Banco ABC Brasil impulsiona renovação de frota rodoviária com nova linha do BNDES

Por meio do Programa BNDES Renovação de Frota, a instituição apoia a modernização do transporte rodoviário e setor ganha tração com crédito direcionado e foco na eficiência do transporte

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O programa, lançado em dezembro de 2025, estimula a modernização do setor, combinando custo financeiro reduzido, prazos longos e foco em empresas que atuam diretamente em logística. Com a linha, é esperada a retomada dos investimentos em transporte rodoviário de cargas.

Os recursos disponibilizados são destinados à aquisição de caminhões novos ou seminovos, desde que haja o descarte de veículos antigos, criando um efeito direto sobre eficiência operacional, segurança e sustentabilidade da frota nacional. O BNDES Renovação de Frota prevê um funding total de R$ 10 bilhões, com possibilidade de financiamento de até R$ 50 milhões por beneficiário.

Do ponto de vista financeiro, a linha de crédito se destaca por oferecer prazos de até 60 meses, com carência de até seis meses, além de taxas competitivas. Em operações com incentivo, o custo estimado gira em torno de 11,8% ao ano, enquanto, sem o desconto, fica próximo de 13,3% ao ano. "É uma condição realmente muito favorável ao empresário", afirma Guilherme Ghilardi, Diretor de Produtos do Banco ABC Brasil.

A estimativa do programa é que grande parte da demanda será de empresas de pequeno e médio porte, muitas vezes com frota própria envelhecida e com alto custo de manutenção. Os ativos mais financiados devem ser caminhões pesados e semipesados, voltados ao transporte de cargas do agronegócio, segmentos em que a eficiência logística é fator crítico de competitividade.



Redução de custos

"O financiamento de caminhões novos ou seminovos pelo Renovação de Frota aparece como ótima alternativa para reduzir despesas operacionais, consumo de combustível e riscos mecânicos. Esses fatores proporcionam maior previsibilidade de caixa", afirma José Babinska, Diretor Comercial do Banco ABC Brasil.

As garantias ao financiamento podem ser estruturadas via Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), o que amplia o acesso ao crédito, especialmente para empresas com menor histórico bancário.

"O ABC Brasil vem se destacando no repasse de Programas do BNDES, recentemente no programa Brasil Soberano fomos um dos principais repassadores. Este tipo de programa está atrelado à nossa estratégia, contribuindo para ganho de eficiência e competitividade dos nossos clientes", destaca Ghilardi.

Programas como o Renova Frota cumprem papel relevante na agenda de crédito produtivo, ao direcionar recursos para ativos reais. A substituição de veículos por modelos mais novos também dialoga com a agenda de sustentabilidade, ao reduzir emissões e consumo de combustível.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902104/Picture1.jpg

FONTE Banco ABC Brasil