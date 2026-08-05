A Utility Global nomeou Robert Lane como diretor financeiro para impulsionar a comercialização em larga escala

Com vasta experiência no mercado de capitais, ele se junta à empresa para impulsionar a próxima fase de rápido crescimento

HOUSTON, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Utility Global ("Utility"), empresa global especializada em viabilizar a descarbonização industrial de forma economicamente viável para setores industriais de alta intensidade, anunciou hoje a nomeação de Robert Lane como Diretor Financeiro. Lane junta-se à Utility em um momento decisivo, quando a empresa entra em sua fase de comercialização.

Lane tem uma trajetória consolidada na expansão de organizações e na condução de empresas durante períodos de acelerado crescimento comercial. Com mais de três décadas de liderança financeira em empresas dos setores de energia e industrial, além de empresas em fase de crescimento, ele foi, mais recentemente, CFO da Quva Pharma, onde liderou as áreas de finanças, contabilidade, TI e tesouraria durante um período de modernização de processos e melhoria da liquidez. Anteriormente, como vice-presidente executivo e diretor financeiro da Sunnova Energy International, ele ajudou a liderar a oferta pública inicial (IPO) da empresa e concluiu mais de US$ 10 bilhões em financiamento de capital próprio, dívida e ações para financiar seu crescimento. Na Spark Energy, Lane desempenhou papel fundamental na condução da empresa por meio de diversas aquisições e integrações, simplificando a estrutura corporativa e liderando estratégias de financiamento inovadoras e criativas. Na Emerge Energy Services, ele conduziu a empresa durante seu IPO e sua expansão de capital, reduzindo significativamente os custos da dívida. Ao longo de sua carreira, Lane liderou dezenas de transações no mercado de capitais, totalizando, em conjunto, dezenas de bilhões de dólares, e possui um histórico comprovado na criação da infraestrutura financeira necessária para apoiar empresas em rápido crescimento e impulsionar sua expansão.

"Robert construiu sua carreira levando empresas do estágio inicial de crescimento às operações comerciais em grande escala, e é exatamente isso de que a Utility precisa agora", disse Parker Meeks, CEO da Utility Global. "Sua liderança financeira e sua experiência em guiar organizações por períodos de crescimento nos tornam o parceiro certo para expandir a implantação comercial de nossa tecnologia proprietária H2Gen® e ajudar nossos clientes a avançarem em suas metas de descarbonização, ao mesmo tempo em que maximizam o valor econômico de seus ativos existentes."

A tecnologia proprietária H2Gen® da Utility permite a produção de hidrogênio de baixo carbono a partir de gases residuais industriais ou biogás, utilizando esses recursos para converter água em hidrogênio sem eletricidade, enquanto simultaneamente produz um fluxo concentrado de dióxido de carbono com até 98% de pureza. À medida que a Utility avança com vários projetos comerciais e expande sua presença na América do Norte, na Ásia e na Europa, Lane liderará a área financeira durante esta próxima fase de crescimento.

"O setor de energia elétrica está em um estágio em que a tecnologia comprovada está alcançando um rápido crescimento comercial, exatamente o ambiente em que construí minha carreira", disse Lane. "O projeto H2Gen oferece às indústrias de difícil descarbonização um caminho verdadeiramente prático para a descarbonização econômica, e estou ansioso para construir a base financeira que permitirá à Utility ampliar a adoção dessa tecnologia de forma rápida e eficiente."

A Utility Global é uma empresa do portfólio da Ara Partners, uma gestora global de private equity e infraestrutura dedicada à descarbonização da economia industrial.

Sobre a Utility Global

A Utility Global oferece soluções práticas que permitem a descarbonização econômica de setores de difícil descarbonização, como os de siderurgia, mobilidade, refino, produtos químicos, exploração e produção de petróleo e gás. Sua tecnologia patenteada e exclusiva H2Gen® aproveita a energia de gases residuais industriais e biogases para produzir hidrogênio de alta pureza, específico para cada aplicação, com baixa ou negativa intensidade de carbono, a partir de água, sem o uso de eletricidade, por meio de um processo eletroquímico proprietário.

O H2Gen também produz um fluxo de dióxido de carbono de alta concentração, reduzindo significativamente o custo e a complexidade da captura de carbono. Modulares, escaláveis e operacionalmente flexíveis, os sistemas H2Gen integram-se perfeitamente aos ativos industriais existentes, ocupando uma área física extremamente reduzida e viabilizando uma descarbonização prática e econômica.

A Utility é uma empresa do portfólio da Ara Partners, uma empresa global de capital privado e infraestrutura que está descarbonizando a economia industrial.

Para obter informações adicionais sobre as soluções e serviços da Utility, visite www.utilityglobal.com.

Sobre a Ara Partners

Fundada em 2017, a Ara Partners é uma empresa global de investimentos em mercados privados focada na descarbonização da economia industrial. A empresa investe no mercado intermediário por meio de três estratégias: capital privado, infraestrutura e energia. A empresa expande soluções de descarbonização comprovadas comercialmente, apoia os negócios e a infraestrutura que viabilizam sua adoção e reduz as emissões na origem em toda a cadeia de valor da energia convencional. A Ara combina investimento, conhecimento de mercado e de políticas públicas, execução de projetos e otimização operacional, além de uma rigorosa contabilização de carbono, para reduzir as emissões de maneira econômica e possibilitar o crescimento em escala industrial. Com sede em Houston, Boston, Dublin e Washington D.C., a empresa possuía, em 31 de março de 2026, aproximadamente US$ 8,2 bilhões em ativos sob gestão.

Para obter informações adicionais sobre a Ara Partners, visite www.arapartners.com.

FONTE Utility