Acadian Plant Health™ e Koppert expandem parceria para impulsionar a agricultura sustentável

DARTMOUTH, NS, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Acadian Plant Health e a Koppert, duas empresas inovadoras líderes em agricultura sustentável, estão expandindo sua parceria para aumentar o alcance global das tecnologias de biocontrole e bioestimulantes. Ao integrar a experiência da Koppert no controle biológico de pragas e doenças com a avançada tecnologia bioestimulante da Acadian, esta colaboração visa proporcionar melhor rendimento e qualidade das culturas para os produtores em todo o mundo.

Com base em uma história bem-sucedida de colaboração na América do Norte e do Sul, as duas empresas assinaram agora um contrato de distribuição estendido cobrindo a Europa, o Oriente Médio e a África. A partir da França, essa parceria evoluirá para uma escala verdadeiramente global, fornecendo aos produtores e agricultores uma gama ainda mais ampla de soluções biológicas para apoiar a saúde, a resiliência e a produtividade das plantas.

"A demanda por soluções agrícolas sustentáveis está crescendo a um ritmo sem precedentes", diz Nelson Gibson, presidente da Acadian Plant Health. "Essa parceria ampliada com a Koppert alinha nosso compromisso compartilhado em oferecer soluções sustentáveis e lucrativas das quais produtores e agricultores podem depender."

Martin Koppert, diretor de negócios da Koppert, acrescenta: "Como uma empresa profundamente comprometida com a visão de que o mundo precisa de uma agricultura 100% sustentável, investimos continuamente em P&D inovador para promover soluções biológicas. Colaborar com líderes do setor como a Acadian nos permite complementar nossa gama existente de produtos, capacitando produtores e agricultores para alcançar uma produção agrícola natural e eficaz em todo o mundo."

A colaboração entre a Acadian e a Koppert já abrange regiões agrícolas importantes, incluindo o Brasil, os EUA e a Europa. Ao combinar seus pontos fortes, ambas as empresas estão bem posicionadas para atender à crescente demanda global por agricultura sustentável, oferecendo aos produtores e agricultores novas soluções integradas que protegem as culturas, aumentam os rendimentos e apoiam a saúde do solo e das plantas a longo prazo.

Sobre a Acadian Plant Health

Acadian Plant Health™ é uma empresa de bioestimulantes com foco principal em soluções biológicas sustentáveis e baseadas na ciência para culturas especiais e de amplo acre. A Acadian está empenhada em lançar produtos inovadores patenteados, com foco na agricultura regenerativa e inteligente em relação ao clima.

A pesquisa e os extratos proprietários líderes mundiais em ciências agrícolas da Acadian constituem a base das soluções agrícolas que oferecemos. Fornecemos funcionalidades essenciais para atender às necessidades agrícolas em todo o mundo nas áreas de desempenho e sustentabilidade.

Sobre a Koppert

Koppert faz parceria com a natureza para encontrar formas de cultivo seguras e saudáveis. Ajudar os produtores a apoiar, proteger e fortalecer suas culturas com um sistema integrado de soluções naturais. Usamos inimigos naturais para combater pragas, abelhas para polinização, micróbios e bioestimulantes que apoiam, protegem e fortalecem as culturas. Impulsionamos a inovação agrícola há mais de 50 anos. Produtores e agricultores em todo o mundo usam nossos produtos e conhecimento para restaurar o equilíbrio natural em suas culturas. Nossa abordagem holística é o que nos diferencia. Melhorar a saúde das plantas acima e no subsolo. Todas as nossas soluções apoiam um objetivo: agricultura 100% sustentável.

