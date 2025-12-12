Efeitos imediatos: descobrimos os tratamentos que vão recuperar o glow da sua pele a tempo de aproveitar as festas de final de ano

Saiba como preparar sua pele para brilhar nas comemorações, segundo dermatologista

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o fim do ano batendo à porta e o verão se aproximando, é comum que o desejo por uma pele iluminada, saudável e mais bonita se torne foco dos cuidados de beleza. As celebrações, viagens e dias de sol despertam a vontade de se sentir bem e exibir um rosto com o famoso glow natural, que é sinônimo de uma pele saudável.

Mas, entre o ritmo acelerado do fim do ano e o pouco tempo para rotinas complexas, cresce a busca por soluções com resultados rápidos e seguros. É nesse cenário que entram os tratamentos injetáveis, capazes de restaurar o viço e realçar a beleza com sutileza e precisão.

"Essa é a época em que todos querem recuperar a vitalidade da pele e estar com uma aparência saudável. Os injetáveis à base de ácido hialurônico são excelentes para isso, pois oferecem resultados imediatos e são versáteis, podendo ser utilizados para hidratar profundamente a pele, restaurar o volume perdido em áreas como bochechas e lábios, e suavizar olheiras, linhas de expressão e rugas, sem afetar a naturalidade dos traços individuais do paciente", explica o dermatologista Marcus Morais (CRM-MG 38194/ RQE 16968).

Entre as opções que ajudam a recuperar o brilho da pele, Restylane® Skinboosters™ vem ganhando destaque. Além de proporcionar melhora na hidratação1, o produto age melhorando outros seis aspectos da qualidade de pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros2-5. "Os skinboosters agem age de dentro para fora, restaurando o equilíbrio hídrico e reestruturando a derme. O resultado é uma pele mais firme, viçosa e naturalmente iluminada, ideal para quem quer chegar às festas com um glow a mais", explica Dr. Marcus.

Além dele, o portfólio de Restylane®, conhecido por redefinir contornos6-8 e melhorar a qualidade da pele2,3,9, entregando naturalidadeA e personalização2,8,10-13B, contempla um tipo de gel para cada região da face. Para sustentação e efeito lifting, Restylane® Lyft™14-17; para contorno e projeção do rosto, Restylane® Defyne15-17; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane® Lidocaine™18; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™19,20; e para projeção e contorno do queixo21,22, Restylane® Shaype™.

Skincare que prolonga o glow

Manter o efeito de uma pele iluminada vai além do consultório. A rotina de cuidados diários é essencial para preservar os resultados e proteger a pele dos efeitos do sol, do calor e das noites de festa. O segredo está em escolher produtos que complementem os tratamentos estéticos, reforçando a hidratação e o tom uniforme, pilares de uma pele luminosa e saudável.

É aqui que entra a linha Cetaphil® Healthy Radiance, desenvolvida para deixar a pele mais luminosa e uniforme, diminuir as manchas escuras e melhorar a qualidade de pele. Os produtos possuem a tecnologia Gentlebright™, que combina niacinamida e lírio do mar, ativos que ajudam a uniformizar o tom e reduzir manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento. O Perfecting Sérum Antimanchas, por exemplo, também conta com vitamina C, que possui ação antioxidante e, combinada com os demais ingredientes, oferece 21% de proteção contra o estresse oxidativo da luz azul23.

Gabi Moretti (@gabirmoretti), influenciadora que compartilha nas redes sociais sua rotina de cuidados com a pele, já incluiu a linha Cetaphil® Healthy Radiance no dia a dia. "Depois dos procedimentos, gosto de manter a pele sempre hidratada e protegida. Uso os produtos da linha para deixar o brilho natural ainda mais evidente, sinto que eles ajudam a manter aquele aspecto saudável, sabe? Além disso, bebo muita água todos os dias, o que faz uma baita diferença no viço da pele", conta.

Segundo o dermatologista, essa combinação entre procedimentos e skincare cria o ambiente perfeito para uma pele equilibrada e bonita por mais tempo. "Quando o paciente associa um bom tratamento em consultório com uma rotina de cuidados diários, o resultado não é apenas estético, é uma transformação na qualidade da pele. O verdadeiro glow vai além do que se vê: ele vem de uma pele saudável, de dentro para fora, e de uma beleza que nasce do bem-estar."

Confira os produtos da linha Cetaphil® Healthy Radiance:

Cetaphil® Healthy Radiance Sabonete de Limpeza Facial Cremoso Antimanchas 100g limpa profundamente, removendo partículas de poluição sem agredir a pele ou ressecar24. Em estudos realizados com pacientes, 85% perceberam um brilho saudável da pele25C e 76% notaram que a textura cremosa do produto se transforma com água em uma espuma reconfortante e envolvente26C.

Cetaphil® Healthy Radiance Gel de Limpeza Esfoliante Antimanchas 100ml purifica e renova a textura da pele, deixando-a mais radiante e luminosa27D. Estudos comprovam 59% menos poros visíveis após 28 dias28 e todos os usuários perceberam que o produto ajuda a promover a renovação natural da pele, por meio da esfoliação29E.

Cetaphil® Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30g oferece 7 benefícios em um único produtoF: reduz manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansadaF, melhora a hidratação e ilumina a pele30F. Estudos mostram que 91% dos usuários perceberam que o produto pode renovar a pele cansada, revelando o brilho saudável31G.

Cetaphil® Healthy Radiance Creme Noturno Antimanchas 50g reduz visivelmente as manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento em 4 semanas32, proporcionando uma pele com glow logo pela manhã33H. Estudos mostram que 91% dos usuários perceberam a pele com aparência mais saudável34I e 89% perceberam uma melhora na sua textura35J.

Vale ressaltar que Restylane® deve ser aplicado por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis. E antes de usar qualquer produto, é indicado consultar um dermatologista para garantir a melhor escolha e segurança para a sua pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

