TIMS&B PRODUCTIONS ENTREPREND UN NOUVEAU CHAPITRE INTERNATIONAL DANS LA FICTION TURQUE PREMIUM

Au MIPCOM de cette année, le plus grand marché de contenu télévisuel au monde comptant 10 600 participants provenant de 107 pays, le dernier succès de Eshref Rüya, de Tims&B Productions vendu dans 40 pays déjà et 12 autres contrats en cours, a effectué une entrée fracassante. Distribué dans le monde entier par Inter Medya, les vedettes de la série, Çağatay Ulusoy et Demet Özdemir, ont créé un buzz sans précédent, attirant les foules avec une séance photo exclusive sur la Côte d'Azur et faisant une arrivée spectaculaire et très photographiée au Palais des Festivals dans une Cadillac vintage méticuleusement restaurée, une réplique du véhicule emblématique de la série. Leur entrée, retransmise en direct sur les écrans du marché, est rapidement devenue l'un des moments les plus emblématiques et les plus photographiés du MIPCOM 2025.

Eshref Rüya vient s'ajouter à la liste déjà exceptionnelle des productions internationales de Tims&B Productions. Valley of Hearts, un autre titre récent de Tims&B, a été vendu avec succès dans plus de 60 pays, devenant rapidement un favori en Italie, en Amérique latine et en Europe de l'Est. Son adaptation grecque très attendue, « Na M'Agapas (Love Me) », a été diffusée pour la première fois le 6 octobre sur Alpha TV et a déjà dominé les heures de grande écoute, se classant notamment en tête de sa tranche horaire avec 20,4 % de part d'audience totale lors de sa diffusion le 24 octobre, confirmant ainsi la résonance universelle du titre. Entre-temps, l'adaptation portugaise de Gülperi, intitulée « Vitória », est devenue la série la plus regardée au Portugal depuis sa première en septembre, un leader absolu des audiences en prime time pour SIC, gagnant son créneau quotidiennement avec près d'un million de téléspectateurs et une part de marché constante de 20 %.

L'engagement de l'entreprise en faveur d'une narration exceptionnelle est régulièrement reconnu sur la scène internationale. Valley of Hearts a triomphé aux 2025 Produ Awards, en remportant le prix Best Contemporary Non-Spanish-Language Telenovela (Meilleur feuilleton contemporain en langue non hispanophone), tandis qu'Aras Aydın a reçu le prix Best Actor in a Contemporary Non-Spanish-Language Telenovela (Meilleur acteur dans un feuilleton contemporain en langue non hispanophone). Tims&B est également la force créatrice de Another Love, qui est entré dans l'histoire en devenant la première série turque à remporter la Rose d'Or du meilleur feuilleton/télénovela, en plus de recevoir le prestigieux prix Best Series lors des Seoul International Drama Awards l'année dernière. Un autre succès mondial, Deception, a obtenu quatre nominations majeures aux 2024 Produ Awards, triomphant finalement dans les catégories Best Non-Spanish Language Telenovela (Meilleur feuilleton non hispanophone) et Best Non-Spanish Speaking Lead Actor (Meilleur acteur principal non hispanophone) avec Mustafa Uğurlu.

Depuis Gülperi, The Oath, The Trusted and Bitter Lands -, l'une des séries dramatiques turques les plus commentées et les plus exportées jamais produites, jusqu'à sa récente série de titres internationalement reconnus, Tims&B Productions continue de redéfinir la perception internationale de la narration turque, se forgeant progressivement un héritage sans pareil sur le marché international du contenu télévisuel.

Tims&B est actuellement en phase de développement actif pour quatre nouvelles séries dramatiques pour la télévision gratuite/linéaire et trois séries numériques pour les plateformes de diffusion en continu, avec des annonces attendues dans les mois à venir. L'une de ces séries numériques sera la deuxième saison de Old Money, qui figure actuellement dans le Top 10 de 74 pays, se classant au deuxième rang de toutes les séries mondiales non anglophones sur Netflix dès sa deuxième semaine de diffusion.

« Notre objectif n'a jamais été de suivre les tendances, mais de créer des histoires qui conservent leur valeur pendant des années. Chaque projet que nous réalisons porte en lui quelque chose de profondément humain, et c'est ce qui continue à relier les gens, peu importe d'où ils regardent », a déclaré Timur Savcı, président de Tims&B Productions. « La série dramatique turque a un rythme unique qui lui est propre ; elle est émotionnelle, audacieuse et authentique. Chez Tims&B Productions, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de faire évoluer cette voix tout en trouvant de nouvelles façons de s'adresser au public d'aujourd'hui. » a ajouté Burak Sağyaşar, co-propriétaire et PDG de la société.

Avec une vision créative audacieuse, des partenariats stratégiques mondiaux, une série de titres primés et un solide pipeline de développement alimenté par d'éminents talents internes, à la fois pour la télévision en prime time et les plateformes de streaming, Tims&B Productions est aujourd'hui l'un des studios de séries dramatiques les plus influents et internationalement couronnés de succès de Turquie, prêt pour une expansion mondiale continue.

