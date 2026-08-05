Utility Global、大規模な商用化推進に向けてRobert Lane氏を最高財務責任者に任命

資本市場のベテランが加わり、急成長の次なる段階を推進

ヒューストン、, 2026年8月6日 /PRNewswire/ -- 重工業における経済的な産業脱炭素化を実現するグローバル企業であるUtility Global（以下「Utility」）は本日、Robert Lane氏を最高財務責任者に任命したことを発表しました。Lane氏は、Utilityが商用化段階へと舵を切る重要な時期に、同社に参画します。

Lane氏は、組織のスケールアップや急速な事業成長において企業を導いてきた確かな実績を有しています。同氏は、エネルギー、産業、成長段階の企業において30年以上にわたる財務リーダーシップの経歴を持ち、直近ではQuva PharmaのCFOとして、プロセスの近代化および流動性改善の時期に財務、会計、IT、資金管理部門を統括しました。それ以前は、Sunnova Energy Internationalの執行副社長兼CFOとして新規株式公開（IPO）を支援し、同社の成長資金調達に向けて100億ドル以上のタックス・エクイティ、負債、および株式による資金調達を実施しました。Spark Energyでは、複数の買収・統合を通じて同社を主導し、企業構造をシンプル化するとともに、創造的かつ革新的な資金調達戦略を推進しました。Emerge Energy Servicesでは、負債コストを大幅に削減しながら、同社のIPOおよび資本拡大を導きました。Lane氏はこれまでのキャリアを通じ、総額数百億ドル規模に及ぶ数多くの資本市場取引を指揮したほか、急成長企業がスケールするための財務インフラを構築してきた実績を持っています。

Utility Globalの最高経営責任者であるParker Meeks氏は次のように述べています。「Robertは、アーリーステージの成長企業を本格的な商業展開へと導くキャリアを築いてきました。これこそが、まさに現在のUtilityが必要としている能力です。彼の財務におけるリーダーシップと成長期に組織を指揮してきた経験は、当社の独自技術であるH2Gen®の商業展開を拡大し、お客様が既存資産の経済価値を高めつつ脱炭素化目標を推進する上で、最適なパートナーとなります。」

Utility独自のH2Gen®技術は、産業排ガスやバイオガスを活用することで電力を使用せずに水を水素へと変換し、低炭素水素の製造を可能にすると同時に、最大98%の純度を持つ高濃度二酸化炭素ストリームを生成します。Utilityが複数の商用プロジェクトを推進し、北米、アジア、欧州でプレゼンスを拡大する中、Lane氏はこの次なる成長段階において財務部門を指揮します。

Lane氏は次のように語っています。「Utilityは、実績のある技術が急速な事業拡大を果たすフェーズにあり、これは私がこれまでキャリアを捧げてきた環境そのものです。H2Genは、排出削減が困難な分野（ハード・トゥ・アベート）の産業に対し、経済的かつ真に実用的な脱炭素化への道筋を提供します。Utilityがこの技術を迅速かつ効率的に拡大できるよう、確固たる財務基盤を構築していくことを楽しみにしています。」

Utility Globalは、産業経済の脱炭素化を推進するグローバルなプライベート・エクイティおよびインフラストラクチャー投資会社であるAra Partnersのポートフォリオ企業です。

Utility Globalについて

Utilityは、鉄鋼、モビリティ、石油精製、化学、および石油・ガス上流部門をはじめとする排出削減が困難な分野において、経済的な産業脱炭素化を可能にする実用的なソリューションを提供しています。同社の特許取得済み独自技術であるH2Gen®は、産業排ガスやバイオガスからのエネルギーを活用し、独自の電気化学プロセスによって電力を使わずに水から、低炭素またはネガティブ・カーボン強度の高純度水素を用途に合わせてオンサイトで製造します。

また、H2Genは高濃度の二酸化炭素ストリームも生成するため、炭素回収にかかるコストと複雑さを大幅に低減します。モジュール式で拡張性と運用柔軟性に優れたH2Genシステムは、史上最小クラスの省スペースな設置面積で既存の産業資産へシームレスに統合され、実用的かつ経済的な脱炭素化を実現します。

Utilityは、産業経済の脱炭素化に取り組むグローバルなプライベート・エクイティおよびインフラストラクチャー投資会社であるAra Partnersのポートフォリオ企業です。

Utilityのソリューションおよびサービスに関する詳細は、www.utilityglobal.comをご覧ください。

Ara Partnersについて

2017年に設立されたAra Partnersは、産業経済の脱炭素化に注力するグローバルなプライベート・マーケット投資会社です。同社は、以下の3つの戦略を通じてミドルマーケットへの投資を展開しています：プライベート・エクイティ、インフラ、エネルギー。同社は商業的に実証された脱炭素ソリューションのスケールアップを後押しし、その導入を可能にする事業やインフラを支援するとともに、従来のエネルギー・バリューチェーン全体の発生源における排出削減に取り組んでいます。Araのモデルは、投資、市場・政策の専門知識、プロジェクト実行力、オペレーションの最適化、ならびに厳格な炭素会計を融合させることで、経済的な排出削減を実現し、産業規模での成長を後押しします。同社はヒューストン、ボストン、ダブリン、ワシントンD.C.に拠点を持ち、2026年3月31日時点での運用資産総額は約82億ドルです。

Ara Partnersの詳細については、www.arapartners.comをご覧ください。

SOURCE Utility