TEQUILA DON JULIO STARTET DIE ERSTE LIMITIERTE AUSGABE VON DON JULIO 1942 MIT EINEM INNOVATIVEN GLOBALEN FASSVERKAUF

Die Versteigerung von fünf neuen Tequila Don Julio 1942 Cask Finish Sorten ist jetzt live und exklusiv in Zusammenarbeit mit BlockBar

NEW YORK, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Tequila Don Julio, der Marktführer in der Kategorie der Luxus-Tequilas, schreibt mit seinem ersten globalen Fassverkauf Geschichte und bietet Spirituosensammlern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, eine limitierte Auflage des kultigen Don Julio 1942 mit einem speziellen Fass-Finish zu erwerben. Um den Fans auf der ganzen Welt das moderne Mexiko und die Tequila-Kultur näher zu bringen, ist dies die allererste Veröffentlichung von Don Julio 1942 in limitierter Auflage weltweit.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9272951-tequila-don-julio-1942-expressions-global-cask-sale/

Die fünf Editionen von Tequila Don Julio 1942, die als Weltneuheiten abgefüllt werden, werden in einem ausgedehnten Veredelungsprozess unter Verwendung von Fässern, die zuvor Bourbon, Ruby Port, Orangenwein, Madeirawein und Crémant enthielten, meisterhaft hergestellt. Da von jeder Abfüllung nur ein einziges Fass freigegeben wird, werden die Besitzer Geschmacksnoten erleben, die noch nie zuvor von diesem Ultra-Premium-Añejo-Tequila geboten wurden. Die fünf extrem seltenen und neuen Tequila Don Julio 1942 Sorten sind über eine exklusive Online-Auktion auf BlockBar.com erhältlich, die am 20. Juni 2024 um 10 Uhr EST endet. Im Anschluss an die Versteigerung werden die Besitzer der neuen Sorten zu einer besonderen Veranstaltung in der privaten Brennerei der Marke in Mexiko eingeladen und bilden eine Gemeinschaft von Fassbesitzern.

„Die Kultur rund um Spirituosen auf Agavenbasis ist aufregend und entwickelt sich ständig weiter, und dieser erste globale Fassverkauf von Tequila Don Julio 1942 zeigt unser Engagement, die Grenzen dessen, was ein luxuriöses Tequila-Erlebnis sein kann, weiter zu verschieben", sagte Sophie Kelly, leitende Vizepräsidentin der globalen Tequila- und Mezcal-Kategorien bei DIAGEO. „Wir sind uns bewusst, dass Luxus-Tequilas für viele einen Ausdruck ihres Lebensstils darstellen, daher erfüllen wir die Nachfrage von Interessenten und Geschmacksforschern, die nicht nur einen extrem seltenen Super-Luxus-Tequila besitzen, sondern auch ein Stück der Geschichte und des Erbes von Tequila Don Julio."

Die fünf limitierten Tequila Don Julio 1942 Sorten wurden sorgfältig ausgewählt, um die Geschmacksnoten von Don Julio 1942 bestmöglich zu ergänzen und gleichzeitig bestimmte Feinheiten des Geschmacksprofils hervorzuheben. Der Crémant Cask Finish bringt blumige und zitrusartige Noten mit sich, während der Orange Wine Cask Finish Tee und süße Gewürze mit sich bringt. Das Ruby Port Cask Finish bietet eine Kombination aus Zimt und dunkler Schokolade, das Madeira Wine Cask Finish bringt die Opulenz von Toffee und Gewürzen und das Ex-Bourbon Double Charred Cask Finish vertieft die Wärme des Tequila Don Julio 1942 mit Noten von gerösteter Eiche und karamellisierten Bananen.

In der Destillerie La Primavera im Hochland von Jalisco, Mexiko, wird jeder Schritt des Prozesses von der Agavenernte bis zur Fertigstellung jedes einzelnen Ausdrucks von einem erfahrenen Team von Tequileros mit akribischer Koordination und Kunstfertigkeit durchgeführt. Dabei werden dieselben traditionellen Produktionsstandards angewandt, die der Gründer der Marke, Don Julio González, festgelegt hat, als er seinem Herzen folgte und die Tequila-Kategorie revolutionierte, mit dem Ergebnis, dass nur Tequilas höchster Qualität entstehen.

Auffallend, kühn und so einzigartig wie der Tequila selbst sind die limitierten Flaschen, die speziell für die Veröffentlichung von Tequila Don Julio 1942 Cask Finish kreiert wurden. Sie sind einzeln nummeriert und mit einem in Gold geprägten Symbol versehen, das die Ursprünge der fünf speziellen Fass-Finishes symbolisiert. Diese Symbole werden auf einer leuchtend blauen Flasche von Tequila Don Julio 1942 abgebildet, die die ikonische Architektur der Variante beibehält, eine Form, die von Don Julio González selbst als Hommage an die Blätter der Agave gewählt wurde.

„Wir freuen uns, die Partnerschaft zwischen Tequila Don Julio und BlockBar für die Veröffentlichung der ersten limitierten Auflage des globalen Fassverkaufs bekannt zu geben. Tequila Don Julio ist ein Synonym für Qualität und Innovation, und diese Zusammenarbeit ist der Beweis dafür. Mit je einem vollen Fass von fünf maßgeschneiderten 1942er Finishs freuen wir uns, die außergewöhnliche Handwerkskunst und den innovativen Geist zu präsentieren, die sowohl Tequila Don Julio als auch BlockBar auszeichnen. Wir laden Tequila-Liebhaber auf der ganzen Welt ein, an unserer Online-Auktion teilzunehmen, um einer der weltweit ersten Besitzer eines Tequila Don Julio 1942 mit Fass-Finish zu werden", so Jamie Ritchie von BlockBar.

Die Auktion „Tequila Don Julio 1942 Cask Finish Release 2024" ist jetzt live auf BlockBar, wobei jedes Finish ein eigenes Los darstellt. Das Startgebot für jedes Fass beträgt 35.000 US-Dollar. Personen, die in dem Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das gesetzliche Mindestalter für den Erwerb von Alkohol erreicht haben und in jedem Fall mindestens 18 Jahre alt sind, können sich beteiligen, indem sie ein BlockBar-Konto einrichten, bevor die Auktion am 20. Juni 2024 um 10.00 Uhr EST endet.

Tequila Don Julio wird alle fünf Fässer in seiner mexikanischen Destillerie bis zur Abfüllung lagern, die zwischen Dezember 2024 und März 2025 erfolgen wird. Die globale BlockBar-Plattform, die von der Blockchain-Technologie angetrieben wird, bietet den Besitzern eine einzigartige Möglichkeit, ihre speziellen FassSorten von Tequila Don Julio 1942 an jeden zu verkaufen oder zu verschenken, der das gesetzliche Trinkalter erreicht hat. Die Besitzer können jedes Fass NFT verkaufen oder verschenken, was dem Gegenwert eines ganzen Fasses des von ihnen gekauften Tequilas entspricht. Bei der Abfüllung werden die Fass-NFTs jeweils in 40 NFTs umgewandelt, die auch verschenkt oder verkauft werden können, was dem Besitz von 40 Kisten mit sechs 750-ml-Flaschen entspricht. Diese Flaschen werden von BlockBar gelagert und können ab Juni 2025 weltweit eingelöst werden.

INFORMATIONEN ZU TEQUILA DON JULIO:

Gegründet auf den bahnbrechenden landwirtschaftlichen Prinzipien von Don Julio González und seinem persönlichen Streben nach Perfektion, hat Tequila Don Julio die Tequila-Industrie revolutioniert und den Standard für Ultra-Premium-Tequila gesetzt. Tequila Don Julio, Mexikos ursprünglicher Luxustequila, verwendet nur die hochwertigsten, voll ausgereiften blauen Agaven, die von Hand aus den reichen Lehmböden der Region Los Altos im Bundesstaat Jalisco ausgewählt wurden. Das Portfolio von Tequila Don Julio umfasst Tequila Don Julio Blanco, Tequila Don Julio Reposado, Tequila Don Julio Añejo, Tequila Don Julio 70 Cristalino, Tequila Don Julio Alma Miel, Tequila Don Julio Rosado, Tequila Don Julio 1942 und Tequila Don Julio Ultima Reserva. Für weitere Informationen zu Tequila Don Julio besuchen Sie bitte www.DonJulio.com.

INFORMATIONEN ZU DIAGEO:

Diageo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der alkoholischen Getränke mit einer herausragenden Sammlung von Marken wie Johnnie Walker, Crown Royal, J&B und Buchanan's Whiskys, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness.

Diageo ist ein globales Unternehmen, und unsere Produkte werden in fast 180 Ländern der Welt verkauft. Das Unternehmen ist sowohl an der Londoner Börse (DGE) als auch an der New Yorker Börse (DEO) notiert. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken und unsere Leistungen finden Sie unter www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos globale Ressource für verantwortungsbewusstes Trinken: www.DRINKiQ.com. Dort finden Sie Informationen, Initiativen und Möglichkeiten zum Austausch bewährter Verfahren.

Das Leben feiern, jeden Tag, überall.

INFORMATIONEN ZU BLOCKBAR:

BlockBar ermöglicht es der Wein- und Spirituosen-Community, die hochwertigsten Weine und Spirituosen zu kaufen, zu lagern, zu verkaufen, zu verschenken und zu versenden, die direkt von den Erzeugern bezogen und über Blockchain authentifiziert werden. Unser Team hat Zugang zu den begehrtesten Flaschen, Fässern und Barriques der Welt, von denen viele nur in der BlockBar zu finden sind. Diese werden auf der Plattform durch verschiedene Verkaufsmechanismen veröffentlicht, wobei viele von ihnen immersive Events und einzigartige Erfahrungen beinhalten. BlockBar wird von der Blockchain unterstützt und garantiert Herkunft und Authentizität, damit die Nutzer ihre Sammlungen sicher aufbauen können. Trotz ihres innovativen Ansatzes reichen die Wurzeln der BlockBar Jahrzehnte zurück. BlockBar wurde im Oktober 2021 von den Cousins Dov und Sam ins Leben gerufen, die ein aktiver Teil der familieneigenen Falic Group sind, einem 2001 gegründeten Netzwerk, das heute mehr als 50 Unternehmen umfasst, darunter Duty Free Americas, das größte Duty-Free-Unternehmen in Amerika.