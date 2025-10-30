Abertura da China Marine Economy Expo (CMEE) 2025 em Shenzhen

SHENZHEN, China, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A 2025 China Marine Economy Expo (CMEE) está em andamento no Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World), de 28 a 30 de outubro.

2025 China Marine Economy Expo (CMEE) é inaugurada em Shenzhen (PRNewsfoto/2025 China Marine Economy Expo (CMEE))

A Expo deste ano reúne mais de 200 empresas e instituições líderes em tecnologia marítima para mostrar as mais recentes inovações em equipamentos marítimos inteligentes, eletrônicos marítimos, energia oceânica e serviços marítimos modernos. O evento também apresenta uma série de fóruns de alto nível, criando uma plataforma de classe mundial para exposições, diálogos, lançamentos de produtos e colaboração.

Como a principal exposição nacional de economia marinha da China, a Expo se dedica a construir uma plataforma profissional, global e integrada para produtos, tecnologias e cooperação comercial de ponta. Ela desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento da economia oceânica e na facilitação do intercâmbio e colaboração internacionais em todo o setor marítimo. Amplamente considerada como o principal evento marítimo da China, a Expo tornou-se um indicador-chave de inovação e progresso na economia oceânica do país.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808213/Weixin_Image_20251029155020.jpg

FONTE 2025 China Marine Economy Expo (CMEE)