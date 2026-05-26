Banco ABC Brasil é o primeiro banco médio a participar do Eco Invest

Participação inédita no programa do Tesouro Nacional e maior alavancagem do leilão reforçam a estratégia de negócios sustentáveis da instituição

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil foi uma das quatro instituições financeiras selecionadas no 4º leilão do Eco Invest Brasil, iniciativa do Tesouro Nacional voltada à mobilização de capital privado para projetos sustentáveis. Nesta quarta rodada, o programa teve foco prioritário em projetos de Bioeconomia, Turismo Sustentável e Infraestrutura Habilitante na Amazônia Legal.

A participação marca a primeira vez que um banco médio integra o programa, ao lado de algumas das maiores instituições financeiras do país, em uma rodada marcada por maior competitividade entre os participantes. Além da entrada inédita, o Banco ABC Brasil apresentou o maior índice de alavancagem entre as instituições selecionadas.

O Banco ABC Brasil ficou com 3% do volume aprovado na rodada, com potencial de mobilizar aproximadamente R$350 milhões em recursos privados direcionados a projetos sustentáveis. O resultado reforça a atuação do banco no desenvolvimento de soluções financeiras voltadas a iniciativas com impacto ambiental e social positivo.

"Ser o primeiro banco médio a integrar o Eco Invest representa um reconhecimento importante da capacidade técnica e da evolução da agenda de negócios sustentáveis do Banco ABC Brasil. Essa participação reforça nossa atuação na mobilização de capital privado para desenvolvimento de iniciativas alinhas ao desenvolvimento sustentável", afirma Fabiana Silva, Head de ESG do Banco ABC Brasil.

O avanço acontece em um momento de fortalecimento da agenda sustentável na instituição. Segundo o Relatório Integrado de 2025, o Banco ABC Brasil alcançou R$ 22,3 bilhões em operações alinhadas a critérios ambientais, sociais e de governança, além de ampliar sua atuação em soluções ligadas à descarbonização, energia renovável e financiamento sustentável.

Pelo segundo ano consecutivo, o banco integra o ICO2 da B3, índice que reúne empresas comprometidas com estratégia climática e gestão das emissões de gases de efeito estufa.

"A participação no Eco Invest reforça nossa estratégia de atuação nos eixos da economia sustentável brasileira, combinando capacidade técnica, desenvolvimento de soluções e apoio aos clientes em suas jornadas de transição."

Sobre o Banco ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

FONTE Banco ABC Brasil