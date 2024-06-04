Tequila DON JULIO تطلق أول إصدار محدود من DON JULIO 1942 EXPRESSIONS مع بيع برميل عالمي مبتكر

المزاد لخمسة تعبيرات جديدة لـ Tequila Don Julio 1942 Cask Finish أصبح الآن على الهواء مباشرة بشكل حصري بالشراكة مع BlockBar

نيويورك, 4 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تصنع Tequila Don Julio الرائدة في فئة التكيلا الفاخرة، التاريخ مبيعاتها العالمية الافتتاحية للبراميل الخشبية، حيث تقدم لهواة جمع المشروبات الروحية في جميع أنحاء العالم الفرصة لامتلاك إصدار محدود من Don Julio 1942 الشهير مع تشطيب خاص للبراميل الخشبية. لجلب ثقافة المكسيك والتيكيلا الحديثة إلى المشجعين في جميع أنحاء العالم، هذا هو أول إصدار من نوعه من تعبيرات Don Julio 1942 المحدودة على مستوى العالم.

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سيتم تعبئة خمسة تعابير في زجاجات كإصدارات جديدة للعالم من Tequila Don Julio 1942 ببراعة من خلال عملية تشطيب موسعة باستخدام براميل كانت تحتوي في السابق على بوربون وروبي بورت وأورانج واين وماديرا واين وكريمانت. مع إطلاق برميل واحد فقط من كل لمسةنهائية، سيختبر المالكون تذوق النكهات لم يتم عرضها من قبل من هذه التكيلا فائقة الجودة. تتوفر تعبيرات Tequila Don Julio 1942 الخمسة والنادرة للغاية والجديدة من خلال مزاد إلكتروني حصري على BlockBar.com، ويغلق في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 20 يونيو/حزيران 2024. بعد المزاد، سيتم دعوة مالكي كل تعبير جديد إلى حدث خاص في مصنع التقطير الخاص بالعلامة التجارية في المكسيك لتشكيل مجتمع مالكي البراميل.

قالت صوفي كيلي، نائبة الرئيس الأول لفئات التيكيلا والميزكال العالمية في DIAGEO: "إن الثقافة المحيطة بالمشروبات الروحية المرتكزة على الصبار مثيرة وتتطور باستمرار، ويُظهر بيع البراميل العالمية الافتتاحي لِـ Tequila Don Julio 1942 التزامنا بمواصلة دفع حدود تجربة التكيلا الفاخرة". » نحن ندرك أنه بالنسبة للكثيرين، تعتبر التكيلا الفاخرة امتدادًا لأسلوب حياة المرء، لذلك نحن نلبي طلب المشترين المحتملين وصناع التذوق ليس فقط امتلاك تكيلا نادرة للغاية، ولكن امتلاك قطعة من تاريخ وتراث Tequila Don «. Julio

تم اختيار تعبيرات Tequila Don Julio 1942 الخمسة المحدودة بعناية لاستكمال ملاحظات تذوق Don Julio 1942 على أفضل وجه، مع تعزيز بعض التعقيدات في ملفه الذوقي. يقدم Crémant Cask Finish ملاحظات زهرية وحمضيات، بينما يمنح Orange Wine Cask Finish الشاي والتوابل الحلوة. تقدم Ruby Port Cask Finish مزيجًا من القرفة والشوكولاتة الداكنة، وتجلب Madeira Wine Cask Finish وفرة التوفي والتوابل وتعمق Ex-Bourbon Double Charred Cask Finish درجة حرارة Tequila Don Julio 1942 مع نوتات البلوط المحمصة والموز الكراميلي.

صُنعت في La Primavera Distillery في مرتفعات خاليسكو، المكسيك من قبل فريق خبير من التيكيليروس، كل خطوة من عملية حصاد الصبار إلى الانتهاء من كل تعبير فريد تتضمن تنسيقًا دقيقًا وصناعة يدوية، باستخدام نفس معايير الإنتاج التقليدية التي وضعها مؤسس العلامة التجارية دون خوليو غونزاليس عندما اتبع قلبه لأول مرة وأحدث ثورة في فئة التكيلا، مما أدى إلى تكيلا عالية الجودة فقط.

تم إنشاء زجاجات مذهلة وجريئة وفريدة من نوعها مثل التكيلا الموجودة بداخلها، تم تصميم الزجاجات ذات الإصدار المحدود خصيصًا لإصدار Tequila Don Julio 1942 Cask Finish، وسيتم ترقيمها بشكل فردي، وتتميز بأيقونة منقوشة بالذهب ترمز إلى أصول العبوات الخمسة الخاصة للبراميل الخشبية. سيتم عرض هذه الرموز على زجاجة Tequila Don Julio 1942 ذات اللون الأزرق النابض بالحياة والتي تحافظ على الهندسة المعمارية الشهيرة للنوع، وهو شكل اختاره دون جوليو غونزاليز نفسه لتكريم أوراق نبات الصبار.

"نحن متحمسون للإعلان عن الشراكة بين Tequila Don Julio وBlockBar لإطلاق بيعها العالمي المحدود في الطبعة المحدودة. Tequila Don Julio مرادف للجودة والابتكار، وهذا التعاون هو دليل على ذلك. مع وجود برميل كامل لكل من الخمسة، والتي تم الانتهاء منها في عام 1942، نحن متحمسون لعرض الحرفية الاستثنائية والروح المبتكرة التي تحدد كل من Tequila Don Julio وBlockBar. نحن ندعو عشاق التكيلا في جميع أنحاء العالم للمشاركة في مزادنا عبر الإنترنت ليصبحوا من أوائل أصحاب Tequila Don Julio 1942 في العالم". كما قال جيمي ريتشي من BlockBar.

أصبح مزاد Tequila Don Julio 1942 Cask Finish Release - 2024 متاحا الآن على BlockBar، حيث تمثل كل قطعة نهائية نصيبها الخاص. يبلغ العرض الأولي لكل برميل 35000 دولار ويمكن للأفراد الذين بلغوا سن الشراء القانوني لشراب الكحول في البلد الذي يقيمون فيه ، أي الذين يبلغون 18 عامًا أو أكثر، المشاركة من خلال إنشاء حساب BlockBar قبل إغلاق المزاد في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 20 يونيو/حزيران 2024.

ستخزن Don Tequila Julio جميع البراميل الخمسة في مصنع التقطير في المكسيك حتى يتم تعبئتها في زجاجات وذلك بين دجنبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار 2025. تقدم منصة BlockBar العالمية، التي تعمل بتكنولوجيا البلوكتشين، للمالكين فرصة فريدة لبيع أو إهداء براميلهم الخاصة من Tequila Don Julio 1942 إلى أي شخص في سن الشرب القانوني في جميع أنحاء العالم. يمكن للمالكين بيع أو إهداء كل برميل NFT، وهو ما يمثل ما يعادل البرميل الكامل من التكيلا التي اشتروها. عند تعبئة الزجاجات، سيتم تحويل الرموز غير قابلة للاستبدال في البرميل إلى 40 رمز NFTs التي يمكن أيضًا إهدائها أو بيعها، مما يمثل ملكية 40 حالة من ست زجاجات 750 مل. سيتم تخزين هذه الزجاجات بواسطة BlockBar وستكون متاحة للاسترداد على مستوى العالم بحلول يونيو/حزيران 2025.

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حول TEQUILA DON JULIO:

تأسست على المبادئ الزراعية الرائدة لِـDon Julio González وسعيه الشخصي لتحقيق الكمال، وقد أحدثت ثورة في صناعة التكيلا ووضعت معايير التكيلا فائقة الجودة. تستخدم Don Tequila Julio، التكيلا الفاخرة الأصلية في المكسيك، فقط أجود أنواع Blue Agave الناضجة تماما التي تم اختيارها يدويًا من التربة الطينية الغنية لمنطقة لوس ألتوس في ولاية خاليسكو. تشمل محفظة Tequila Don Julio كل من Tequila Don Julio Blanco، وTequila Don Julio Reposado، وTequila Don Julio Añejo، وTequila Don Julio 70 Cristalino، وTequila Don Julio Alma Miel، وTequila Don Julio Rosado، وTequila Don Julio 1942، وTequila Don Julio Ultima Reserva. لمزيد من المعلومات حول Tequila Don Julio، يرجى زيارة www.DonJulio.com .

حول DIAGEO:

Diageo هي شركة رائدة عالمياً في مجال مشروبات الكحول مع مجموعة متميزة من العلامات التجارية بما في ذلك Johnnie Walker وCrown Royal وJ&B وBuchanan's whiskies وSmirnoff وCîroc وKetel One vodkas وCaptain Morgan وBaileys وDon Julio وTanqueray وGuinness.

Diageo هي شركة عالمية، وتباع منتجاتنا في ما يقرب من 180 دولة حول العالم. الشركة مدرجة في كل من بورصة لندن (DGE) وبورصة نيويورك (DEO). لمزيد من المعلومات حول Diageo وشعبنا وعلاماتنا التجارية وأدائنا، قم بزيارتنا على www.diageo.com. تفضل بزيارة موقع Diageo العالمي للشرب المسؤول، www.DRINKiQ.com للحصول على المعلومات والمبادرات وطرق مشاركة أفضل الممارسات.

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حول BLOCKBAR:

تمكن BlockBar مجتمع النبيذ والأرواح من شراء وتخزين وبيع وتقديم الهدايا وشحن النبيذ والأرواح عالية الجودة، والتي يتم الحصول عليها مباشرة من المنتجين والمصادقة عليها عبر البلوكتشين. يمتلك فريقنا إمكانية الوصول إلى أكثر الزجاجات والبراميل والقوارير المطلوبة في العالم، والعديد منها فريد من نوعه في BlockBar. يتم إطلاقها على المنصة من خلال ميكانيكيات المبيعات المختلفة، ويتضمن العديد منها أحداثا غامرة وتجارب فريدة. من خلال قوة بلوكتشين، تضمن BlockBar المنشأ والأصالة حتى يتمكن المستخدمون من بناء مجموعاتهم بأمان. على الرغم من نهجها المتطور، فإن جذور BlockBar تعود إلى عقود من الزمن. تم إطلاق BlockBar في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من قبل أبناء العم دوف وسام، الذين يشكلون جزءًا نشطًا من مجموعة Falic المملوكة للعائلة، وهي شبكة تأسست في عام 2001 وتضم اليوم أكثر من 50 شركة بما في ذلك Duty Free Americas، وهي أكبر عملية خالية من الرسوم الجمركية في الأمريكتين.