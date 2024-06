A TEQUILA DON JULIO LANÇA AS PRIMEIRAS EDIÇÕES LIMITADAS DE DON JULIO 1942 COM UMA INÉDITA VENDA GLOBAL DE BARRIS

O leilão de cinco novas edições da Tequila Don Julio 1942 Cask Finish já está no ar, exclusivamente em parceria com a BlockBar

NOVA YORK, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Tequila Don Julio, líder de mercado na categoria de tequila de luxo, está fazendo história com sua primeira venda global de barris, oferecendo aos colecionadores de bebidas alcoólicas de todo o mundo a chance de adquirir uma edição limitada da icônica Don Julio 1942 com uma finalização especial em barril. Para levar o México moderno e a cultura da tequila aos fãs de todo o mundo, este é o primeiro lançamento mundial de edições limitadas de Don Julio 1942.

Veja aqui o Multichannel News Release interativo completo: https://www.multivu.com/players/English/9272951-tequila-don-julio-1942-expressions-global-cask-sale/

Engarrafadas como edições inéditas da Tequila Don Julio 1942, cinco expressões serão magistralmente elaboradas por meio de um prolongado processo de finalização, utilizando barris que já abrigaram Bourbon, Ruby Port, Orange Wine, Madeira Wine e Crémant. Com apenas um barril de cada finalização liberado, os clientes experimentarão notas de degustação que até então não haviam sido apresentadas nessa tequila añejo ultrapremium. As cinco expressões extremamente raras e novas da Tequila Don Julio 1942 podem ser adquiridas por meio de um leilão on-line exclusivo na BlockBar.com, que será encerrado às 10:00 am EST em 20 de junho de 2024. Após o leilão, os compradores de cada uma das novas expressões serão convidados para um evento especial na destilaria particular da marca no México, formando uma comunidade de proprietários de barris.

"A cultura em torno dos destilados à base de agave é empolgante e está em constante evolução. Essa venda inaugural do barril global da Tequila Don Julio 1942 confirma nosso compromisso de sempre ampliar os limites do que pode ser uma experiência de tequila de luxo", disse Sophie Kelly, vice-presidente sênior das categorias globais de tequila e mezcal da DIAGEO. "Sabemos que, para muitos, as tequilas de luxo são uma extensão do estilo de vida de uma pessoa, por isso estamos atendendo à demanda de futuros compradores e formadores de opinião que desejam não apenas possuir uma tequila extremamente rara e superluxuosa, mas também um pedaço da história e do legado da Tequila Don Julio".

As cinco expressões de edição limitada da Tequila Don Julio 1942 foram cuidadosamente planejadas para melhor complementar as notas de degustação da Don Julio 1942, ao mesmo tempo em que realçam certas complexidades de seu perfil de sabor. O Crémant Cask Finish introduz notas florais e cítricas, enquanto o Orange Wine Cask Finish apresenta chá e especiarias doces. O Ruby Port Cask Finish oferece uma combinação de canela e chocolate amargo, o Madeira Wine Cask Finish traz a opulência do caramelo e das especiarias e o Ex-Bourbon Double Charred Cask Finish intensifica o calor da Tequila Don Julio 1942 com notas de carvalho tostado e banana caramelizada.

Elaborada na Destilaria La Primavera, nas terras altas de Jalisco, no México, por uma experiente equipe de tequileiros, cada etapa do processo, desde a colheita do agave até a finalização de cada expressão exclusiva, exigiu coordenação e habilidade meticulosas, usando os mesmos padrões tradicionais de produção que o fundador da marca, Don Julio González, criou quando seguiu seu coração e revolucionou a categoria de tequila, produzindo apenas tequilas da mais alta qualidade.

Impressionantes, arrojadas e tão exclusivas quanto a tequila em seu interior, as garrafas de edição limitada foram criadas especialmente para o lançamento da Tequila Don Julio 1942 Cask Finish e receberão numeração individual, apresentando um ícone gravado em ouro que simboliza as origens das cinco finalizações especiais em barril. Esses ícones serão exibidos em uma garrafa de Tequila Don Julio 1942 de cor azul vibrante que preserva a arquitetura icônica da variante, um formato escolhido pelo próprio Don Julio González para homenagear as folhas da planta do agave.

"É com grande entusiasmo que anunciamos a parceria entre a Tequila Don Julio e a BlockBar para o lançamento de sua primeira edição limitada de venda global de barris. A Tequila Don Julio está associada à qualidade e à inovação, e essa colaboração é uma prova disso. Com um barril completo de cada um dos cinco produtos com finalizações personalizadas de Don Julio 1942, temos o prazer de apresentar a excepcional habilidade artesanal e o espírito inovador que definem a Tequila Don Julio e a BlockBar. Convidamos os amantes da tequila de todo o mundo a participar de nosso leilão on-line e se tornar um dos primeiros proprietários de uma Tequila Don Julio 1942 com finalização em barril", disse Jamie Ritchie, da BlockBar.

O leilão da Tequila Don Julio 1942 Cask Finish Release - 2024 já está disponível na BlockBar, com cada finalização correspondendo a seu próprio lote. O lance inicial para cada barril é de US$ 35.000 e os consumidores com idade legal para comprar bebidas alcoólicas no país em que residem e, em qualquer caso, com 18 anos ou mais, podem participar criando uma conta na BlockBar antes do encerramento do leilão, às 10h EST em 20 de junho de 2024.

A Tequila Don Julio estocará todos os cinco barris em sua destilaria no México até o engarrafamento, que ocorrerá entre dezembro de 2024 e março de 2025. A plataforma global BlockBar, alimentada pela tecnologia blockchain, oferece aos proprietários uma oportunidade única de vender ou presentear suas finalizações especiais em barril da Tequila Don Julio 1942 para qualquer pessoa com idade legal para beber em todo o mundo. Os proprietários podem vender ou presentear cada NFT de barril, o que representa o equivalente ao barril cheio da tequila que compraram. No engarrafamento, os NFTs de barril serão convertidos em 40 NFTs que também podem ser presenteados ou vendidos, representando a propriedade de 40 caixas com seis garrafas de 750 ml. Essas garrafas serão armazenadas pela BlockBar e poderão ser resgatadas no mundo todo até junho de 2025.

Para saber mais e acompanhar as últimas novidades da Tequila Don Julio, não deixe de seguir @DonJulioTequila no Instagram.

Sobre a TEQUILA DON JULIO:

Fundada segundo os princípios agrícolas pioneiros de Don Julio González e sua busca pessoal pela perfeição, a Tequila Don Julio revolucionou o setor de tequila e estabeleceu o padrão das tequilas ultrapremium. A Tequila Don Julio, a tequila de luxo originária do México, usa apenas o Agave Azul do mais alto padrão, totalmente maturado e amadurecido, selecionado manualmente nos ricos solos argilosos da região de Los Altos, no estado de Jalisco. O portfólio da Tequila Don Julio inclui a Tequila Don Julio Blanco, a Tequila Don Julio Reposado, a Tequila Don Julio Añejo, a Tequila Don Julio 70 Cristalino, a Tequila Don Julio Alma Miel, a Tequila Don Julio Rosado, a Tequila Don Julio 1942 e a Tequila Don Julio Ultima Reserva. Para obter mais informações sobre a Tequila Don Julio, acesse www.DonJulio.com.

SOBRE A DIAGEO:

A Diageo é líder mundial em bebidas alcoólicas, com uma excelente coleção de marcas, incluindo os uísques Johnnie Walker, Crown Royal, J&B e Buchanan's, as vodcas Smirnoff, Cîroc e Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo é uma empresa global e nossos produtos são vendidos em quase 180 países no mundo inteiro. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO). Para obter mais informações sobre a Diageo, nossa equipe, nossas marcas e nossa performance, visite-nos em www.diageo.com. Visite o recurso global de consumo responsável da Diageo, www.DRINKiQ.com, para acessar informações, conhecer iniciativas e compartilhar as melhores práticas.

Celebrando a vida, todos os dias, em toda parte.

SOBRE A BLOCKBAR:

A BlockBar permite que a comunidade de vinhos e destilados compre, armazene, venda, presenteie e envie vinhos e destilados da mais alta qualidade, adquiridos diretamente dos produtores e autenticados via blockchain. Nossa equipe tem acesso às garrafas, barris e tonéis mais procurados do mundo, muitos dos quais são exclusivos da BlockBar. Eles são disponibilizados na plataforma por meio de vários mecanismos de vendas, sendo que muitos incluem eventos imersivos e experiências exclusivas. Apoiada pelo poder da blockchain, a BlockBar garante a procedência e a autenticidade para que os usuários possam criar suas coleções com segurança. Apesar de sua abordagem de ponta, as raízes da BlockBar remontam a décadas atrás. A BlockBar foi lançada em outubro de 2021 pelos primos Dov e Sam, que são parte ativa do Falic Group, uma rede familiar fundada em 2001 que hoje engloba mais de 50 empresas, incluindo a Duty Free Americas, a maior operação duty-free das Américas.

