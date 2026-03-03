Banco ABC Brasil avança na integração da agenda climática à estratégia de negócios

Reconhecido pelo ICO2 da B3, banco avança em governança, métricas climáticas e preparação para o novo arcabouço de reporte ESG

SÃO PAULO, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um ano marcado pelo avanço das exigências regulatórias, pela maior pressão de investidores por transparência e pelo amadurecimento do mercado de finanças sustentáveis, o Banco ABC Brasil avançou na integração entre sustentabilidade, gestão de riscos e estratégia de negócios.

O movimento foi reconhecido com a permanência, pelo segundo ano consecutivo, na carteira 2026 do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3, sendo o único banco do segmento S3 a compor o índice ao lado de grandes instituições do mercado.

A presença no ICO2 reforça a consistência da estratégia climática do banco e a evolução de sua governança e gestão de emissões de gases de efeito estufa. Mais do que um reconhecimento reputacional, a inclusão reflete a robustez metodológica do inventário de emissões e a disciplina na trajetória de monitoramento e redução das emissões diretas e indiretas.

Ao longo de 2025, o ABC Brasil aprofundou a gestão de riscos e oportunidades climáticas, com foco na evolução da mensuração das emissões financiadas. A ampliação do nível de detalhamento dos dados, por setor e perfil de cliente, elevou a maturidade da gestão climática e fortaleceu a integração entre dados ambientais, análise de risco e oportunidades de negócios. A partir dessa base estruturada, o banco passou a atuar de forma mais ativa na conexão entre clientes intensivos em carbono e soluções voltadas à descarbonização de suas operações.

Esse movimento ocorreu em um contexto de amadurecimento da agenda climática no banco, traduzindo-se em instrumentos concretos de negócio.

Um dos marcos de 2025 foi o lançamento do CDC Carbono Neutro, iniciativa voltada ao setor de transporte e logística que viabiliza a aquisição de caminhões com a neutralização das emissões de gases de efeito estufa associadas.

Para 2026, diante do avanço das normas internacionais de reporte de sustentabilidade e da consolidação da Taxonomia Sustentável Brasileira, o Banco ABC Brasil tem intensificado sua preparação para atender às normas IFRS S1 e S2, que estabelecem diretrizes para a divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima. Paralelamente, a instituição está atualizando seu Framework de Finanças Sustentáveis, incorporando as diretrizes da taxonomia nacional e fortalecendo o alinhamento entre sua estratégia, seus produtos financeiros e os critérios ambientais e sociais.

Adicionalmente, o banco continua evoluindo no aculturamento das equipes de negócios e ampliando o apoio técnico aos clientes diante do novo ambiente regulatório. O objetivo do banco é diversificar sua oferta de soluções financeiras sustentáveis, fortalecer parcerias estratégicas e ampliar a integração entre gestão de risco climático, dados e oportunidades de negócios.

Ao manter sua presença no ICO2 e avançar na integração entre métricas climáticas, governança e soluções financeiras, o Banco ABC Brasil reforça seu posicionamento como parceiro estratégico na transição para uma economia mais resiliente e de baixo carbono, apoiando clientes na adaptação às novas exigências regulatórias e na captura de oportunidades associadas à descarbonização.

