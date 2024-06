A XCMG Brasil Indústria comemora 10 anos com destaque para a 23.456ª máquina fabricada

POUSO ALEGRE, Brasil, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A XCMG Brasil Indústria Ltda., uma subsidiária integral da XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG"), comemorou seu décimo aniversário lançando sua 23.456ª máquina - a recém-lançada carregadeira XC958BR - em uma cerimônia que contou com a presença de mais de 200 convidados, entre líderes do setor e autoridades locais. A chave da carregadeira foi entregue a Anderson Abreu, CEO da Simak Rent, uma das principais empresas de aluguel de máquinas e equipamentos de construção do Brasil.

XCMG Brasil Industria Ltda. Comemora 10 anos com destaque para a 23.456ª máquina fabricada. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

O evento não apenas comemorou uma década de operações, mas também apresentou a inovação contínua e os avanços tecnológicos das máquinas de engenharia chinesas. "A XCMG alcançou um sucesso fundamental na inovação", disse Abreu. "A Simak incluiu vários dos produtos elétricos e inteligentes da XCMG em nosso portfólio de equipamentos".

Em um discurso em vídeo, Yang Dongsheng, presidente do XCMG Group e da XCMG Machinery, destacou que a XCMG continua dedicada à sua principal estratégia internacional. "O estabelecimento e a operação da base de fabricação da XCMG Brasil demonstraram uma década de expansão dinâmica. Com uma perspectiva de futuro, a XCMG Brasil continuará implementando firmemente sua estratégia de localização, com o objetivo de avançar coletivamente a exploração de mais oportunidades".

Nos últimos dez anos, a XCMG Brasil tem se integrado profundamente às comunidades locais por meio de várias atividades de bem-estar social, incluindo esforços de auxílio em enchentes e programas de apoio educacional.

"Com um aumento considerável nas receitas fiscais de Pouso Alegre, a XCMG propicia mais investimentos do governo local em setores cruciais como infraestrutura, educação e saúde, melhorando assim amplamente as perspectivas de desenvolvimento da região", José Dimas Silva, prefeito de Pouso Alegre, expressou sua gratidão pelas contribuições da XCMG no evento. "A parceria entre a XCMG e uma ampla rede de fornecedores e prestadores de serviços tem sido fundamental para impulsionar o progresso econômico e social da região, promovendo um ciclo saudável vital para alcançar o desenvolvimento sustentável".

A XCMG no Brasil gerou mais de 1.500 empregos locais. Com foco na localização de suas operações, a empresa liderou a produção no país de vários componentes, incluindo as estruturas inferiores das escavadeiras e os elementos estruturais da lança e do braço, entre outros. Ela avaliou as capacidades de produção de cada operação, incluindo e aprimorando 285 unidades de maquinário, como robôs de soldagem e linhas de montagem de componentes. Em busca de avanços no desenvolvimento digital, na fabricação e na logística, a XCMG aumentou sua proficiência em TI lançando sistemas como SAP, PDM, WMS e outros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442624/XCMG_Brasil_Industria_Ltda_Celebrates_10_Years_Milestone_Its_23.jpg

