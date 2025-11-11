Abstracta lanza Abstracta Intelligence, una nueva plataforma de entrega impulsada por IA

La nueva plataforma ayuda a las empresas a reducir la brecha de inteligencia de calidad, al hacer depuraciones un 50 % más rápido, entregar funciones un 30 % más rápido y aumentar la productividad un 30 % en todos los equipos de entrega.

SAN FRANCISCO, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Abstracta, líder mundial en la transformación de IA para la ingeniería basada en calidad, anuncia el lanzamiento de Abstracta Intelligence, su nueva plataforma de entrega impulsada por IA que brinda inteligencia medible y centrada en el ser humano para la entrega de software.

El desafío: la brecha de inteligencia de calidad

La IA está redefiniendo la forma en que se construye el software. Escribe códigos, genera pruebas e incluso ayuda a tomar decisiones. Sin embargo, a menudo genera una falsa sensación de confianza.

Un estudio del MIT de 2025 descubrió que, si bien el 84 % de los desarrolladores usan o planean usar la IA para crear códigos, solo el 33 % confía en sus resultados. Al mismo tiempo, el 42 % de las organizaciones han abandonado las iniciativas de IA (Gartner, 2025) debido a expectativas no satisfechas y dificultades en la integración.

Esta desconexión entre lo que produce la IA y lo que los equipos deben comprender para tomar decisiones de entrega seguras y alineadas con el valor es lo que Abstracta llama la brecha de inteligencia de calidad.

Cerrar la brecha: presentación de Abstracta Intelligence

Abstracta Intelligence integra marcos, copilotos y agentes conscientes del contexto con un modelo de servicios comprobado para poner en práctica la IA en el control de calidad. Esta plataforma se adapta a los sistemas y procesos de cada empresa, ya que combina la automatización con la experiencia humana para mantener una adopción segura y medible.

La plataforma se integra a la perfección con los sistemas empresariales, las herramientas y los ecosistemas de IA existentes mediante el protocolo de contexto de modelo (MCP, por sus siglas en inglés), y amplía su contexto, confiabilidad y trazabilidad para una entrega basada en la calidad.

En esencia, Tero, el marco de código abierto de Abstracta para agentes de IA, impulsa a Abstracta Intelligence, que se basa en este marco con agentes de IA específicos de dominio, gobernanza y orientación de expertos para ayudar a las empresas a adoptar la IA de manera responsable y a escala.

Qué hace que Abstracta Intelligence sea única

Abstracta Intelligence cierra la brecha de inteligencia de calidad al conectar tres capas fundamentales: sistemas, contexto y personas. Vincula las herramientas y los entornos de entrega (Jira, Postman, Playwright/Selenium, estructuras productivas CI/CD, AS/400, sistemas bancarios centrales, etc.) con una capa de comprensión impulsada por IA (RAG + prompts) y el conocimiento de los desarrolladores y los equipos de calidad. Esta combinación convierte la actividad de IA en flujos de trabajo explicables, métricas de impacto y conocimientos listos para ser auditados que impulsan decisiones de entrega responsables y alineadas con el valor.

Su singularidad radica en la forma en que combina tres componentes principales en un modelo único e integrado:

Tero Framework: base de código abierto para crear agentes de IA para el control de calidad y la entrega, conectados a herramientas y datos empresariales reales.





base de código abierto para crear agentes de IA para el control de calidad y la entrega, conectados a herramientas y datos empresariales reales. Experiencia en IA (AIX): programas de adopción estructurados que ayudan a los equipos a integrar la IA de manera eficiente y responsable, con el equilibrio adecuado de habilitación y gobernanza.





programas de adopción estructurados que ayudan a los equipos a integrar la IA de manera eficiente y responsable, con el equilibrio adecuado de habilitación y gobernanza. Panel de impacto: visibilidad en tiempo real del tiempo ahorrado, los defectos evitados y las mejoras en la velocidad de entrega.

En conjunto, estos componentes hacen de Abstracta Intelligence la única plataforma de extremo a extremo que incorpora la IA de forma segura en el proceso de entrega, con transparencia, trazabilidad y retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) medible.

Impacto clave de los pilotos del mundo real

Depuración un 50 % más rápida: los equipos bancarios resolvieron los incidentes el doble de rápido al identificar las fallas con anticipación, reducir la presión sobre el trabajo pendiente y mejorar la confiabilidad.

los equipos bancarios resolvieron los incidentes el doble de rápido al identificar las fallas con anticipación, reducir la presión sobre el trabajo pendiente y mejorar la confiabilidad. Lanzamientos de funciones un 30 % más rápidos: los equipos de tecnología financiera automatizan las validaciones para acortar los ciclos de lanzamiento sin comprometer el cumplimiento.

los equipos de tecnología financiera automatizan las validaciones para acortar los ciclos de lanzamiento sin comprometer el cumplimiento. Un 30 % de aumento en la productividad: en todos los sectores, los ingenieros ahorraron horas en el trabajo repetitivo, desde la generación de pruebas hasta la documentación de los sistemas y liberaron tiempo para un desarrollo e innovación de mayor valor.

Perspectiva ejecutiva

Sofía Palamarchuk, codirectora ejecutiva de Abstracta:

"Los directores de informática y los directores de tecnología nos indican que su mayor desafío es escalar la IA de manera segura mientras demuestran el ROI. Con Abstracta Intelligence, las empresas obtienen hasta un 30 % más de productividad y una adopción más segura, sin perder la experiencia humana que define el software de calidad.

Nuestro objetivo es que, para el 90 % de los problemas de calidad recurrentes, como errores difíciles de reproducir, datos inconsistentes o entornos inestables, los equipos cuenten con agentes de IA que los resuelvan y ahorren hasta un 70 % u 80 % de su tiempo. Abstracta Intelligence materializa esa visión mientras mantiene a las personas como eje central".

Visión estratégica

Durante casi dos décadas, bancos, empresas tecnofinancieras y empresas internacionales, como Broadcom, BBVA, Santander, Pernod Ricard y Shutterly, han confiado en Abstracta para mejorar la velocidad de lanzamiento, la cobertura de automatización y la eficiencia operativa.

Con Abstracta Intelligence, la empresa lidera una nueva era de inteligencia de calidad, en la que la velocidad, la confiabilidad y la innovación centradas en las personas definen la entrega de software.

Para programar una demostración de Abstracta Intelligence, póngase en contacto con Abstracta directamente.

Acerca de Abstracta

Abstracta, fundada en Uruguay en 2008, es líder mundial en ingeniería de calidad de software y transformación de IA. Con oficinas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile, Uruguay y Colombia, Abstracta colabora con líderes del sector como Microsoft, Datadog, Tricentis y Perforce, lo que permite a las empresas crear software de calidad de forma más rápida e inteligente.

Encuentre más información en https://abstracta.us y siga a @Abstracta en LinkedIn y a @AbstractaUS en X.

