Getac'ın Yeni Nesil ZX10'u Şu Anda Piyasada Tamamen Rugged Olan En Hafif 10 İnçlik Tablet

Yeni ZX10, güçlü yapay zekaya hazır performansı, sezgisel Android işlevselliği ve tamamen rugged olmasının verdiği güvenle zorlu saha tabanlı görevler için ideal

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Getac'ın yeni nesil ZX10 10 inç tamamen rugged Android tableti, yapay zekaya hazır performansı ve tamamen rugged olmasının verdiği güveni, şık ve kompakt bir tasarımda birleştirerek selefinin popülaritesini arttırıyor.

Sadece 906 gram ağırlığındaki yeni ZX10, şu anda piyasada bulunan en hafif 10 inç tamamen rugged tablet 1

Yeni ZX10, kurumların tüm operasyonlarında üretkenliği en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanan Getac'ın güçlü yazılım çözümlerinden oluşan Essentials Suite'i ile tamamen uyumludur.

TAIPEI, 15 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Rugged bilgisayar ve mobil video çözümlerinin lider sağlayıcısı Getac Technology Corporation (Getac), bugün sahada olağanüstü performans için hafif tasarımı güçlü yapay zekaya hazır performans ve sezgisel Android işlevselliğiyle birleştiren yeni nesil ZX10 10 inç tamamen rugged Android tabletini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni nesil ZX10, her gün karşılaştıkları zorlu ortamlarda ve senaryolarda güvenebilecekleri cihazlara ihtiyaç duyan kamu güvenliği, kamu hizmetleri, ulaşım ve lojistik gibi sektörlerde çalışan profesyonelleri hedefliyor.

The next generation ZX10 is aimed at professionals working in industries such as public safety, utilities, and transportation and logistics, who need devices they can trust in the challenging environments and scenarios they encounter daily.

Yapay zekaya hazır güçlü performans

Yeni nesil ZX10'un kalbinde Qualcomm'un QCS6490 işlemcisi ve gelişmiş yapay zeka yeteneklerini desteklemek ve düşük güç seviyelerinde bile şaşırtıcı performans sunmak için özel olarak tasarlanmış Nöral İşlemci Birimi (NPU) yer alıyor. Diğer önemli özellikler arasında yıldırım hızında veri aktarımı için gelişmiş bellek (8GB LPDDR5) ve aynı anda birden fazla uygulama çalıştırırken sorunsuz ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için 256GB'a kadar çıkan Evrensel Flash Depolama (UFS) yer alıyor. Cihaz, yağmurda ve eldiven giyerken etkili kullanım için güneş ışığında okunabilir teknolojiye ve kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip yükseltilmiş 1.000 nit LumiBond ekrana sahip. Şiddetli yağmur ve/veya aşırı düşük sıcaklıklarda hızlı, doğru not alma ve veri girişi için isteğe bağlı aktif dijital kalemi de mevcut.

Üst derecede yapılandırılabilir bağlantı ve pil seçenekleri

Yeni nesil ZX10, optimum mobil ağ kapsamı için çift SIM teknolojisi (Nano SIM + eSIM) içerirken WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ve isteğe bağlı özel çift bantlı GPS, hızlı veri aktarımı ve konum konumlandırma özellikleri sunuyor. Daha kapsamlı veri toplama ve iletişim ihtiyaçları olanlar için cihaz 4G LTE ve 5G Sub-6, Yakın Alan İletişimi (NFC) (ödemesiz) ve bir barkod okuyucu ile yapılandırılabiliyor.

ZX10, kesinti veya gecikme olmaksızın tam vardiya çalışmayı destekleyen, çalışırken değiştirilebilir çift bataryalı bir tasarıma sahip. Ayrıca, cihazı forkliftlere veya diğer araçlara monte etmek isteyen müşteriler için tek bir batarya ile de yapılandırılabiliyor. Daha uzun pil ömrüne ihtiyaç duyanlar için isteğe bağlı yüksek kapasiteli Li-ion pil paketi mevcuttur.

Piyasadaki en hafif 10 inç tamamen rugged Android tablet

Tüm Getac cihazları gibi, ZX10 da zorlu ortamlarda başarılı olmak için temelden rugged şekilde üretildi. MIL-STD-810H sertifikası, IP66 sertifikası ve 6ft düşme direnci yoğun saha çalışmalarının zorluklarına dayanabilmesini sağlarken -29°C ila 63°C / -20°F ila 145°F çalışma sıcaklığı aralığındaki olumsuz hava koşullarında ve olağanüstü operasyonel senaryolarda daha fazla gönül rahatlığı sağlıyor. Bu kapsamlı tamamen rugged özelliklerine rağmen ZX10 906 gramdan başlayan ağırlığıyla, şu anda piyasada bulunan en hafif 10 inçlik tamamen rugged tablet1.

Sezgisel Android işletim sistemi

Yeni nesil ZX10, inanılmaz çok yönlülük ve kullanım kolaylığı için sezgisel Android işletim sistemi (Android 13 standart olarak yüklüdür) tarafından destekleniyor. Ayrıca, Google'ın titiz test sürecinin tüm özelliklerini ve gereksinimlerini karşılayan bir Android Enterprise Recommended rugged cihaz olarak onaylandı. Bu, lansman tarihinden sonraki beş yıl boyunca her 90 günde bir tam güvenlik güncellemelerinin yanı sıra bu süre boyunca düzenli yamalar ve özellik geliştirmeleri alacağı anlamına geliyor. Getac, ayrıca her ürün nesli için en az üç Android işletim sistemi sürümünü destekleyerek ZX10'u geleceğe hazırlamaya ve her zaman olağanüstü bir Android deneyimi sağlamaya kararlı.

Getac'ın Essentials Suite yazılım çözümleri ile uyumlu

Yeni nesil ZX10, kuruluşların operasyonel zorlukların üstesinden gelmesine ve saha çalışanlarının verimliliğini artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü yazılım çözümlerinden oluşan kapsamlı bir koleksiyon olan Getac Essentials Suite ile tamamen uyumlu. Buna Getac Management, Getac Monitoring, OEMConfig ve Driving Safety2 gibi yenilikçi yeni uygulamalar dahil.

Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang, "Sahada çalışan profesyoneller için cihaz ağırlığı, özellikle uzun süreler boyunca taşırken ve/veya kullanırken üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olabiliyor" diyor ve ekliyor, "Yeni nesil ZX10 şu anda piyasada bulunan en hafif 10 inç tamamen rugged tablet olmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zekaya hazır performans, kapsamlı yapılandırılabilirlik, tamamen rugged olmasının verdiği emniyet ve sezgisel Android işletim sisteminin güçlü kombinasyonu onu çok yönlü cihazlardan biri haline getiriyor."

Yeni nesil ZX10 şu anda satışta. Daha fazla bilgi için lütfen www.getac.com adresini ziyaret edin.

Getac'ın Essential Suite'i hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.getac.com/intl/products/software adresini ziyaret edin.

Bir standart kapasiteli batarya ile yapılandırıldığı zamanki ağırlığı temel alınır. Durum 14 Ocak 2025 itibarıyla güncellenmiştir; bilgimiz dahilinde bu ürün en hafif 10 inç tamamen rugged tablettir. ZX10 için Getac Management, Getac Monitoring, OEMConfig ve Driving Safety Nisan 2025'te piyasaya sürülecek

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analitik çözümleri dahil olmak üzere yapay zeka özellikli dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde küresel bir liderdir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlayıcı ortamlarda, ön saflarda çalışanlar için olağanüstü deneyimlere olanak tanımak için tasarlanmıştır. Bugün Getac, 100'den fazla ülkede savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, üretim, nakliye ve lojistik alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Getac kısa süre önce Newsweek'in 2024 yılı için belirlediği "Dünyanın En Güvenilir Şirketleri"ndenbiri olarak kabul edildi. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz: http://www.getac.com. Getac Industry bloguna katılın veya şirketi LinkedIn ve YouTube üzerinden takip edin.

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