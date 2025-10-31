افتتاح معرض الصين للاقتصاد البحري 2025 (CMEE) في شنتشن

شنتشن، الصين، 31 أكتوبر، 2025 / PRNewswire / -- بدأت فعاليات معرض الصين للاقتصاد البحري لعام 2025 ( (CMEE في مركز شنزن العالمي للمعارض والمؤتمرات، وسيستمر من 28 إلى 30 أكتوبر.

يجمع المعرض هذا العام أكثر من 200 شركة ومؤسسة رائدة في مجال التكنولوجيا البحرية لاستعراض أحدث الابتكارات في المعدات البحرية الذكية والإلكترونيات البحرية وطاقة المحيطات والخدمات البحرية الحديثة. كما يتضمن الحدث أيضًا سلسلة من المنتديات رفيعة المستوى، لتوفير منصة عالمية للمعارض والحوار وإطلاق المنتجات والتعاون المشترك.

يسعى المعرض إلى إنشاء منصة مهنية وعالمية ومتكاملة لدعم المنتجات والتقنيات الراقية والتعاون التجاري، وذلك باعتباره معرض وطني اقتصادي رائد في المجال البحري في الصين. يقوم المعرض بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد البحري وتيسير التبادل والتعاون الدولي في القطاع البحري. يُنظر إلى المعرض على أنه أبرز حدث بحري في الصين، وقد تحوّل إلى مؤشر رئيسي للابتكار والتقدم في الاقتصاد البحري للبلاد.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2808132/Weixin_Image_20251029155020.jpg