Acadian Plant Health™ et Koppert élargissent leur partenariat pour favoriser l'agriculture durable

DARTMOUTH, NS, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Acadian Plant Health et Koppert, deux innovateurs de premier plan dans le domaine de l'agriculture durable, élargissent leur partenariat afin d'accroître la portée mondiale des technologies de biocontrôle et de biostimulation. En intégrant l'expertise de Koppert en matière de lutte biologique contre les ravageurs et les maladies à la technologie avancée des biostimulants d'Acadian, cette collaboration vise à améliorer le rendement et la qualité des cultures pour les producteurs du monde entier.

S'appuyant sur une collaboration fructueuse en Amérique du Nord et du Sud, les deux sociétés ont signé un accord de distribution étendu à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique. En commençant par la France, ce partenariat évoluera vers une échelle véritablement mondiale, offrant aux cultivateurs et aux agriculteurs un éventail encore plus large de solutions biologiques pour soutenir la santé, la résilience et la productivité des plantes.

« La demande de solutions agricoles durables croît à un rythme sans précédent », déclare Nelson Gibson, président d'Acadian Plant Health. « Ce partenariat élargi avec Koppert s'inscrit dans le cadre de notre engagement commun à fournir des solutions durables et rentables sur lesquelles les cultivateurs et les agriculteurs peuvent compter. »

Martin Koppert, Chief Business Officer de Koppert, ajoute : « En tant qu'entreprise profondément engagée dans la vision selon laquelle le monde a besoin d'une agriculture 100 % durable, nous investissons continuellement dans la recherche et le développement innovants pour faire progresser les solutions biologiques. La collaboration avec des leaders de l'industrie comme Acadian nous permet de compléter notre gamme existante de produits, en donnant aux cultivateurs et aux agriculteurs les moyens d'obtenir une production végétale efficace et naturelle dans le monde entier. »

La collaboration entre Acadian et Koppert s'étend déjà à des régions agricoles clés, notamment le Brésil, les États-Unis et l'Europe. En combinant leurs forces, les deux entreprises sont bien placées pour répondre à la demande mondiale croissante en matière d'agriculture durable, en offrant aux cultivateurs et aux agriculteurs de nouvelles solutions intégrées qui protègent les cultures, améliorent les rendements et favorisent la santé des sols et des plantes à long terme.

À propos d'Acadian Plant Health

Acadian Plant Health™ est une société de biostimulants qui se concentre sur des solutions biologiques durables et scientifiques pour les cultures spécialisées et à grande échelle. Acadian s'engage à lancer des produits innovants brevetés, en mettant l'accent sur l'agriculture régénératrice et intelligente sur le plan climatique.

Les recherches de pointe d'Acadian dans le domaine des sciences des cultures et les extraits exclusifs constituent la base des solutions agricoles que nous offrons. Nous fournissons des fonctionnalités clés pour répondre aux besoins de l'agriculture mondiale dans les domaines de la performance et de la durabilité.

A propos de Koppert

Koppert s'associe à la nature pour trouver des méthodes de culture à la fois sûres et saines. Aider les agriculteurs à soutenir, protéger et renforcer leurs cultures grâce à un système intégré de solutions naturelles. Nous utilisons des ennemis naturels pour lutter contre les parasites, des bourdons pour la pollinisation, des microbes et des biostimulants qui soutiennent, protègent et renforcent les cultures. Nous sommes à l'origine de l'innovation agricole depuis plus de 50 ans. Les producteurs et les agriculteurs du monde entier utilisent nos produits et nos connaissances pour rétablir l'équilibre naturel de leurs cultures. Notre approche holistique est ce qui nous distingue. Améliorer la santé des plantes en surface et sous terre. Toutes nos solutions visent un seul objectif : 100 % d'agriculture durable.

