A XAG lança globalmente o console APC2 AutoPilot, disponibilizando uma solução econômica de direção automatizada para o setor agrícola

GUANGZHOU, China, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A XAG, uma empresa líder em tecnologia agrícola, anuncia o lançamento global do Console APC2 AutoPilot, uma solução de direção automatizada para operações agrícolas sem o uso das mãos. Essa solução completa usa um aplicativo de celular para controle inteligente, facilitando a adoção da tecnologia de direção automatizada pelos agricultores e o gerenciamento mais preciso de seus equipamentos agrícolas. É uma opção mais econômica e altamente versátil, especialmente para máquinas agrícolas de pequeno a médio porte que necessitam de atualização.

O console XAG APC2 AutoPilot permite que uma grande variedade de máquinas agrícolas opere com precisão de centímetros

Os métodos agrícolas tradicionais exigem um grande esforço manual, já que os operadores precisam se concentrar na direção em linhas retas ou em se manter no caminho certo durante o trabalho agrícola. Isso faz com que a tarefa exija fisicamente e requeira um alto nível de habilidade dos operadores de máquinas. Além disso, a atividade trabalhosa e as longas horas de trabalho durante as épocas de pico podem causar fadiga, levando a erros e danos às colheitas. A natureza repetitiva da direção manual aumenta o uso de materiais de produção e combustível, elevando os custos agrícolas e interferindo na produtividade.

A tecnologia de direção automática é determinante para enfrentar esses desafios e aumentar a produtividade nas lavouras. No entanto, atualmente, muitas fazendas de pequeno e médio porte não têm acesso a essa nova tecnologia devido ao alto investimento inicial, à complexidade técnica e aos problemas de manutenção. Espera-se que o lançamento do Console APC2 AutoPilot diminua as barreiras de entrada com sua relação custo-benefício e facilidade de operação.

O design multifuncional do XAG APC2 integra a antena RTK, os sensores e os processadores em uma única unidade principal, simplificando a instalação e a manutenção. Isso reduz os custos de fabricação e de uso do produto, tornando-o uma opção mais acessível para os usuários. O APC2 também é equipado com proteção contra água e poeira com classificação IP67, tornando-o mais durável e reduzindo os custos de manutenção. Com apenas um smartphone, os usuários podem controlar as máquinas agrícolas, fazer o planejamento automático das rotas e aproveitar os novos recursos por meio de atualizações OTA.

Para alcançar a precisão em nível centimétrico, o XAG APC2 vem equipado com a tecnologia de navegação RTK. Ele consegue entregar uma precisão de 2,5 cm em tarefas de alta precisão, como semeadura, amontoamento e sulcagem. Com isso, minimiza-se as operações repetitivas provocadas por erros de deslocamento da máquina agrícola e maximiza-se o uso da terra, evitando lacunas e sobreposições. Ele também possui sensores IMU (Unidade de Medição Inercial) que fazem a compensação do terreno, mantendo a precisão mesmo em terrenos acidentados ao detectar as inclinações do solo.

Desenvolvido para ser fácil de usar, o XAG APC2 pode ser controlado sem esforço usando um smartphone. O aplicativo XAG Autopilot oferece diferentes perfis de trabalho e funções convenientes para atender a diversas necessidades agrícolas. Ele permite que os operadores executem com precisão e facilidade linhas retas, curvas, gradagem diagonal e outras tarefas em vários formatos de terrenos e de campo. As atualizações OTA (over-the-air) com um clique permitem adicionar novos recursos sem problemas. As informações geradas sobre o caminho e o terreno também podem ser compartilhadas com os drones agrícolas da XAG.

A XAG é pioneira no setor agrícola há 11 anos, sempre com a missão de promover a agricultura. Atualmente, a XAG tem clientes em 63 países e regiões e possui um portfólio de produtos que engloba drones agrícolas, veículos terrestres não tripulados, drones de sensoriamento remoto, consoles de piloto automático e sistemas de irrigação inteligentes.

Ao mesmo tempo em que a XAG lança seu Console APC2 AutoPilot para o público global, a empresa continua aprimorando o desempenho, a eficiência e a facilidade de uso de seus produtos, incentivando a adoção e o uso mais generalizados de tecnologias de automação agrícola.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486635/XAG_APC2_AutoPilot_Console_enables_a_wide_range_agricultural_machinery.jpg

FONTE XAG