XAG bringt APC2 AutoPilot-Konsole weltweit auf den Markt und bietet kosteneffiziente AutoSteer-Lösung für die Landwirtschaft

GUANGZHOU, China, 22. August 2024 /PRNewswire/ -- XAG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Landwirtschaftstechnologie, gibt die weltweite Markteinführung der APC2 AutoPilot-Konsole bekannt, einer automatisierten Lenkungslösung für den freihändigen Betrieb in der Landwirtschaft. Diese Komplettlösung nutzt eine mobile App zur intelligenten Steuerung, die es Landwirten erleichtert, die automatisierte Fahrtechnik einzuführen und ihre landwirtschaftlichen Maschinen präziser zu steuern. Die kostengünstige und extrem vielseitige Option ist besonders für kleine bis mittelgroße Landmaschinen geeignet, die modernisiert werden müssen.

XAG APC2 AutoPilot Console enables a wide range of agricultural machinery to operate with centimeter-level accuracy

Herkömmliche landwirtschaftliche Methoden erfordern einen hohen manuellen Aufwand, da die Fahrer sich darauf konzentrieren müssen, in geraden Linien zu fahren und auf der richtigen Spur zu bleiben. Dies macht die Aufgabe zu einer körperlichen Herausforderung und erfordert von den Maschinenführern ein hohes Maß an Geschicklichkeit. Außerdem können die arbeitsintensiven und langen Arbeitszeiten in der Hochsaison zu Ermüdungserscheinungen und damit zu Fehlern und Ernteschäden führen. Der repetitive Charakter des manuellen Lenkens erhöht den Verbrauch von Produktionsmaterial und Kraftstoff, was die landwirtschaftlichen Kosten erhöht und die Erträge beeinträchtigt.

Die automatische Lenkungstechnik ist der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen und zur Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft. Für viele kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe wird der Zugang zu dieser neuen Technologie durch die hohen Anfangsinvestitionskosten, die technische Komplexität und schwierige Wartungen erschwert. Die Einführung der APC2 AutoPilot-Konsole dürfte jedoch aufgrund ihrer Kosteneffizienz und der einfachen Bedienung die Barrieren für die Einführung senken.

Das All-in-One-Konzept des XAG APC2 integriert die RTK-Antenne, die Sensoren und die Prozessoren zu einer Haupteinheit, was die Installation und Wartung vereinfacht. Dies senkt die Herstellungs- und Nutzungskosten des Produkts und macht es für die Nutzer erschwinglicher. Der APC2 ist außerdem nach IP67 wasser- und staubdicht, was seine Haltbarkeit erhöht und die Wartungskosten reduziert. Mit ihrem Smartphone können die Nutzer die Landmaschinen steuern, um eine automatische Routenplanung zu gewährleisten, und neue Funktionen durch OTA-Upgrades ergänzen.

Um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen, ist der XAG APC2 mit der RTK-Navigationstechnologie ausgestattet. Sie bietet eine Genauigkeit von 2,5 cm für hochpräzise Aufgaben wie Säen, Dämmen und Furchenziehen und minimiert wiederholte Arbeitsgänge, die aufgrund von Fahrfehlern der Landmaschine notwendig werden. Durch die Vermeidung von Überschneidungen und Auslassungen wird dabei die Flächennutzung optimiert. Außerdem verfügt die Technologie über IMU-Sensoren (Inertial Measurement Unit), die einen Geländeausgleich ermöglichen und durch die Erkennung der Bodenneigung auch in unebenem Gelände eine hohe Genauigkeit sicherstellen.

Der XAG APC2 wurde für eine einfache Bedienung konzipiert und kann mühelos über ein Smartphone gesteuert werden. Die XAG Autopilot App bietet eine Vielzahl von Arbeitsprofilen und komfortablen Funktionen für ein breites Spektrum landwirtschaftlicher Anforderungen. Sie ermöglicht dem Bediener, gerade Linien, Kurven, diagonales Eggen und andere Aufgaben auf verschiedenen Böden und Feldformen präzise und einfach auszuführen. Mit OTA-Updates (Over-the-Air), die mit einem Klick gestartet werden, können neue Funktionen nahtlos hinzugefügt werden. Außerdem können die erzeugten Pfad- und Landinformationen für die landwirtschaftlichen Drohnen von XAG genutzt werden.

Seit 11 Jahren setzt sich XAG für die Landwirtschaft ein und ist ein Pionier im Agrarsektor. Heute bedient XAG Nutzer in 63 Ländern und Regionen und verfügt über ein Produktportfolio, das landwirtschaftliche Drohnen, unbemannte Bodenfahrzeuge, Fernerkundungsdrohnen, Autopilot-Konsolen und intelligente Bewässerungssysteme umfasst.

Während XAG seine APC2-AutoPilot-Konsole weltweit einführt, wird das Unternehmen die Leistung, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit seiner Produkte weiter verbessern und so eine breitere Akzeptanz und Nutzung von Technologien zur Landwirtschaftsautomatisierung fördern.

