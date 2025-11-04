A TIMS&B PRODUCTIONS TRAÇA SEU PRÓXIMO CAPÍTULO GLOBAL NA FICÇÃO TURCA DE EXCELÊNCIA

No MIPCOM deste ano, o maior mercado de conteúdo de TV do mundo, com 10.600 participantes de 107 países, o mais recente sucesso da Tims&B Productions, Eshref Rüya, já vendido para 40 países e mais 12 negócios em andamento, fez uma estreia impressionante. Distribuído globalmente pela Inter Medya, as principais estrelas da série, Çağatay Ulusoy e Demet Özdemir, criaram um burburinho sem precedentes, atraindo multidões com uma sessão de fotos exclusiva pela Riviera Francesa e fazendo uma chegada dramática e altamente fotografada ao Palais des Festivals em um Cadillac vintage meticulosamente restaurado - uma réplica do icônico veículo da série. Sua entrada, transmitida ao vivo nas telas do mercado, rapidamente se tornou um dos momentos mais icônicos e fotografados do MIPCOM 2025.

Um legado de sucesso

Eshref Rüya junta-se a uma lista internacional já notável da Tims&B Productions. Valley of Hearts, outro título recente da Tims&B, já foi vendido com sucesso em mais de 60 países, tornando-se rapidamente um favorito na Itália, América Latina e Europa Oriental. Sua tão esperada adaptação grega, "Na M'Agapas (Love Me)" estreou em 6 de outubro na Alpha TV e já dominou o horário nobre, notavelmente ocupando o primeiro lugar em seu horário com uma participação total de audiência de 20,4% em sua transmissão de 24 de outubro, confirmando a ressonância universal do título. Entretanto, a adaptação portuguesa de Gülperi, intitulada "Vitória", se tornou a série mais vista em Portugal desde a sua estreia em setembro, líder absoluta de audiência em horário nobre para a SIC, conquistando o seu espaço diário com quase 1 milhão de telespectadores e uma quota de mercado consistente de 20%.

O compromisso da empresa com a narrativa excepcional é consistentemente reconhecido no cenário mundial. Valley of Hearts triunfou no 2025 Produ Awards, ganhando Melhor Telenovela Contemporânea em Língua Não Espanhola, enquanto Aras Aydın recebeu o prêmio de Melhor Ator em Telenovela Contemporânea em Língua Não Espanhola. Tims&B também é a força criativa por trás de Another Love, que fez história como a primeira série turca a ganhar o Rose d'Or de Melhor Soap/Telenovela, além de receber o prestigiado prêmio de Melhor Série no Seoul International Drama Awards no ano passado. Outro destaque global, Deception, recebeu quatro grandes indicações no 2024 Produ Awards, triunfando na categoria Melhor Telenovela de Língua Não Espanhola e Melhor Ator Principal de Língua Não Espanhola com Mustafa Uğurlu.

A potência do drama turco

De Gülperi, The Oath, The Trusted e Bitter Lands -um dos dramas turcos mais comentados e amplamente vendidos de todos os tempos - à sua recente série de títulos reconhecidos internacionalmente, a Tims&B Productions continua a redefinir a percepção internacional da narrativa turca, construindo constantemente um legado incomparável no mercado internacional de conteúdo de TV.

A Tims&B está atualmente em desenvolvimento ativo para quatro novos dramas para TV gratuita/linear e três séries digitais para plataformas de streaming, com anúncios esperados para os próximos meses. Uma dessas séries digitais será a segunda temporada de Old Money , que atualmente está no Top 10 de 74 países, ocupando o segundo lugar em todas as séries globais não inglesas na Netflix em apenas sua segunda semana no ar.

"Nosso objetivo nunca foi perseguir tendências, mas criar histórias que sustentem valor por anos. Cada projeto que fazemos carrega algo profundamente humano em seu núcleo e é isso que continua a conectar as pessoas, de onde quer que elas assistam", disse Timur Savcı, presidente da Tims&B Productions. "O drama turco carrega um ritmo único; é emocional, ousado e autêntico. E na Tims&B Productions, vemos como nossa responsabilidade manter essa voz evoluindo e, ao mesmo tempo, encontrar novas maneiras de falar com o público hoje " acrescentou Burak Sağyaşar, coproprietário e CEO da empresa.

Com uma visão criativa ousada, parcerias globais estratégicas, uma série de títulos premiados e um robusto pipeline de desenvolvimento impulsionado por talentos internos proeminentes, tanto na televisão no horário nobre quanto nas plataformas de streaming, a Tims&B Productions se destaca hoje como um dos estúdios de teatro mais influentes e internacionalmente bem-sucedidos da Turquia, pronto para uma expansão global contínua.

