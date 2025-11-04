TIMS&B PRODUCTIONS TRAZA SU PRÓXIMO CAPÍTULO GLOBAL EN EL DRAMA TURCO PREMIUM

En el MIPCOM de este año, el mayor mercado de contenido de televisión del mundo con 10.600 participantes de 107 países, el último éxito de Tims&B Productions, Eshref Rüya, hizo un debut impactante. La serie, distribuida a nivel mundial por Inter Medya, ya ha sido vendida a 40 países y tiene 12 ofertas más en curso. Sus principales estrellas, Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir, generaron un revuelo sin precedentes, al atraer multitudes con una sesión fotográfica exclusiva en la Riviera Francesa y realizando una entrada espectacular y muy fotografiada al Palais des Festivals en un Cadillac clásico meticulosamente restaurado que es una réplica del icónico vehículo de la serie. La entrada, transmitida en vivo en las pantallas del mercado, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más emblemáticos y fotografiados de MIPCOM 2025.

Un legado de é xito

Eshref Rüya se une a una lista internacional ya destacada de Tims&B Productions. Valley of Hearts, otro título reciente de Tims&B, se ha vendido con éxito en más de 60 países y se ha convertido rápidamente en un favorito indiscutible en Italia, América Latina y Europa del Este. Su muy esperada adaptación griega, "Na M' Agapas (Love Me)", se estrenó el 6 de octubre en Alpha TV y ya domina el horario estelar, al ocupar el puesto n.° 1 en su franja horaria con una cuota de audiencia total de un 20,4 % en su emisión del 24 de octubre, confirmando así la resonancia universal de este título. Mientras tanto, la adaptación portuguesa de Gülperi, titulada "Vitória", se ha convertido en la serie más vista en Portugal desde su estreno en septiembre. "Vitória" es líder absoluta en audiencia en el horario estelar para SIC, ganando su espacio diariamente con casi 1 millón de espectadores y una cuota de mercado constante del 20%.

El compromiso de la empresa con una narración excepcional se reconoce constantemente en el escenario mundial. Valley of Hearts triunfó en los Premios Produ 2025, ganando como mejor telenovela contemporánea en idioma no hispano, mientras que Aras Aydın recibió el premio al mejor actor en una telenovela contemporánea en idioma no hispano. Tims&B también es la fuerza creativa detrás de Another Love, que hizo historia como la primera serie turca en ganar la Rose d'Or a la mejor novela / telenovela, además de recibir el prestigioso premio a la mejor serie en los Seoul International Drama Awards el año pasado. Otra serie destacada a nivel mundial, Deception, obtuvo cuatro nominaciones importantes en los Premios Produ de 2024, y finalmente triunfó en la categoría de mejor telenovela en idioma no hispanoy mejor actor principal de habla no hispana con Mustafa Uğurlu.

La potencia del drama turco

Desde Gülperi, The Oath, The Trusted y Bitter Lands, uno de los dramas turcos más comentados y ampliamente vendidos de la historia, hasta sus recientes títulos reconocidos a nivel internacional, Tims&B Productions continúa redefiniendo la percepción internacional de la narración turca, al construir de forma constante un legado sin precedentes en el mercado internacional de contenido de televisión.

Tims&B está desarrollando actualmente cuatro nuevos dramas para televisión gratuita/lineal y tres series digitales para plataformas de streaming, y se espera que emita algunos anuncios en los próximos meses. Una de estas series digitales será la segunda temporada de Old Money, que actualmente se encuentra en el Top 10 de 74 países, y ocupa el 2.º lugar en todas las series mundiales de habla no inglesa en Netflix en tan solo su segunda semana en el aire.

"Nuestro objetivo nunca ha sido perseguir tendencias, sino crear historias que mantengan su valor durante años. Cada proyecto que hacemos lleva algo profundamente humano en su núcleo y eso es lo que sigue conectando a las personas, desde dondequiera que miren", señaló Timur Savcı, presidente de Tims&B Productions. "El drama turco tiene un ritmo propio único; es emocional, audaz y auténtico. Y en Tims&B Productions, consideramos que es nuestra responsabilidad mantener esa voz en evolución y al mismo tiempo encontrar nuevas formas de hablar con el público actual" , añadió Burak Sağyaşar, copropietario y CEO de la empresa.

Con una visión creativa audaz, asociaciones mundiales estratégicas, una serie de títulos galardonados y una sólida cartera de desarrollo impulsada por destacados talentos internos, tanto en la televisión en horario estelar como en las plataformas de transmisión, Tims&B Productions se erige hoy como uno de los estudios de drama más influyentes y exitosos a nivel internacional de Türkiye, y está preparado para expandirse a nivel global de forma continua.

