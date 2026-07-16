VW Caminhões e Ônibus transforma mercado com conceito sob medida

SÃO PAULO, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus celebra seus 45 anos de trajetória destacando um dos pilares que ajudaram a consolidar sua presença no mercado: os veículos sob medida. Estabelecida como conceito oficial da marca há mais de 20 anos, essa atuação é praticada desde seus primeiros caminhões e se fortaleceu, tornando a VWCO pioneira no mercado brasileiro ao oferecer caminhões e ônibus personalizados de acordo com demandas específicas de cada cliente, movimento que revolucionou o setor e segue como um diferencial competitivo da marca até hoje. Em 2025, mais de 7 mil veículos sob medida foram produzidos pela montadora, volume que corresponde a cerca de 20% de sua fabricação total.

Baseada no conceito "menos você não quer, mais você não precisa", a estratégia reflete o foco da empresa em eficiência e adequação total à operação de cada cliente. Ao longo dos anos, essa abordagem contribuiu diretamente para o crescimento da marca, ao permitir soluções mais assertivas, com impacto em produtividade, redução de custos operacionais e melhor aproveitamento dos veículos nas mais diversas aplicações.

Inicialmente com um portfólio mais enxuto, a VWCO passou a expandir sua linha de produtos a partir das demandas do mercado. Muitos projetos desenvolvidos sob medida evoluíram para versões incorporadas à oferta regular da fabricante, consolidando um modelo de inovação orientado pelo cliente. Atualmente, a empresa oferece cerca de 800 variantes em seu portfólio, com uma das maiores gamas de veículos vocacionais do setor, incluindo aplicações para construção civil, coleta de resíduos, transporte de valores, combate a incêndios e operações off-road.

Essa capacidade de adaptação também acompanha a transformação da mobilidade. O que começou com soluções customizadas para aplicações específicas hoje se estende a novas demandas do transporte sustentável, incluindo eletrificação, tecnologias a gás, uso de biocombustíveis e iniciativas de economia circular. Com isso, a Volkswagen Caminhões e Ônibus amplia sua capacidade de atender operações cada vez mais diversas, mantendo a essência de desenvolver soluções alinhadas às necessidades de cada cliente.

"O conceito sob medida traduz a essência da Volkswagen Caminhões e Ônibus ao longo desses 45 anos. Sempre colocamos o cliente no centro das decisões de engenharia, buscando entregar exatamente o que a operação exige, sem excessos e sem limitações, agregando valor real para seu negócio. Essa visão foi fundamental para a evolução do nosso portfólio e para consolidar nosso posicionamento no mercado", afirma Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Entre as configurações vocacionadas mais demandadas no Brasil estão versões betoneira, compactador, Delivery 6x2 e 4x4, reforçando a capacidade da marca de atender diferentes segmentos com agilidade e precisão. Esse modelo de atuação é ampliado pela parceria com a BMB, empresa responsável por modificações que não podem ser realizadas no processo dentro da linha de montagem.

A personalização também se estende ao design dos veículos. Além das tradicionais cabines brancas, a VWCO oferece mais de 80 opções de cores, incluindo tonalidades desenvolvidas sob medida para atender à identidade visual de frotas e empresas, reforçando que, ao completar 45 anos, o conceito sob medida não é apenas um diferencial competitivo, mas parte essencial do DNA da empresa e um dos pilares que sustentam sua evolução no mercado ao lado de seus clientes.

Histórias de sucesso

Essa flexibilidade permitiu à VWCO desenvolver soluções únicas e remonta o princípio de sua história. Um dos exemplos mais emblemáticos ocorreu entre 2001 e 2004, com a exportação de 700 ônibus para a Tamimi & Saihaati Transport Company (TASECO), na Arábia Saudita. Parte desse lote incluía 80 unidades do Volksbus 17.240 OT com teto removível, para atender necessidades religiosas de peregrinos durante o ritual do haji, que exige ausência de obstruções entre a cabeça e o céu.

Outro projeto de destaque foi a criação de um caminhão cenográfico para o programa Carga Pesada. Desenvolvido em parceria com a BMB, o veículo combinava um estúdio com a cabine de um cavalo mecânico VW Titan Tractor 18.310 sobre um chassi de ônibus VW 17.240 OT, permitindo filmagens realistas em movimento e ampliando as possibilidades de produção da série.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus