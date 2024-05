Snapmaker célèbre son 8e anniversaire avec le Play Well Makerathon, l'Artisan Premium, et bien d'autres choses

SHENZHEN, Chine, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- Snapmaker, l'un des principaux innovateurs sur le marché des imprimantes 3D 3-en-1, est ravi d'annoncer la célébration de son 8e anniversaire le 1er juin. Le thème de cette année, « Play Well », reflète les racines de l'entreprise dans le plaisir et l'exploration et son engagement continu en faveur de l'innovation et de la créativité.

Makerathon : un défi créatif de 48 heures

Dans le cadre de cet anniversaire, Snapmaker organisera un Makerathon de deux jours, les 31 mai et 1er juin. Au cours de cet événement de 48 heures, les employés de Snapmaker formeront 10 équipes, chacune ayant pour mission de « créer quelque chose de merveilleux ». Les équipes créeront une variété d'objets ludiques et fonctionnels. Ces créations peuvent inclure des jeux, des équipements sportifs, des robots amusants, des jouets, des instruments de musique et bien d'autres choses. Cet événement illustre l'engagement de Snapmaker à encourager la créativité et le travail d'équipe parmi ses employés, et sera retransmis en direct sur la page Facebook de Snapmaker.

Présentation de la Snapmaker Artisan Premium

Pour marquer cette étape, Snapmaker est également heureux d'annoncer la sortie de la Snapmaker Artisan Premium, l'imprimante 3D 3-en-1 ultime. Cette version améliorée de la populaire Snapmaker Artisan comprend un module d'impression 3D à double extrudeur, un module CNC de 200 W, un espace de travail spacieux de 400 mm3, et des fonctionnalités améliorées telles que le module laser de 40 W et la pompe d'assistance à l'air. La conception modulaire de l'Artisan Premium permet aux utilisateurs de passer rapidement d'une fonction à l'autre en moins d'une minute, offrant ainsi une polyvalence, une précision et une capacité inégalées. Sa construction métallique robuste et son superbe design allient fiabilité et esthétique de classe mondiale, ce qui en fait un outil essentiel pour tous ceux qui cherchent à maîtriser leur métier. L'Artisan Premium sera mise en vente le 28 mai avec un prix de vente conseillé de 2 999 USD (États-Unis et monde) / 3 299 EUR (UE, TVA incluse).

Principales caractéristiques de la Snapmaker Artisan Premium :

Module d'impression 3D à double extrusion

Module laser 40 W

Module CNC 200 W

Boîtier

Espace de travail de 400 mm3

Offres, réductions et plus encore

Snapmaker proposera des réductions importantes et des primes de parrainage, publiera des modèles 3D imprimables de Snapmaker 3-en-1, et lancera un nouveau programme de récompenses, le Snappy Club, pour célébrer cet anniversaire.

Le concours vidéo Print and Play Challenge se déroulera également jusqu'au 16 juin.

