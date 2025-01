A última geração do ZX10 da Getac é o tablet de 10 polegadas mais leve e resistente atualmente disponível no mercado

O novo ZX10 apresenta um poderoso desempenho pronto para IA, funcionalidade intuitiva do Android e resistência confiável, o que o torna ideal para tarefas desafiadoras em campo

A última geração do tablet Android ZX10 de 10 polegadas totalmente robusto da Getac aproveita a popularidade de seu antecessor, combinando desempenho pronto para IA e confiabilidade altamente robusta em um design elegante e compacto.

Pesando apenas 906 gramas, o novo ZX10 é o tablet de 10 polegadas resistente mais leve disponível atualmente no mercado 1

O novo ZX10 é totalmente compatível com o Essentials Suite da Getac, um poderoso conjunto de soluções de software, projetado para ajudar as organizações a maximizar a produtividade em toda a sua operação.

TAIPEI, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Getac Technology Corporation (Getac), fornecedora líder de soluções robustas de computação e vídeo móvel, anunciou hoje o lançamento de sua última geração de tablet Android ZX10 de 10 polegadas resistente, que combina um design leve com um poderoso desempenho pronto para IA e funcionalidade intuitiva do Android para um desempenho excepcional em campo. O ZX10 de última geração é voltado para profissionais que trabalham em setores como segurança pública, serviços públicos, transporte e logística, que precisam de dispositivos nos quais possam confiar nos ambientes e cenários exigentes que encontram diariamente.

Desempenho poderoso pronto para IA

No coração do ZX10 de última geração estão o processador QCS6490 e a Unidade de Processamento Neural (NPU) da Qualcomm, que foram projetados especificamente para oferecer suporte a recursos avançados de IA e entregar um desempenho surpreendente mesmo em níveis de energia mais baixos. Outros recursos importantes incluem memória avançada (8 GB LPDDR5) para uma transferência de dados extremamente rápida e Universal Flash Storage (UFS) de até 256 GB para uma experiência de usuário tranquila e perfeita ao executar vários aplicativos simultaneamente. Além disso, o dispositivo apresenta uma tela LumiBond atualizada de 1.000 nits com tecnologia de leitura sob luz solar e tela capacitiva multitoque, para uma operação eficaz na chuva e com o uso de luvas. Também há um digitalizador ativo opcional com caneta para anotações e entrada de dados rápidas e precisas sob chuva forte e/ou temperaturas extremamente baixas.

Opções de conectividade e bateria altamente configuráveis

O ZX10 de última geração inclui a tecnologia dual SIM (Nano SIM + eSIM) para otimizar a cobertura da rede móvel, enquanto o WiFi 6E, o Bluetooth 5.2 e o GPS dual-band dedicado opcional oferecem recursos de transferência rápida de dados e posicionamento de localização. Para os usuários com necessidades mais abrangentes de coleta de dados e comunicação, o dispositivo pode ser configurado com 4G LTE e 5G Sub-6, Near Field Communication (NFC) (sem pagamento) e um leitor de código de barras.

O ZX10 apresenta um design de bateria dupla com hot-swap que suporta operação em tempo integral sem tempo de inatividade ou atrasos. Ele também pode ser configurado com uma só bateria para clientes que desejam montar o dispositivo em empilhadeiras ou outros veículos. A bateria opcional de íons de lítio de alta capacidade está disponível para quem precisa de mais duração da bateria.

O tablet Android de 10 polegadas resistente mais leve do mercado

Como todos os dispositivos Getac, o ZX10 foi construído de forma robusta desde o início para enfrentar ambientes desafiadores. A certificação MIL-STD-810H, a certificação IP66 e a resistência a quedas de 6 pés permitem que ele resista aos rigores do trabalho de campo intensivo, enquanto a faixa de temperatura operacional de -29°C a 63°C / -20°F a 145°F proporciona mais tranquilidade em condições climáticas adversas e cenários operacionais extremos. Apesar dessas qualidades abrangentes e sua robustez, o ZX10 pesa a partir de 906 gramas, o que o torna o tablet de 10 polegadas resistente mais leve atualmente disponível no mercado1.

Sistema operacional Android intuitivo

O ZX10 de última geração é alimentado pelo intuitivo sistema operacional Android (o Android 13 vem instalado de fábrica), proporcionando incrível versatilidade e facilidade de uso. Ele também é verificado como um dispositivo robusto com certificação Android Enterprise Recommended, atendendo a todas as especificações e requisitos do rigoroso processo de testes do Google. Isso significa que ele receberá atualizações de segurança completas a cada 90 dias durante cinco anos após a data de lançamento, além de patches regulares e aprimoramentos de recursos durante esse período. A Getac também está comprometida em oferecer suporte a um mínimo de três versões do sistema operacional Android para cada geração de produto, preparando o ZX10 para o futuro e garantindo uma experiência Android excepcional em todos os momentos.

Compatível com as soluções de software Essentials Suite da Getac

O ZX10 de última geração é totalmente compatível com o Essentials Suite da Getac - uma coleção completa de soluções de software poderosas desenvolvidas para ajudar as organizações a superar os desafios operacionais e aumentar a eficiência do trabalhador de campo. Inclui os novos aplicativos inovadores, como Getac Management, Getac Monitoring, OEMConfig e Driving Safety2.

"Para os profissionais que trabalham em campo, o peso do dispositivo pode ter um impacto significativo na produtividade, especialmente ao transportá-lo e/ou operá-lo por longos períodos de tempo", diz James Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "A próxima geração do ZX10 não é apenas o tablet de 10 polegadas totalmente robusto mais leve disponível atualmente no mercado, mas sua poderosa combinação de desempenho pronto para IA, ampla configurabilidade, confiabilidade totalmente robusta e sistema operacional Android intuitivo também fazem dele um dos mais versáteis."

O ZX10 de última geração já está disponível. Para obter mais informações, acesse www.getac.com

Para saber mais sobre o Essentials Suite da Getac, acesse http://www.getac.com/intl/products/software

Com base em seu peso quando configurado com uma bateria de capacidade padrão. Status atualizado em 14 de janeiro de 2025; até onde sabemos, este produto é o tablet resistente de 10 polegadas mais leve. Getac Management, Getac Monitoring, OEMConfig e Driving Safety para ZX10 serão lançados em abril de 2025

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation líder global em tecnologia móvel robusta com tecnologia de IA e soluções de vídeo inteligentes, como laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo veicular, gerenciamento de evidências digitais e soluções corporativas de análise de vídeo. As soluções e os serviços da Getac são desenvolvidos para proporcionar experiências extraordinárias aos trabalhadores da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac conta com clientes em mais de 100 países, englobando os setores de defesa, segurança pública, ambulâncias, bombeiros e resgate, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, indústria, transporte e logística. A Getac foi recentemente reconhecida como uma das "World's Most Trustworthy Companies" (Empresas Mais Confiáveis do Mundo) da Newsweek para 2024. Para obter mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas registradas são exclusivas de seus respectivos proprietários. ©2025 Getac Technology Corporation.

