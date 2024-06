Abbott lança o sistema FreeStyle Libre® 2 no Brasil, com leituras de glicose enviadas automaticamente minuto a minuto e alarmes opcionais

Por meio do sistema líder mundial de monitoramento contínuo de glicose da Abbott, que inclui sensor FreeStyle Libre 2 Plus de 15 dias, leituras de glicose em tempo real 1 e alarmes opcionais 2 , as pessoas podem sentir mais confiança no manejo de seu diabetes

SÃO PAULO, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Abbott anuncia hoje que o sistema FreeStyle Libre 2 por meio do seu sensor FreeStyle Libre 2 Plus já está disponível no Brasil, oferecendo leituras de glicose enviadas automaticamente minuto a minuto1, alarmes opcionais2 e sensor com duração de até 15 dias. Por meio dele, pessoas com diabetes podem acompanhar suas leituras de glicose sem a necessidade de escanear a cada leitura, além de receber alertas automáticos em seu smartphone em caso de níveis baixos ou altos de glicose5.

"FreeStyle Libre, tecnologia líder mundial, empodera as pessoas que vivem com diabetes a tomar decisões mais assertivas sobre sua saúde", afirma Sandro Rodrigues, Gerente Geral da Divisão de Cuidados para Diabetes da Abbott no Brasil. "Ao oferecer dados de glicose em tempo real sem a necessidade de escanear, a tecnologia do sensor de FreeStyle Libre 2 Plus simplifica o manejo do diabetes, para que as pessoas possam desfrutar mais tempo da liberdade de fazer as coisas que mais gostam".

Há mais de 15 milhões de brasileiros vivendo atualmente com diabetes6, e o monitoramento contínuo de glicose, como o sistema FreeStyle Libre 2, representa uma oportunidade para melhorar o controle diário. Com leituras de glicose em tempo real enviadas automaticamente minuto a minuto para o aplicativo FreeStyle LibreLink7,8, as pessoas podem conferir o impacto de alimentos, de medicamentos e até de exercícios físicos em seus níveis de glicose com um simples olhar em seu smartphone para tomar a decisão mais adequada.

Como funciona o sistema FreeStyle Libre 2

O sistema FreeStyle Libre 2 utiliza tecnologia Bluetooth®, oferece alarmes opcionais dos níveis de glicose e fornece dados contínuos para um smartphone compatível8. Após o escaneamento inicial com o smartphone (que deve conter o aplicativo FreeStyle LibreLink7,8) sobre o sensor FreeStyle Libre 2 Plus aplicado na parte posterior superior do braço por até 15 dias, as pessoas com diabetes passam a visualizar seus níveis de glicose em tempo real a cada minuto, tendências e padrões históricos, além de setas que indicam a direção dos níveis de glicose sem precisar furar o dedo9. Além disso, pais e cuidadores também podem receber avisos automáticos das leituras por meio do aplicativo LibreLinkUp3, proporcionando mais tranquilidade4.

"Há oito anos, a chegada de FreeStyle Libre ao Brasil foi um dos maiores avanços no controle do diabetes. Sua inovação por meio do monitoramento contínuo de glicose (CGM) possibilitou mais praticidade, conhecimento e qualidade vida para as pessoas com diabetes. Além disso, permitiu que usuários da tecnologia compartilhassem os dados obtidos pela tecnologia com seus médicos, cuidadores e profissionais de saúde", explica Dra. Jellin Zambon, endocrinologista e Gerente Médica Sênior da Divisão de Cuidados para Diabetes da Abbott no Brasil.

O novo sensor FreeStyle Libre 2 Plus fornece um MARD (média relativa da diferença absoluta) de 8,2%, o que significa uma precisão ainda melhor em cada leitura10. O sensor FreeStyle Libre 2 Plus da Abbott está disponível no Brasil para uso em pessoas a partir de 2 anos de idade.

Sobre o sistema FreeStyle Libre

A tecnologia Freestyle Libre é líder mundial em sistema de monitoramento contínuo de glicose (CGM), ajudando cerca de 6 milhões11 de pessoas em mais de 60 países a monitorar facilmente seus níveis de glicose para dedicar menos tempo se preocupando e mais aproveitando a vida.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 114.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 85 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.800 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

