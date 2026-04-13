Banco ABC Brasil aposta em parceria com a Eleven Assessoria para ampliar atuação no Agro

Colaboração com player local reforça presença do banco em Sorriso (MT), um dos principais pólos do agronegócio brasileiro



SÃO PAULO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil segue avançando em sua estratégia de crescimento no agronegócio, com foco na ampliação de sua atuação em regiões-chave e no fortalecimento de parcerias estratégicas. Nesse contexto, a instituição tem investido em modelos de colaboração com players locais para ampliar sua presença e oferecer soluções cada vez mais especializadas aos produtores.

Um dos principais movimentos recentes nesse sentido foi a consolidação da parceria com a Eleven Assessoria, estabelecida a partir de conexões promovidas pelo Link, canal do ABC Brasil voltado para aproximação com clientes e parceiros em diferentes regiões. A Eleven possui forte atuação junto a produtores rurais e é reconhecida por sua expertise na gestão técnica e financeira das operações agrícolas.

A parceria tem como objetivo combinar a expertise financeira do banco com o conhecimento de campo e a proximidade da Eleven com os produtores, criando uma atuação mais integrada e aderente às necessidades do setor. Com isso, a instituição amplia sua capacidade de originar negócios, estruturar operações e apoiar investimentos produtivos na região.

"Os produtores passam a contar com uma alternativa confiável para financiar investimentos nas lavouras e na infraestrutura, dentro de uma estratégia de crescimento de longo prazo no agronegócio", destaca o banco.

O modelo adotado pelo ABC Brasil está baseado no desenvolvimento de parcerias locais estruturadas, com potencial de replicação em outras regiões relevantes do país. A estratégia busca ampliar a capilaridade da instituição, ao mesmo tempo em que mantém um alto nível de especialização e proximidade com os clientes.

Como parte desse movimento, na última semana, o banco realizou em conjunto com a assessoria, um evento em Sorriso (MT), reunindo clientes, produtores e parceiros locais. O encontro funcionou como um espaço de troca de conhecimento e relacionamento, além de marcar o fortalecimento da parceria na região.

A programação incluiu palestra do professor Flávio França, da Datagro, que abordou perspectivas e desafios do agronegócio brasileiro, além de um bate-papo com produtor local, trazendo a visão prática de quem atua no dia a dia do campo.

Sorriso como eixo estratégico do agro

A escolha de Sorriso como local do evento reforça a importância da região para a estratégia do banco. Localizada em uma das áreas mais produtivas do Mato Grosso, a cidade se consolidou como referência nacional na produção agrícola, com forte presença de culturas como soja, milho e outras commodities.

Nesse contexto, o banco identifica oportunidades relevantes de atuação, especialmente no financiamento de investimentos produtivos e no apoio à expansão das operações dos produtores.

Durante o evento, executivos do ABC Brasil destacaram que o agronegócio já representa uma parcela relevante dos ativos da instituição, cerca de 24% da carteira de crédito expandida, que totaliza R$ 54,7 bilhões, sendo aproximadamente R$ 12,7 bilhões direcionados ao setor.

Parcerias e especialização como pilares de crescimento

A estratégia do Banco ABC Brasil no agronegócio está ancorada na construção de relacionamentos de longo prazo e no desenvolvimento de soluções alinhadas às demandas do setor.

Ao investir em parcerias como a estabelecida com a Eleven Assessoria, o banco reforça sua atuação como um parceiro estratégico do produtor rural, combinando conhecimento técnico, proximidade regional e capacidade financeira para apoiar o crescimento sustentável do agronegócio brasileiro.

Sobre o Banco ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

FONTE Banco ABC Brasil