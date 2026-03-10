ABC Brasil abre inscrições para Programa de Estágio de Férias

Learn by Doing, programa de estágio da instituição, tem duração de 45 dias e oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar experiências e aprendizados profissionais na prática

SÃO PAULO, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio de Férias, Learn by Doing, iniciativa que oferece a estudantes universitários a oportunidade de vivenciar, na prática, a rotina de uma instituição financeira de referência no país.

Com duração de 45 dias, o programa proporciona uma experiência imersiva, na qual os participantes acompanham projetos estratégicos, contam com mentoria de profissionais experientes e participam do Desafio de Estágio, etapa em que cada estagiário desenvolve um projeto ao longo do ciclo, estimulando autonomia e protagonismo.

As vagas são destinadas a estudantes de Administração, contabilidade, engenharias, economia, RI, Direito, Tecnologia, matemática, estatística e áreas afins, com disponibilidade para atuar em modelo híbrido ou presencial, com início previsto para 08/06. 

Durante o mês de julho, os selecionados realizarão uma imersão na área escolhida e receberão bolsa-auxílio de R$ 2.913,79, além de benefícios como vale-refeição de R$ 1.173,26, auxílio-transporte de R$ 272,96, TotalPass, seguro de vida, convênio médico e acesso ao Programa de Saúde e Bem-estar.

As inscrições estão abertas até 05/04 e podem ser realizadas por meio do site: 
https://abcbrasil.gupy.io/jobs/10915462.

Sobre o Banco ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

