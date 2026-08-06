ABC Brasil entrega desempenho sólido no 2T26 com Lucro Líquido de R$257,3 milhões

A Carteira de Crédito Expandida encerrou o trimestre em R$56,5 bilhões, um crescimento de 8,3% nos últimos 12 meses;





Banco encerra o trimestre com ROAE de 14,3%, alta de 80 pontos-base frente ao trimestre anterior;





A Margem com Clientes atingiu R$387,2 milhões no 2T26, um crescimento de 3,6% em relação ao trimestre anterior;

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O ABC Brasil encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$257,3 milhões, avanço de 11,8% sobre os três primeiros meses do ano, impulsionado principalmente pelo aumento da Margem com Clientes, da Receita de Serviços e pela redução da Despesa de Provisão. O retorno sobre patrimônio anualizado (ROAE) atingiu 14,3%, alta de 80 pontos-base frente ao trimestre anterior.

A Carteira de Crédito Expandida do banco encerrou o trimestre em R$56,5 bilhões, um crescimento de 8,3% nos últimos 12 meses. Destaque para os segmentos Middle – que já representa 9,0% do portfólio e vem crescendo sobretudo em produtos com maior nível de colateralização – e Corporate que apresentaram uma expansão anual de 28,7% e 11,1%, respectivamente. A Margem Financeira com Clientes atingiu R$387,2 milhões no período, um aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior.

"Alcançamos um saudável equilíbrio entre o crescimento da carteira, a expansão dos spreads e a manutenção da qualidade do crédito, refletindo a consistência da nossa estratégia de negócios. Esse desempenho é resultado das iniciativas implementadas nos últimos anos para diversificar nossas fontes de receita e ampliar nossa base de clientes, fortalecendo nossa capacidade de crescer de forma sustentável e com rentabilidade", diz Ricardo Moura, Diretor de Relações com Investidores, Estratégia & Business Development do ABC Brasil.

O ABC Brasil encerrou o segundo trimestre de 2026 com Índice de Basileia de 16,2%, avanço de 31 pontos-base em relação ao trimestre anterior, refletindo a sólida posição de capital do banco. O Capital Principal atingiu 11,9%, já considerando o aumento de capital anunciado em dezembro de 2025 e homologado pelo Banco Central do Brasil em abril de 2026.

Em junho de 2026, o banco anunciou um novo aumento de capital referente aos proventos do primeiro semestre de 2026. Embora esse efeito ainda não esteja refletido nos índices reportados no 2T26, em bases pro forma ele acrescentaria até 29 pontos-base ao Índice de Basileia, reforçando ainda mais a robustez da estrutura de capital e ampliando a capacidade para sustentar seu crescimento de forma consistente.

Segundo Moura, esse resultado reforça a consistência da estratégia de crescimento do banco. "Encerramos o trimestre com uma posição de capital sólida, que fortalece nossa capacidade de apoiar a expansão dos negócios com disciplina, segurança e geração de valor para nossos clientes e acionistas", afirma o executivo.

ESG

O ABC Brasil manteve o avanço de sua agenda de finanças sustentáveis no segundo trimestre de 2026. Os ativos enquadrados nos critérios ESG, de acordo com o Framework de Finanças Sustentáveis do banco e a Taxonomia Verde da Febraban, totalizaram R$23,4 bilhões, crescimento de 11,0% em relação ao mesmo período de 2025.

No período, o banco também ampliou sua atuação em captações sustentáveis, com R$935 milhões captados no mercado local e US$100 milhões obtidos junto ao IDB Invest, FinDev Canada e JICA Trust Fund. Os recursos serão destinados ao financiamento de pequenas e médias empresas lideradas por mulheres, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão financeira e o desenvolvimento sustentável.

Outro destaque do trimestre foi a seleção do ABC Brasil para o 4º Leilão do Programa Eco Invest, iniciativa do Tesouro Nacional que mobiliza recursos por meio de estruturas de blended finance para apoiar projetos de Bioeconomia, Turismo Sustentável e Infraestrutura Habilitante, com prioridade para investimentos na Amazônia Legal.

FONTE Banco ABC Brasil