شركة Acadian Plant Health™ وشركة Koppert توسّعان شراكتهما لدفع عجلة الزراعة المستدامة

مدينة دارتموث، مقاطعة نوفا سكوشا، 28 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شركة Acadian Plant Health وشركة Koppert، وهما من أبرز المبتكرين في مجال الزراعة المستدامة، يعملان على توسيع شراكتهما لتعزيز الانتشار العالمي لتقنيات المكافحة الحيوية والمحفزات الحيوية. من خلال دمج خبرة Koppert في مكافحة الآفات والأمراض البيولوجية مع تقنية Acadian المتقدمة في المحفزات الحيوية، تهدف هذه الشراكة إلى تحسين إنتاجية وجودة المحاصيل للمزارعين حول العالم.

Acadian Plant Health

استنادًا إلى تاريخ ناجح من التعاون في أمريكا الشمالية والجنوبية، قامت الشركتان الآن بتوقيع اتفاقية توزيع موسّعة تشمل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ستنطلق هذه الشراكة من فرنسا، لتتطور لاحقًا إلى نطاق عالمي شامل، مما يتيح للمزارعين توفير مجموعة أوسع من الحلول البيولوجية التي تدعم صحة النباتات، ومرونتها، وإنتاجيتها.

يقول Nelson Gibson، رئيس شركة Acadian Plant Health:

"إن الطلب على الحلول الزراعية المستدامة ينمو بمعدل غير مسبوق." "وهذه الشراكة الموسعة مع Koppert تتماشى مع التزامنا المشترك بتقديم حلول مستدامة ومربحة يمكن للمزارعين الاعتماد عليها."

أضاف Martin Koppert، رئيس الأعمال في Koppert: "بصفتنا شركة ملتزمة برؤية تحقيق زراعة مستدامة بنسبة 100% عالميًا، نستثمر باستمرار في البحث والتطوير المبتكر لتعزيز الحلول البيولوجية. يتيح لنا التعاون مع قادة الصناعة مثل Acadian استكمال مجموعة منتجاتنا الحالية، وتمكين الزارعين والمزارعين لتحقيق إنتاج محاصيل طبيعي وفعال في جميع أنحاء العالم."

تمتد شراكة Acadian وKoppert بالفعل إلى مناطق زراعية رئيسية، بما في ذلك البرازيل، والولايات المتحدة، و أوروبا. من خلال دمج قوتهما، تتمتع الشركتان بموارد قوية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الزراعة المستدامة، حيث تقدمان للمزارعين حلولًا متكاملة جديدة تحمي المحاصيل، وتعزز العوائد، وتدعم صحة التربة والنبات على المدى الطويل.

نبذة عن Acadian Plant Health

شركة Acadian Plant Health™ هي شركة متخصصة في المحفزات الحيوية، تركز بشكل أساسي على الحلول البيولوجية المستدامة والمستندة إلى العلم للمحاصيل المتخصصة والمحاصيل واسعة النطاق. تلتزم Acadian بإطلاق منتجات مبتكرة حاصلة على براءات اختراع، مع تركيز خاص على الزراعة التجديدية والزراعة الذكية مناخيًا.

يشكل البحث العلمي الرائد في مجال المحاصيل والمستخلصات الحصرية لدينا أساس الحلول الزراعية التي نقدمها. نوفر وظائف رئيسية تلبي احتياجات الزراعة العالمية في مجالي الأداء والاستدامة.

نبذة عنKoppert

تتعاون شركة Koppert مع الطبيعة لإيجاد طرق زراعية آمنة وصحية. تساعد الشركة المزارعين على دعم محاصيلهم وحمايتها وتقويتها من خلال نظام متكامل من الحلول الطبيعية. نستخدم الأعداء الطبيعيين لمكافحة الآفات، والنحل الطنان للتلقيح، والميكروبات، والمحفزات الحيوية لدعم المحاصيل وحمايتها وتعزيز نموها. على مدار أكثر من 50 عامًا، قادت Koppert الابتكار الزراعي. يستخدم المزارعون في جميع أنحاء العالم منتجاتنا ومعارفنا لاستعادة التوازن الطبيعي في محاصيلهم. نهجنا الشامل هو ما يميزنا. وهدفنا تحسين صحة النباتات سواء فوق أو تحت الأرض. جميع حلولنا تدعم هدفًا واحدًا: الزراعة المستدامة بنسبة 100%.

للتواصل الإعلامي:

Shannon Wentz

المدير العالمي، للاتصالات

Acadian Plant Health

هاتف رقم: 2716-973-403 (1)

البريد الإلكتروني: [email protected]

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