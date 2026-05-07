Banco ABC Brasil mantém performance sólida no 1T26 com R$ 230,2 milhões de lucro

A Margem financeira atingiu R$647,8 milhões no 1T26, um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (com expansão em todos os seus três componentes);

A Carteira de Crédito Expandida encerrou o trimestre em R$54,4 bilhões, um crescimento de 6,3% nos últimos 12 meses;

Destaque para o segmento Middle que apresentou uma expansão de 24,5% na comparação anual

SÃO PAULO, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil encerrou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 230,2 milhões, resultado 2,1% superior ao registrado no mesmo período de 2025. O desempenho positivo foi impulsionado principalmente pelo aumento da Margem com Clientes, da Margem com Mercado e do Patrimônio Líquido remunerado a CDI.

A Carteira de Crédito Expandida encerrou o trimestre em R$54,4 bilhões, um crescimento de 6,3% nos últimos 12 meses. Destaque para o segmento Middle que apresentou uma expansão de 24,5% na comparação anual, um resultado que reforça a evolução qualitativa do portfólio, além de contribuir para o cumprimento do guidance estabelecido para o ano.

"A evolução da carteira reforça a capacidade do Banco ABC Brasil em originar crédito com qualidade e perfil adequado ao momento econômico. Mantivemos índices de cobertura robustos e níveis saudáveis de provisão, o que demonstra nossa prudência e resiliência mesmo em ciclos mais desafiadores", diz Ricardo Moura, Diretor de Relações com Investidores, Estratégia & Business Development do Banco ABC Brasil.

A Margem Financeira atingiu R$647,8 milhões no período, um aumento de 14,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Destaque para o fato de que houve expansão em todos os seus três componentes.

As Operações com Atraso +90 Dias apresentaram uma estabilidade no comparativo trimestral, encerrando o primeiro trimestre do ano em 0,5% da Carteira de Crédito Expandida (patamar abaixo da média histórica).

Segundo Moura, esse movimento reforça a consistência da estratégia de negócios do banco. "Os resultados refletem uma atuação focada em rentabilidade ajustada ao risco, com crescimento seletivo da carteira, além de disciplina na gestão de capital e de despesas", afirma o executivo.

ESG

Os ativos vinculados a critérios ESG – conforme o Framework de Finanças Sustentáveis da companhia e a Taxonomia Verde da Febraban – atingiram R$22,6 bilhões no 1T26, refletindo um crescimento de 9,0% em relação ao 1T25. Já o saldo de captações sustentáveis no mercado local totalizou R$945 milhões.

Clique aqui para abrir o Earnings Release 1T26

FONTE Banco ABC Brasil