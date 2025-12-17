O segredo da musa! Sabrina Sato revela a sua rotina de cuidados com a pele para a temporada de verão e Carnaval

Procedimentos estéticos injetáveis, como Sculptra e Restylane, são os grandes aliados da apresentadora para conquistar uma pele rejuvenescida, saudável e firme para o verão e os desfiles

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a contagem regressiva para o Carnaval já em andamento e o verão batendo à porta, a busca por tratamentos que melhorem a aparência e o sensorial da pele se intensifica. Entre as celebridades que abriram suas caixinhas de segredos está a musa do carnaval Sabrina Sato, que compartilhou sua rotina de cuidados com a pele para manter o brilho durante os desfiles da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

Créditos: Igor Melo

"Eu acredito que uma pele bonita é resultado de constância, por isso, eu não abro mão da minha rotina de cuidados diária, e sigo um protocolo injetável personalizado, indicado pelo meu dermatologista. Essa combinação resulta em uma pele firme, luminosa e pronta para o Carnaval. Sculptra®, um bioestimulador de colágeno que age regenerando a minha pele de dentro para fora, deixa a minha pele visivelmente mais firme. Além disso, meu médico indicou a aplicação de Restylane®, uma linha de ácido hialurônico injetável, para amenizar algumas linhas de expressão, com resultados naturais", comenta.

A importância de um acompanhamento médico especializado é fundamental para um planejamento eficaz e seguro. O dermatologista Alberto Cordeiro (CRM-SP 125757/RQE 50383), que cuida da pele da apresentadora há anos, reforça a visão sobre a prevenção e o cuidado contínuo. "A abordagem adotada pela Sabrina é exemplar e alinhada com o que a dermatologia moderna prega. O segredo não é apenas tratar problemas pontuais, mas sim prevenir e manter a saúde da pele a longo prazo, especialmente em períodos de maior exposição como o verão e o Carnaval. Um bom planejamento com um profissional evita exageros e garante resultados naturais, duradouros e personalizados", explica o médico.

A dupla de ouro

Ambos os procedimentos feitos na apresentadora fazem parte do portfólio da Galderma, empresa especializada em soluções para o cuidado com a pele. Sculptra®, o únicoA bioestimulador de colágeno com ação regenerativa completa1,2B, além de estimular a produção de colágeno e elastina, com resultados que podem durar até mais de 2 anos2-7, age aumentando a espessura dérmica7,8 e regenerando a matriz extracelular9 – estrutura que sustenta as células e regula suas funções.

"Os bioestimuladores de colágeno são ideais para quem busca uma pele mais rejuvenescida e livre da flacidez no rosto. Isso porque, além de estimularem a pele a produzir mais colágeno e elastina, proteínas essenciais para manter a firmeza e elasticidade, já existem alguns que promovem até a sua regeneração completa. E, como eles promovem resultados progressivos – ou seja, que podem demorar alguns meses para aparecer completamente – iniciar o tratamento agora é a estratégia perfeita para garantir os benefícios a tempo do Carnaval", explica o Dr. Alberto.

Já Restylane® tem um portfólio completo de ácido hialurônico injetável para cada região da face, que entregam naturalidadeC e personalização10-15D para redefinir contornos10,16,17 e melhorar a qualidade da pele11,18,19. Restylane® Skinboosters™, por exemplo, melhora, além das linhas e rugas de expressão, a hidratação, o tom, a textura, maciez e as cicatrizes de acne e poros9,16,20,21.

"O ácido hialurônico injetável revolucionou a medicina estética, tornando-se um pilar devido à sua notável versatilidade. Com uma gama de géis desenvolvidos para necessidades específicas, conseguimos resultados imediatos e personalizados. Seja para realçar contornos e pontos estratégicos do rosto, promover a hidratação profunda da pele ou suavizar linhas e rugas, ele oferece uma solução precisa para valorizar a beleza natural de cada paciente", esclarece o Dr. Alberto.

Os procedimentos ainda podem ser combinados no mesmo protocolo, como é o caso da técnica Firm&Lyft22, que associa Sculptra® e Restylane® para combater a flacidez e promover a estruturação e sustentação dos tecidos da face, contribuindo para o efeito lifting a longo prazo.

Cuidados diários com a pele

Além dos procedimentos estéticos injetáveis, a apresentadora também mantém uma rigorosa rotina de cuidados diários com a pele, que, além da limpeza e proteção solar, inclui a hidratação contínua com produtos de qualidade recomendados por dermatologistas. Para isso, Sabrina Sato confia nos hidratantes corporais de Cetaphil®. "O que eu mais gosto nos hidratantes corporais de Cetaphil® é que a marca oferece opções para cada preferência. No meu caso, aqueles que têm textura superleve e de rápida absorção são perfeitos para o dia a dia agitado e o calor do verão", revela.

Confira os hidratantes corporais de Cetaphil® favoritos da apresentadora:

Cetaphil® Loção Hidratante tem uma textura leve23 e fórmula tripla ação (concentra água na pele, cuida da barreira cutânea e cria uma película protetora)24, reduzindo imediatamente o ressecamento e a aspereza25E. Indicado para peles sensíveis, normais e secas, o produto promove hidratação contínua e duradoura por 48 horas, após uma única aplicação26.

Cetaphil® Gel Creme de Rápida Absorção 453g combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa27 de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e refrescante28F. Ajuda a acalmar, suavizar e a regenerar a pele através de ingredientes como Alantoína e Aloe Vera29, ambos de origem botânica30. É indicado para todos os tipos de pele sensível.

A jornada de Sabrina Sato rumo a uma pele iluminada para o verão e o Carnaval revela que o verdadeiro segredo reside na combinação inteligente de tratamentos injetáveis e cuidados diários. Essa sinergia, sempre guiada por um dermatologista, não só garante resultados estéticos naturais e duradouros, mas também promove a saúde e a vitalidade da pele de dentro para fora, preparando-a para brilhar intensamente em qualquer celebração. Vale ressaltar que Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

Referências

A. Único bioestimulador do mercado com ação comprovada sobre genes que modulam adipócitos (jovens (brancos) - dados apurados até dezembro/24

B. Sculptra® estimula a produção de colágeno e elastina e ativa genes associados à modulação de adipócitos e reparação tecidual.

C. Alta manutenção das expressões faciais naturais com a linha OBT (95%, n=63); Tecnologia NASHA que resulta em géis mais próximos da composição do AH natural.

D. Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento. portfólio - todas as SKUS

E. Estudo de percepção realizado com 36 participantes após 28 dias de aplicação

F. Estudo de percepção realizado com 43 participantes.

1. Waibel J, et al. Comparative Bulk RNA-Seq Analysis of Poly-l-Lactic Acid Versus Calcium Hydroxylapatite Reveals a Novel, Adipocyte-Mediated Regenerative Mechanism of Action Unique to PLLA. Dermatol Surg. 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171.

2. Galderma Date on File (MA-60875)

3. Morgan P, et al. Product Manufacturing Process for Poly-L-lactic acid (PLLA-SCA). Poster presented at IMCAS World Congress, 26–28 January 2023, Paris, France.

4. Narins RS, et al. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62.

5. Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013 Jun;39(6):915-22.

7. Machado Filho CDS, et al. PolyLlactic acid: a biostimulating agent. Surg Cosmet Dermatol 2013;5(4):345-50.

8. Bonhert K, et al. Randomized, Controlled, Multicentered, Double-Blind Investigation of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Improving Skin Quality. Dermatol Surg. Jan 2019. 45; 718-24

9. Galderma Data on File.

10. Talarico S, et al. Dermatol Surg. 2015 Dec;41(12):1361-9.

11. Wu Y, et al. J Cosmet Dermatol. 2020 Jul;19(7):1627-1635.

12. Philipp-Dormston WG, et al. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832

13. Rzany B, et al. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

14. Segura S, el at. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

15. Ohrlund A, et al. Poster presented at AMWC 2019.

16. Weiss RA, et al. Dermatol Surg. 2016 Jun;42(6):699-709

17. Di Gregorio C, et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Apr 14;15:681-690.

18. Belmontesi M, et al. J Drugs Dermatol. 2018 Jan 1;17(1):83-88.

19. Kerscher M, et al. Restylane Skinboosters for improved facial skin quality using two treatment sessions. Presented at IMCAS World Congress Paris, France. January 26-29, 2017

20. Dierickx C, et al. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal StabilizedHyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg. 2018 Nov;44 Suppl 1:S10-S18.

21. Kim J, et al. Effects of Injection Depth and Volume of Stabilized Hyaluronic Acid in Human Dermis on Skin Texture, Hydration, and Thickness. Arch Aesthetic Plast Surg. 2014;20(2):97-103

22. Sarubi J, et al. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Oct;21(10):5261-5263.

23. RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

24. 16826974. Draelos ZD, et al. Plastic and Reconstructive Surgery. 2010; 125(2):719-24

25. RD.53.SRE.203908_Multiple washes_1747_2021

26. RD.27.SPR.203917 (1745)

27-28. RD.03.SPR.202525 (FIL 1677)

29-30. Draelos ZD. Cosmetic Dermatology®. 2009 march, Vol. 22 (3) s1: 2-8

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848037/Sabrina_Sculptra_2.jpg

FONTE Galderma