ACAV celebra 45 anos e reforça protagonismo da rede VWCO no Brasil

SÃO PAULO, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A ACAV, Associação Brasileira dos Concessionários Volkswagen Caminhões e Ônibus, celebra 45 anos destacando seu papel na consolidação de uma rede com mais de 140 pontos de atendimento no país e na estruturação de um modelo integrado. Apenas no último ano, a entidade ampliou em 56% os investimentos em capacitação e produziu mais de 10 mil relatórios estratégicos, apoiando diretamente a tomada de decisão da rede e potencializando os resultados da marca.

A partir da chegada dos primeiros caminhões Volkswagen ao Brasil, em 1981, surgiu a necessidade de uma entidade que representasse a rede sob uma nova identidade. Assim nasceu a ACAV. Ao longo de mais de quatro décadas, a associação acompanhou e impulsionou a expansão da rede VWCO, hoje presente em todo o território nacional, com milhares de profissionais dedicados ao cliente. Essa capilaridade, aliada à proximidade com a montadora, consolidou a rede como um dos principais diferenciais competitivos da marca.

"Mais do que números, os 45 anos da ACAV refletem um modelo de atuação baseado na colaboração, no desenvolvimento contínuo e na construção conjunta de valor. Lado a lado, seguimos unidos por um objetivo comum: fortalecer a rede de concessionários e contribuir para o crescimento sustentável do negócio, acompanhando as transformações do setor e as necessidades do cliente", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

Nos últimos anos, a ACAV ampliou sua atuação com foco em inovação, desenvolvimento e qualificação da rede, com investimentos crescentes em capacitação e iniciativas voltadas ao alinhamento estratégico entre concessionárias e montadora.

"Ao longo de sua trajetória, a ACAV fortaleceu o relacionamento entre concessionários, montadora e parceiros, contribuindo para consolidar a Volkswagen Caminhões e Ônibus como referência em qualidade, confiança e soluções sob medida para o transporte. Essa sinergia se reflete diretamente na trajetória da marca, com mais de 20 anos de liderança conquistados a partir de uma atuação conjunta e consistente", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-vendas da montadora.

No campo da inteligência de mercado, a associação também se destaca como aliada estratégica da rede. A produção de milhares de análises e relatórios tem contribuído para decisões mais assertivas em um ambiente cada vez mais dinâmico.

"O papel da ACAV sempre foi o de impulsionar o desenvolvimento e dar suporte estratégico aos concessionários. Olhando para frente, sabemos que o mercado exige cada vez mais inovação, e seguiremos trabalhando intensamente ao lado da montadora para garantir o crescimento do negócio e a excelência no atendimento que nos consagrou no país", destaca Marco Borba, presidente da ACAV.

Esses esforços se refletem no desempenho consistente da rede Volkswagen Caminhões e Ônibus, que segue entre as mais relevantes do mercado brasileiro. Em 2025, o sistema registrou a comercialização de cerca de 32 mil caminhões e 6 mil ônibus, evidenciando a robustez da operação e a proximidade com o cliente.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

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