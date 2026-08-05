Utility Global ernennt Robert Lane zum Finanzvorstand, um die Kommerzialisierung in großem Maßstab voranzutreiben

Der erfahrene Kapitalmarktexperte tritt dem Unternehmen bei, um die nächste Phase des rasanten Wachstums voranzutreiben

HOUSTON, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global („Utility"), ein weltweit tätiges Unternehmen, das die wirtschaftliche Dekarbonisierung der Schwerindustrie ermöglicht, gab heute die Ernennung von Robert Lane zum Finanzvorstand bekannt. Lane tritt zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei Utility ein, da das Unternehmen nun in die Kommerzialisierungsphase übergeht.

Lane verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Ausbau von Organisationen und bei der Begleitung von Unternehmen durch Phasen raschen kommerziellen Wachstums. Er bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Finanzpositionen bei Unternehmen aus den Bereichen Energie, Industrie und Wachstumsunternehmen mit, zuletzt als CFO von Quva Pharma, wo er die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, IT und Treasury in einer Phase der Prozessmodernisierung und Liquiditätsverbesserung leitete. Zuvor war er als Executive Vice President und CFO von Sunnova Energy International maßgeblich am Börsengang (IPO) des Unternehmens beteiligt und schloss Finanzierungen in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Form von Tax Equity, Fremd- und Eigenkapital ab, um das Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Bei Spark Energy begleitete Lane das Unternehmen bei mehreren Übernahmen und Integrationen, vereinfachte die Unternehmensstruktur und leitete kreative und innovative Finanzierungsstrategien. Bei Emerge Energy Services führte er das Unternehmen durch den Börsengang und die Kapitalerhöhung und senkte dabei die Fremdkapitalkosten erheblich. Im Laufe seiner Karriere hat Lane Dutzende von Kapitalmarkttransaktionen mit einem Gesamtwert von mehreren zehn Milliarden Dollar geleitet und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau der finanziellen Infrastruktur zur Unterstützung schnell wachsender Unternehmen, um ihnen bei der Skalierung zu helfen.

„Robert hat seine Karriere darauf aufgebaut, Unternehmen von der frühen Wachstumsphase bis zum vollwertigen kommerziellen Betrieb zu führen – und genau das braucht Utility gerade jetzt", sagte Parker Meeks, Chief Executive Officer von Utility Global. „Seine finanzielle Führungskompetenz und seine Erfahrung darin, Unternehmen durch Wachstumsphasen zu führen, machen ihn zum richtigen Partner, um den kommerziellen Einsatz unserer firmeneigenen H2Gen®-Technologie auszuweiten und unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Dekarbonisierungsziele voranzutreiben und gleichzeitig den wirtschaftlichen Wert ihrer bestehenden Anlagen zu steigern."

Die firmeneigene H2Gen®-Technologie von Utility ermöglicht die Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff, indem industrielle Abgase oder Biogas genutzt werden, um Wasser ohne Strom in Wasserstoff umzuwandeln, während gleichzeitig ein konzentrierter Kohlendioxidstrom mit einer Reinheit von bis zu 98 % erzeugt wird. Während Utility mehrere kommerzielle Projekte vorantreibt und seine Präsenz in Nordamerika, Asien und Europa ausbaut, wird Lane den Finanzbereich durch diese nächste Wachstumsphase führen.

„Utility befindet sich in einer Phase, in der bewährte Technologie ein rasantes kommerzielles Wachstum ermöglicht – genau das ist das Umfeld, in dem ich meine berufliche Laufbahn verbracht habe", sagte Lane. „H2Gen bietet Branchen, in denen eine Dekarbonisierung nur schwer zu erreichen ist, einen wirklich praktischen Weg zur wirtschaftlichen Dekarbonisierung, und ich freue mich darauf, die finanzielle Grundlage zu schaffen, die es Utility ermöglicht, diese Technologie schnell und effizient zu skalieren."

Utility Global ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners, einer globalen Private-Equity- und Infrastruktur-Gesellschaft, die sich für die Dekarbonisierung der Industriewirtschaft einsetzt.

Informationen zu Utility Global

Utility liefert praktische Lösungen, die eine wirtschaftliche Dekarbonisierung der Industrie in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren wie Stahl, Mobilität, Raffinerie, Chemie sowie Upstream-Öl und -Gas ermöglichen. Die patentierte und firmeneigene H2Gen®-Technologie des Unternehmens nutzt Energie aus industriellen Abgasen und Biogasen, um vor Ort aus Wasser – ohne Strom – mithilfe eines firmeneigenen elektrochemischen Verfahrens anwendungsspezifischen, hochreinen Wasserstoff mit geringer bis negativer Kohlenstoffintensität zu erzeugen.

H2Gen erzeugt zudem einen hochkonzentrierten Kohlendioxidstrom, wodurch die Kosten und die Komplexität der CO₂-Abscheidung erheblich reduziert werden. Die modularen, skalierbaren und betrieblich flexiblen H2Gen-Systeme lassen sich nahtlos in bestehende Industrieanlagen integrieren und zeichnen sich durch eine rekordkleine Stellfläche aus, was eine praktische und wirtschaftliche Dekarbonisierung ermöglicht.

Utility ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners, einer globalen Private-Equity- und Infrastruktur-Gesellschaft, die sich der Dekarbonisierung der Industrie widmet.

Weitere Informationen zu den Lösungen und Dienstleistungen von Utility finden Sie unter www.utilityglobal.com

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners wurde 2017 gegründet und ist ein globales Unternehmen im Bereich der privaten Märkte, das sich auf die Dekarbonisierung der Industriewirtschaft konzentriert. Das Unternehmen investiert im Mittelstand im Rahmen von drei Strategien: Private Equity, Infrastruktur und Energie. Das Unternehmen skaliert kommerziell erprobte Dekarbonisierungslösungen, unterstützt die Unternehmen und die Infrastruktur, die deren Einführung ermöglichen, und reduziert Emissionen an der Quelle entlang der gesamten Wertschöpfungskette konventioneller Energien. Das Modell von Ara kombiniert Investitions-, Markt- und Richtlinien-Know-how, Projektumsetzung und betriebliche Optimierung sowie eine strenge CO₂-Bilanzierung, um Emissionen wirtschaftlich zu reduzieren und Wachstum im industriellen Maßstab zu erschließen. Das Unternehmen ist in Houston, Boston, Dublin und Washington D.C. tätig und verwaltete zum 31. März 2026 ein Vermögen von rund 8,2 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen zu Ara Partners finden Sie unter www.arapartners.com.