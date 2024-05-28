Snapmaker以Play Well創客馬拉松、Artisan Premium等慶祝八週年

作為週年慶典的一部分，Snapmaker將於5月31日和6月1日舉辦為期兩天的創客馬拉松活動。在這48小時的活動中，Snapmaker員工將組成10個小組，每個小組的任務是「創作壹個遊戲」。各小組將製作各種具備趣味性和功能性的作品。這些作品可能包括遊戲、運動器材、友好機器人、玩具、樂器等。這項活動展示了Snapmaker對培養員工創造力和團隊精神的重視，並將在Snapmaker的Facebook頁面上進行現場直播。

新品上線：Snapmaker Artisan Premium

為紀念這一里程碑，Snapmaker 還宣佈推出 Snapmaker Artisan Premium終極版三合一3D打印機。這款廣受歡迎的Snapmaker Artisan的升級版配備了雙擠出機3D打印模塊、200瓦CNC模塊、400mm3的寬敞工作空間以及40瓦激光模塊(智能空氣輔助)等增強功能。Artisan Premium的模塊化設計讓用戶可在一分鐘內快速切換不同功能，具備無與倫比的多功能性、精確性和能力。其堅固的金屬結構和美觀的設計將可靠性與世界級的美感融為一體，使其成為創客大師的必備工具。Artisan Premium於5月28日上市，建議零售價為2999美元（美國及全球）/3299歐元（歐盟，含增值稅）。

Snapmaker Artisan Premium 的主要功能：

雙擠出機3D打印模塊

40W激光模塊

200W CNC模塊

激光 1 級安全認證的防護外罩

400mm3 工作空間

優惠、折扣及更多

Snapmaker的促銷活動提供高額優惠，推出Snapmaker 3合1可打印的迷你3D模型，並啟動全新的會員獎勵計劃The Snappy Club，以慶祝周年紀念。「Print and Play Challenge」（打印與遊戲挑戰）視頻競賽也將持續到6月16日。

關於Snapmaker

更多信息，請訪問Snapmaker網站。

Artisan Premium從5月28日開始預售。https://snapmaker.com/snapmaker-artisan?utm_source=pr&utm_medium=cpm&utm_campaign=Global_PR_Awareness_PPV_20240522-AlwaysOn_ArtisanPremiumLaunch&utm_marketing_tactic=Awareness

Snapmaker創客馬拉松將在Facebook上直播，欲觀看直播請在此註冊：https://linktr.ee/snapmaker2024livestream

SOURCE Snapmaker