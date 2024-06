Ácido hialurônico injetável e cremes hidratantes são indispensáveis para o skincare de inverno

Dermatologista explica o que acontece com a pele durante os dias mais frios, destacando a importância do ácido hialurônico e dermocosméticos durante esse período

SÃO PAULO, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No inverno, é natural que muitas pessoas sintam a pele mais áspera, ressecada, repuxada, com um certo desconforto e com a barreira cutânea enfraquecida. Os dias frios e secos e os banhos mais quentes, comuns nessa época do ano, são as principais causas desses incômodos. Isso porque, na prática, eles são responsáveis por diminuir a concentração de água e remover a oleosidade da pele, deixando-a ressecada e com aspecto áspero e esbranquiçado¹.

Investir em uma alimentação saudável e ingerir bastante água são dois dos primeiros passos para recuperar a concentração de água, proteínas e vitaminas¹ na pele. Além disso, também existe uma boa opção para resgatar a hidratação da pele de dentro para fora e com um efeito prolongado: o uso de ácido hialurônico injetável.

De acordo com a médica pós-graduada em dermatologia Marcelly Achkar (CRM-GO 0015154), o ácido hialurônico é uma substância presente naturalmente em nosso organismo e responsável por hidratar e restaurar as camadas mais profundas da pele, melhorando sua elasticidade e maciez. "Em sua forma injetável, a substância age de forma muito mais efetiva, já que proporciona um tratamento da pele de dentro para fora, sendo facilmente absorvido pelo organismo e apresentando resultados imediatos e duradouros", detalha a médica.

Uma das opções de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado, Restylane® proporciona resultados personalizados*2-6 e naturais na opinião dos especialistas7, com duração de até 36 meses**8. Em sua versão SkinboostersTM , melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele9-12: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros de até 15 meses***10.

"O uso de ácido hialurônico injetável, como os skinboosters, para recuperar a hidratação, viço e elasticidade da pele é super válido. O procedimento com a substância forma reservatórios de ácido hialurônico na derme, melhorando sua maciez e aspecto, mantendo a hidratação e restaurando viço e elasticidade, com aquele glow que todos desejam", explica a Dra. Marcelly.

Ainda assim, mesmo para quem realiza aplicações de ácido hialurônico injetável, a dermatologista alerta que o cuidado no dia a dia é fundamental. "Além dos cuidados faciais, É recomendado criar o hábito de usar hidratantes adequados para cada tipo de pele e que promovam uma hidratação profunda", explica.

Dentre as opções disponíveis no mercado, está a linha de hidratantes de Cetaphil, que combate os 5 sinais da pele sensível13: aspereza, desconforto, ressecamento, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida.

Cetaphil® Creme Hidratante é clinicamente testado para acelerar o reparo da barreira cutânea danificada em 7 dias14, reduzindo imediatamente o ressecamento da pele**** e estimulando as 15 ceramidas que ela precisa15. Com fórmula enriquecida com Niacinamida, Pantenol e Glicerina16, que promove hidratação profunda e prolongada por 48h17.

Cetaphil® Loção Advanced, é uma loção de uso diário é clinicamente comprovada para proporcionar hidratação intensa e contínua por 48 horas18. Protege contra os 5 sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida19.

Cetaphil® Loção Hidratante reduz imediatamente o ressecamento da pele20. Com uma textura leve21*****, estimula as 15 ceramidas que a pele precisa22 e ajuda a acalmar e restaurar a pele ressecada23.

Cetaphil® Gel Creme de Rápida Absorção combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa24 de um gel de rápida absorção. Ajuda a acalmar, suavizar e a regenerar a pele através de ingredientes como Alantoína e Aloe Vera25, ambos de origem botânica26. Além disso, 97% dos usuários relataram que o produto ajuda a reduzir o ressecamento da pele imediatamente após a primeira aplicação******.

Vale ressaltar que antes de usar qualquer produto é importante consultar um dermatologista para que ele indique os produtos adequados para sua pele. No caso de Restylane®, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.

*Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento

**Estudo em sulco nasolabial com retratamentos em 9 e 18 meses, n=52

***Avaliação de durabilidade no dorso das mãos, n=93.

****Estudo realizado com 36 participantes durante 28 dias de aplicação

*****Estudo de percepção realizado com 36 participantes após 28 dias de aplicação

******Estudo realizado com 43 participantes

Referências

1. Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cuidados com a pele no inverno. Acesso em 27 de junho de 2023 em https://www.sbd.org.br/cuidados/cuidados-com-a-pele-no-inverno/

2. Philipp-Dormston WG, Wong C, Schuster B, Larsson MK, Podda M. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832.

3. Edsman K, Nord LI, Ohrlund A, Lärkner H, Kenne AH. Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.

4. Rzany B, Cartier H, Kestemont P, Trevidic P, Sattler G, Kerrouche N, Dhuin JC, Ma YM. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

5. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

6.Ohrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Pôster apresentado no AMWC 2019.

7. Data on File. Message Recall Aesthetics. HSR Health. Maio 2021. *Pesquisa realizada pelo segundo ano consecutivo, 2021(n=141) e 2022 (n=150)

8. Narins R.S., Brandt F.S., Dayan S.H. et al. Persistence of nasolabial fold correction with a hyaluronic acid dermal filler with retreatment: results of an 18-month extension study. Dermatol Surg. 2011 May;37(5):644-50.

9. Belmontesi M, De Angelis F, Di Gregorio C, Iozzo I, Romagnoli M, Salti G, Clementoni MT. Injectable Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid as a Skin Quality Booster: An Expert Panel Consensus. J Drugs Dermatol. 2018 Jan

10. Wu Y et al. A randomized study showing improved skin quality and aesthetic appearance of dorsal hands after hyaluronic acid gel treatment in a Chinese population. J Cosmet Dermatol 2020

11. Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg. 2018 Nov

12. Kim, J. Effects of Injection Depth and Volume of Stabilized Hyaluronic Acid in Human Dermis on Skin Texture, Hydration, and Thickness. Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2014;20(2):97-103.

13. RD.53.SRE.203896 (FIL 1745); RD.27.SPR.203917 Hydration_CeraV (FIL 1745); RD.27.SPR.203917 (FIL 1747)

14. GLI.04.SPR.US10402

15. 19148724 Moore DJ et al. International Journal of Cosmetic Science, 2017, 39, 366–372

16. Cetaphil CLEAR Master Claims VF (REF-12080)

17. GLI.04.SPR.US10403 Hidratacao Comparada 48h

18. B201214RD1_2299_203917v1_Hydration Report_1743_2021

19. RD.53.SRE.203906 In Use Report_1743_2021

20. RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

21. RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

22. 19148724 Moore DJ et al. International Journal of Cosmetic Science, 2017, 39, 366–372

23. 16827015 Bissett DL Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):435-45.

24. RD.03.SPR.202525 (FIL 1677)

25-26. 17320687 Draelos ZD. Cosmetic Dermatology®. 2009 march, Vol. 22 (3) s1: 2-8

Sobre a Galderma

A Galderma é líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência com marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele –, atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Alastin em Skincare Dermatológico; além de Benzac e Loceryl em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440773/Cetaphil_Creme_Hidratante.jpg

FONTE Galderma