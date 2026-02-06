ABC Brasil registra lucro líquido de R$1,0 bilhão em 2025 e alcança margem financeira recorde

Banco encerra o ano com ROAE de 15,2%, com destaque para o segmento Middle

Margem financeira atinge R$2,5 bilhões no ano, maior patamar histórico, com crescimento de 6,8%

Para 2026, o ABC Brasil projeta crescimento da carteira de crédito expandida entre 6% e 10%, com avanço de 12% a 18% no segmento Middle

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O ABC Brasil encerrou o ano de 2025 com lucro líquido de R$1,0 bilhão, crescimento de 3,2% em relação ao exercício anterior. O resultado é reflexo de um balanceamento entre uma carteira a preços mais adequados, manutenção da qualidade de crédito e disciplina no controle das despesas. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROAE) atingiu 15,2% no período.

No quarto trimestre de 2025, o lucro líquido somou R$275,5 milhões, avanço de 7,3% frente ao trimestre anterior e de 13,4% na comparação anual, com ROAE de 16,3%. A evolução do resultado foi impulsionada principalmente pelo aumento da margem financeira e da receita de serviços, parcialmente compensados por maiores despesas de provisão e administrativas.

A margem financeira alcançou R$2,5 bilhões em 2025, o maior nível histórico da instituição, com crescimento de 6,8% em relação a 2024. No quarto trimestre, a margem financeira líquida (NIM) foi de 4,7% ao ano, aumento de 33 pontos base em relação ao trimestre anterior e de 56 pontos base em relação ao mesmo período de 2024.

A carteira de crédito expandida encerrou o ano em R$54,7 bilhões, com crescimento de 3,0% em 12 meses, dentro do guidance revisado. O destaque foi o segmento Middle, que apresentou expansão de 15,0% na comparação anual, já considerando a nova segmentação de clientes.

A qualidade do crédito permaneceu em níveis sólidos. As operações com atraso superior a 90 dias encerraram o período em 0,5% da carteira de crédito expandida, patamar abaixo da média histórica. O índice de cobertura atingiu 501% em relação aos atrasos acima de 90 dias.

Segundo Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores, M&A, Proprietário e Estratégia do ABC Brasil, o desempenho do ano reforça a consistência da estratégia de negócios do banco. "Os resultados refletem uma atuação focada em rentabilidade ajustada ao risco, com crescimento seletivo da carteira, além de disciplina na gestão de capital e de despesas. Encerramos 2025 com indicadores sólidos e preparados para sustentar o crescimento em 2026", afirma o executivo.

Para 2026, o ABC Brasil projeta crescimento da carteira de crédito expandida entre 6% e 10%, com avanço de 12% a 18% no segmento Middle, controle de despesas em intervalo de 4% a 8% e índice de eficiência operacional entre 37,5% e 39,5%, com expectativa de melhora gradual ao longo do ano.

ESG

Em 2025, o ABC Brasil reforçou seu compromisso em impulsionar uma economia de baixo carbono, ampliando a transparência e o alinhamento às melhores práticas de mercado. Dentre os principais marcos do ano, destacam-se a entrada do banco, pelo segundo ano consecutivo, na carteira do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3 (importante reconhecimento da eficiência da Instituição na gestão de emissões de gases de efeito estufa e na implementação de estratégias climáticas), além da publicação do Relatório Anual Integrado com a inclusão de diretrizes das normas IFRS S1 e S2.

Os ativos vinculados a critérios ESG atingiram R$22,3 bilhões no 4T25, refletindo um crescimento de 8,0% em relação ao 4T24. Já o saldo de captações sustentáveis no mercado local totalizou R$1,2 bilhão.

