Banco ABC Brasil participa do Markestrat Summit com palestra sobre macroeconomia e mesa redonda sobre os desafios e perspectivas do agronegócio

Instituição será patrocinadora do evento e contará com participação de Daniel Xavier, economista-chefe, e Creginaldo Barreto, superintende de Agronegócios, em debates sobre cenário econômico e perspectivas para o setor

Participação reforça a atuação do banco junto ao setor agro e amplia o diálogo sobre cenário econômico, política e perspectivas para os negócios no Brasil

SÃO PAULO, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil será patrocinador e participante do Markestrat Summit, evento voltado a líderes do agronegócio brasileiro que acontece em 9 de junho, em Ribeirão Preto (SP). O encontro reunirá executivos, CEOs, presidentes e especialistas do setor para discutir tendências, desafios e perspectivas para os próximos anos do agro no país.

Representando o banco, Daniel Xavier, economista-chefe do Banco ABC Brasil, conduzirá uma palestra sobre macroeconomia, abordando os impactos do cenário econômico nos negócios e no agronegócio brasileiro. Já Creginaldo Barreto, superintendente de Agronegócios, participará da mesa redonda do evento, ao lado de convidados e especialistas do setor, debatendo os desafios e oportunidades para o agro nos próximos anos.

Organizado pela Markestrat e realizado na Harven Agribusiness School, o Markestrat Summit foi desenvolvido para promover debates estratégicos, conexões e troca de conhecimento entre lideranças do agronegócio. A programação prevê painéis sobre os aprendizados recentes do setor, projeções para a próxima década e análises sobre macroeconomia, política e seus impactos na cadeia agroindustrial.

A participação do Banco ABC Brasil no evento reforça sua proximidade com o agronegócio e seu compromisso em apoiar o desenvolvimento do setor, contribuindo com análises econômicas, relacionamento e soluções financeiras voltadas às necessidades dos clientes do segmento.

Serviço

Evento: Markestrat Summit

Data: 9 de junho

Horário: 14h às 20h

Local: Harven Agribusiness School – Ribeirão Preto (SP)

Sobre o Banco ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

FONTE Banco ABC Brasil