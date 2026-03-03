Banco ABC Brasil avança na integração da agenda climática à estratégia de negócios

Notícias fornecidas por

Banco ABC Brasil

03 mar, 2026, 15:04 GMT

Reconhecido pelo ICO2 da B3, banco avança em governança, métricas climáticas e preparação para o novo arcabouço de reporte ESG

SÃO PAULO, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um ano marcado pelo avanço das exigências regulatórias, pela maior pressão de investidores por transparência e pelo amadurecimento do mercado de finanças sustentáveis, o Banco ABC Brasil avançou na integração entre sustentabilidade, gestão de riscos e estratégia de negócios.

 O movimento foi reconhecido com a permanência, pelo segundo ano consecutivo, na carteira 2026 do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3, sendo o único banco do segmento S3 a compor o índice ao lado de grandes instituições do mercado.

A presença no ICO2 reforça a consistência da estratégia climática do banco e a evolução de sua governança e gestão de emissões de gases de efeito estufa. Mais do que um reconhecimento reputacional, a inclusão reflete a robustez metodológica do inventário de emissões e a disciplina na trajetória de monitoramento e redução das emissões diretas e indiretas.

Ao longo de 2025, o ABC Brasil aprofundou a gestão de riscos e oportunidades climáticas, com foco na evolução da mensuração das emissões financiadas. A ampliação do nível de detalhamento dos dados, por setor e perfil de cliente, elevou a maturidade da gestão climática e fortaleceu a integração entre dados ambientais, análise de risco e oportunidades de negócios. A partir dessa base estruturada, o banco passou a atuar de forma mais ativa na conexão entre clientes intensivos em carbono e soluções voltadas à descarbonização de suas operações.

Esse movimento ocorreu em um contexto de amadurecimento da agenda climática no banco, traduzindo-se em instrumentos concretos de negócio.  

Um dos marcos de 2025 foi o lançamento do CDC Carbono Neutro, iniciativa voltada ao setor de transporte e logística que viabiliza a aquisição de caminhões com a neutralização das emissões de gases de efeito estufa associadas.

Para 2026, diante do avanço das normas internacionais de reporte de sustentabilidade e da consolidação da Taxonomia Sustentável Brasileira, o Banco ABC Brasil tem intensificado sua preparação para atender às normas IFRS S1 e S2, que estabelecem diretrizes para a divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima. Paralelamente, a instituição está atualizando seu Framework de Finanças Sustentáveis, incorporando as diretrizes da taxonomia nacional e fortalecendo o alinhamento entre sua estratégia, seus produtos financeiros e os critérios ambientais e sociais.

Adicionalmente, o banco continua evoluindo no aculturamento das equipes de negócios e ampliando o apoio técnico aos clientes diante do novo ambiente regulatório. O objetivo do banco é diversificar sua oferta de soluções financeiras sustentáveis, fortalecer parcerias estratégicas e ampliar a integração entre gestão de risco climático, dados e oportunidades de negócios.

Ao manter sua presença no ICO2 e avançar na integração entre métricas climáticas, governança e soluções financeiras, o Banco ABC Brasil reforça seu posicionamento como parceiro estratégico na transição para uma economia mais resiliente e de baixo carbono, apoiando clientes na adaptação às novas exigências regulatórias e na captura de oportunidades associadas à descarbonização.

FONTE Banco ABC Brasil

Da mesma fonte

Banco ABC Brasil impulsiona renovação de frota rodoviária com nova linha do BNDES

Banco ABC Brasil impulsiona renovação de frota rodoviária com nova linha do BNDES

O programa, lançado em dezembro de 2025, estimula a modernização do setor, combinando custo financeiro reduzido, prazos longos e foco em empresas que ...

ABC Brasil registra lucro líquido de R$1,0 bilhão em 2025 e alcança margem financeira recorde

O ABC Brasil encerrou o ano de 2025 com lucro líquido de R$1,0 bilhão, crescimento de 3,2% em relação ao exercício anterior. O resultado é reflexo de ...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

News Releases in Similar Topics