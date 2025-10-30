China Marine Economy Expo (CMEE) 2025 Resmi Dibuka di Shenzhen

Tahun ini, pameran tersebut menghadirkan lebih dari 200 perusahaan dan lembaga terkemuka di bidang teknologi kelautan yang menampilkan inovasi terbaru dalam peralatan maritim cerdas, sistem elektronik kelautan, energi berbasiskan laut, serta layanan maritim modern. CMEE 2025 juga menggelar rangkaian forum sehingga menghadirkan sebuah platform kelas dunia yang mencakup pameran, sesi dialog, peluncuran produk, dan kerja sama industri.

Sebagai pameran nasional yang mengangkat ekonomi maritim di Tiongkok, CMEE berkomitmen membangun platform profesional, global, dan terintegrasi untuk berbagai produk berteknologi tinggi, inovasi, serta peluang kerja sama bisnis. Untuk itu, CMEE berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi maritim sekaligus memperkuat pertukaran dan kolaborasi internasional di sektor maritim.

