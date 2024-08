XAG lance la console de pilotage automatique APC2 dans le monde entier, offrant une solution de pilotage automatique rentable pour l'agriculture.

GUANGZHOU, Chine, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- XAG, une société de technologie agricole de premier plan, annonce le lancement mondial de la console de pilotage automatique APC2, une solution de direction automatisée pour les opérations agricoles en mode mains libres. Cette solution tout-en-un utilise une application mobile pour un contrôle intelligent, ce qui permet aux agriculteurs d'adopter plus facilement la technologie de conduite automatisée et de gérer leur équipement agricole avec une plus grande précision. Elle constitue une option plus rentable et très polyvalente, en particulier pour les machines agricoles de petite et moyenne taille qui ont besoin d'être modernisées.

Les méthodes agricoles traditionnelles nécessitent un effort manuel important, car les opérateurs doivent se concentrer sur la conduite en ligne droite ou rester sur la bonne voie pendant les travaux agricoles. La tâche est physiquement difficile et exige un niveau de compétence élevé de la part des opérateurs de machines. En outre, la forte intensité de main-d'œuvre et les longues heures de travail en haute saison peuvent provoquer de la fatigue, ce qui entraîne des erreurs et endommage les cultures. La nature répétitive de la conduite manuelle augmente l'utilisation de matériaux de production et de carburant, ce qui accroît les coûts agricoles et affecte les rendements.

La technologie de pilotage automatique est la clé pour relever ces défis et améliorer la productivité de l'agriculture. Mais actuellement, de nombreuses petites et moyennes exploitations ne peuvent accéder à cette nouvelle technologie en raison des coûts d'investissement initiaux élevés, de la complexité technique et des problèmes d'entretien. Le lancement de la console de pilotage automatique APC2 devrait réduire les barrières à l'entrée grâce à sa rentabilité et à sa facilité d'utilisation.

La conception tout-en-un du XAG APC2 intègre l'antenne RTK, les capteurs et les processeurs dans une seule unité principale, ce qui facilite l'installation et la maintenance et permet de réduire les coûts de fabrication et d'utilisation du produit, offrant ainsi un choix plus abordable aux utilisateurs. L'APC2 est également équipé d'une protection étanche à l'eau et à la poussière conforme à la norme IP67, ce qui le rend plus durable et réduit les coûts de maintenance. Avec un simple smartphone, les utilisateurs peuvent contrôler les machines agricoles pour planifier automatiquement des itinéraires et profiter de nouvelles fonctionnalités grâce aux mises à jour OTA.

Pour atteindre une précision centimétrique, le XAG APC2 est équipé de la technologie de navigation RTK. Il offre une précision de 2,5 cm pour les tâches de haute précision telles que l'ensemencement, le buttage et le sillonnage. Cela permet de limiter les opérations répétitives causées par les erreurs de déplacement des machines agricoles et d'optimiser l'utilisation des terres en évitant les sauts et les chevauchements. Il est également équipé de capteurs IMU (Inertial Measurement Unit) qui permettent de compenser le terrain et de maintenir la précision même sur un terrain accidenté, grâce à la détection de la pente du sol.

Facile à utiliser, le XAG APC2 peut être contrôlé sans effort via un smartphone. L'application XAG Autopilot fournit une variété de profils de travail et de fonctions pratiques pour répondre aux divers besoins agricoles. Elle permet aux opérateurs d'exécuter avec précision et facilité des lignes droites, des courbes, des hersages en diagonale et d'autres tâches sur différents terrains et formes de champs. Grâce aux mises à jour OTA (over-the-air) en un clic, de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées en toute transparence. En outre, les informations générées sur les chemins et les parcelles peuvent être partagées avec les drones agricoles de XAG.

XAG est un pionnier dans le secteur agricole depuis 11 ans dont la mission est de faire progresser l'agriculture. Aujourd'hui, XAG compte des utilisateurs dans 63 pays et régions et dispose d'un portefeuille de produits couvrant les drones agricoles, les véhicules terrestres sans pilote, les drones de télédétection, les consoles de pilotage automatique et les systèmes d'irrigation intelligents.

Alors que XAG déploie sa console de pilotage automatique APC2 à l'échelle mondiale, l'entreprise continue d'améliorer les performances, l'efficacité et la convivialité de ses produits, encourageant ainsi une adoption et une utilisation plus larges des technologies d'automatisation agricole.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486552/XAG_APC2_AutoPilot_Console_enables_a_wide_range_agricultural_machinery.jpg