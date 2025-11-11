Abstracta lança Abstracta Intelligence, uma nova plataforma de entrega baseada em IA

A nova plataforma ajuda as empresas a fechar a lacuna de inteligência de qualidade, alcançando depuração 50% mais rápida, entrega de recursos 30% mais rápida e ganhos de produtividade de 30% entre as equipes de entrega.

SÃO FRANCISCO, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Abstracta, líder global em transformação de IA para engenharia orientada à qualidade, anuncia o lançamento da Abstracta Intelligence, sua nova plataforma de entrega com IA que traz inteligência mensurável e centrada no ser humano para a entrega de software.

O desafio: a lacuna de inteligência de qualidade

A IA está remodelando a forma como o software é construído. Escrever código, gerar testes e até mesmo auxiliar nas decisões. No entanto, muitas vezes cria uma falsa sensação de confiança.

Um estudo do MIT de 2025 descobriu que, embora 84% dos desenvolvedores usem ou planejem usar IA para codificação, apenas 33% confiam em seus resultados. Ao mesmo tempo, 42% das organizações abandonaram as iniciativas de IA (Gartner, 2025) devido a expectativas não atendidas e desafios de integração.

Essa desconexão entre o que a IA produz e o que as equipes precisam entender para tomar decisões de entrega seguras e alinhadas ao valor é o que a Abstracta chama de lacuna de inteligência de qualidade.

Fechando a lacuna: apresentando a Abstracta Intelligence

A Abstracta Intelligence integra frameworks, copilotos e agentes sensíveis ao contexto com um modelo de serviços comprovado para operacionalizar a IA em QA. Ela se adapta aos sistemas e fluxos de trabalho de cada empresa, combinando automação com expertise humana para garantir uma adoção segura e mensurável.

A plataforma se integra perfeitamente aos sistemas, ferramentas e ecossistemas de IA corporativos existentes por meio do Model Context Protocol ( MCP), estendendo seu contexto, confiabilidade e rastreabilidade para uma entrega orientada pela qualidade.

No centro da solução está o Tero, estrutura de código aberto da Abstracta para agentes de IA, que impulsiona a Abstracta Intelligence, se desenvolvendo a partir dele com agentes de IA especializados por domínio, governança e orientação especializada para ajudar empresas a adotarem IA de forma responsável e em larga escala.

O que torna a Abstracta Intelligence única

A Abstracta Intelligence fecha a lacuna da inteligência de qualidade ao conectar três camadas fundamentais — sistemas, contexto e pessoas. Ela conecta ferramentas e ambientes de entrega (Jira, Postman, Playwright/Selenium, pipelines de CI/CD, AS/400, sistemas bancários core etc.) a uma camada de compreensão impulsionada por IA (RAG + prompts) e ao conhecimento de desenvolvedores e equipes de qualidade. Essa combinação transforma a atuação da IA em fluxos de trabalho explicáveis, métricas de impacto e insights prontos para auditoria, que orientam decisões de entrega responsáveis e alinhadas ao valor.

Sua singularidade reside na maneira como combina três componentes principais em um modelo único e integrado:

Tero Framework: uma base de código aberto para construir agentes de IA voltados à QA e entrega, conectados a ferramentas e dados reais de empresas.





uma base de código aberto para construir agentes de IA voltados à QA e entrega, conectados a ferramentas e dados reais de empresas. AI Experience (AIX): programas estruturados de adoção que ajudam as equipes a integrar IA de forma eficiente e responsável, com o equilíbrio certo entre capacitação e governança.





programas estruturados de adoção que ajudam as equipes a integrar IA de forma eficiente e responsável, com o equilíbrio certo entre capacitação e governança. Impact Dashboard: visibilidade em tempo real do tempo economizado, defeitos evitados e ganhos de velocidade na entrega.

Juntas, essas componentes fazem da Abstracta Intelligence a única plataforma ponta a ponta que incorpora IA com segurança no pipeline de entrega, com transparência, rastreabilidade e retorno sobre investimento mensurável.

Principal impacto dos pilotos do mundo real

Depuração 50% mais rápida: as equipes bancárias resolveram incidentes duas vezes mais rápido, identificando falhas mais cedo, reduzindo a pressão do acúmulo de trabalho e melhorando a confiabilidade.

as equipes bancárias resolveram incidentes duas vezes mais rápido, identificando falhas mais cedo, reduzindo a pressão do acúmulo de trabalho e melhorando a confiabilidade. Lançamentos de recursos 30% mais rápidos: as equipes de Fintech automatizam as validações para encurtar os ciclos de lançamento sem comprometer a conformidade.

as equipes de Fintech automatizam as validações para encurtar os ciclos de lançamento sem comprometer a conformidade. Ganho de produtividade de 30%: em todos os setores, os engenheiros economizaram horas em trabalhos repetitivos, desde a geração de testes até a documentação dos sistemas, liberando tempo para o desenvolvimento e a inovação de maior valor.

Perspectiva executiva

Sofía Palamarchuk, Co-CEO da Abstracta:

"Os CIOs e CTOs nos dizem que seu maior desafio é escalar a IA com segurança ao comprovar o ROI. Com a Abstracta Intelligence, as empresas alcançam até 30% mais produtividade e uma adoção mais segura, sem abrir mão da expertise humana que define um software de qualidade.

Nosso objetivo é que, para 90% dos problemas recorrentes de qualidade, como bugs difíceis de reproduzir, dados inconsistentes ou ambientes instáveis, as equipes tenham agentes de IA resolvendo-os, economizando até 70–80% do seu tempo. A Abstracta Intelligence torna essa visão realidade mantendo os humanos no centro de tudo."

Visão estratégica

Por quase duas décadas, a Abstracta tem a confiança de bancos, fintechs e empresas globais, incluindo Broadcom, BBVA, Santander, Pernod Ricard e Shutterly, para melhorar a velocidade de lançamento, a cobertura de automação e a eficiência operacional.

Com a Abstracta Intelligence, a empresa lidera uma nova era de inteligência de qualidade, onde velocidade, confiabilidade e inovação centrada no ser humano definem a entrega de software.

Para agendar uma demonstração da Abstracta Intelligence, entre em contato com a Abstracta diretamente.

Sobre a Abstracta

Fundada no Uruguai em 2008, a Abstracta é líder global em engenharia de qualidade de software e transformação de IA. Com escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile, Uruguai e Colômbia, a Abstracta faz parceria com líderes do setor como Microsoft, Datadog, Tricentis e Perforce, capacitando as empresas a criar software de qualidade de forma mais rápida e inteligente.

Saiba mais em https://abstracta.us e siga @Abstracta no LinkedIn e @AbstractaUS no X.

