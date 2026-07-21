VWCO realiza primeira venda de caminhões a biometano com 56 unidades

SAO PAULO, 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de fechar um negócio de 56 unidades do Constellation 26.280 a biometano com a Loga, referência nacional em gestão de resíduos. Desenvolvido para operações de coleta, o modelo vocacional reforça o compromisso da montadora em oferecer soluções sob medida que aliam desempenho e sustentabilidade. Testado pelo cliente desde o segundo semestre de 2025, o caminhão teve excelente aceitação, o que motivou a aquisição das novas unidades.

O Constellation a biometano se destaca pela maior capacidade de armazenamento de gás em seu segmento, são 240 m³ (960 litros) em tanques de aço carbono, aliada a uma motorização mais potente e desempenho equivalente ao diesel. A configuração garante autonomia de até 300 km, viabilizando operações com menos paradas para abastecimento. O modelo também se sobressai pelo baixo nível de ruído e pelo potencial de reduzir em até 90% as emissões de CO₂, reunindo robustez, eficiência e sustentabilidade em uma única solução.

"A parceria com a Loga é um marco importante na ampliação do uso de soluções sustentáveis no segmento de coleta de resíduos. Nosso Constellation a biometano demonstra, na prática, que é possível aliar alta performance operacional à redução significativa de emissões, contribuindo para uma mobilidade mais limpa e eficiente", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO. "Estamos atentos às transformações do mercado e às demandas por práticas mais sustentáveis", completa.

Projetado de acordo com as necessidades das empresas de coleta de resíduos sólidos, o modelo traz configurações características da família vocacional Compactor. Alta tecnologia, elevado desempenho e capacidade de atender às mais exigentes operações se somam à nova alternativa de combustível, ampliando o portfólio sustentável da marca.

"A aquisição dos novos caminhões movidos a biometano representa mais um avanço na renovação sustentável da nossa frota. A meta é que as próximas aquisições sejam de veículos movidos por energia limpa, como biometano e a eletricidade. Trata-se de um investimento que alia eficiência operacional, inovação e redução dos impactos ambientais, contribuindo para tornar a coleta de resíduos cada vez mais sustentável para a cidade de São Paulo", comenta André Meira, diretor Operacional da Loga.

Iniciativas como essa reforçam o compromisso do município de São Paulo com soluções sustentáveis e inovadoras para os serviços públicos. A adoção de veículos movidos a biometano na coleta de resíduos contribui diretamente para a redução de emissões, melhora a qualidade ambiental da cidade e fortalece a economia circular.

Em sintonia com as diretrizes de sustentabilidade e economia circular de ambas as empresas, o modelo oferece benefícios ambientais relevantes: a cada ano, evita a emissão de poluentes equivalentes ao consumo de 35 mil litros de óleo diesel. Com essa iniciativa, VWCO e Loga consolidam uma estratégia alinhada às pautas ESG, mostrando que é possível unir tecnologia, eficiência operacional e respeito ao meio ambiente.

A experiência do condutor

O Constellation a Biometano foi desenvolvido para unir alto desempenho à sustentabilidade. Com transmissão automática e motor ciclo Otto, entrega performance equivalente à versão diesel, garantindo excelente arranque, aceleração ágil, tração superior e condução confortável, qualidades essenciais para enfrentar os desafios da coleta de resíduos nas áreas urbanas. Sua estrutura reforçada permite operação intensa sem comprometer a capacidade de carga, mesmo em condições adversas.

O motor também contribui para um ambiente de trabalho mais silencioso, com níveis reduzidos de ruído graças aos materiais isolantes e ao sistema de exaustão eficiente, minimizando o impacto sonoro nas cidades. Com arquitetura simples e robusta, o motor utiliza catalisador de três vias para o pós-tratamento dos gases, garantindo baixa manutenção e alta durabilidade, características que reforçam sua vocação para operações sustentáveis e de longa duração.

Sobre a Volkswagen Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e International, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a Loga

Com um legado de mais de 20 anos contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos da Região Noroeste da capital paulista, a Loga é referência em soluções integradas para a gestão e valorização de resíduos urbanos. Com a economia circular como princípio estratégico, a concessionária atua para transformar resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde em novos recursos, ampliando o aproveitamento ambiental e reduzindo de forma progressiva a destinação a aterros. Alinhada às práticas mais avançadas adotadas no Brasil e no mundo, a Loga investe em inovação, eficiência operacional e tecnologias de valorização. Sua atuação é guiada por critérios rigorosos de qualidade, segurança e transparência, com foco na saúde dos colaboradores, no atendimento à população e na construção de uma São Paulo mais sustentável e resiliente diante dos desafios contemporâneos da gestão de resíduos.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus