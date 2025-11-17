Ácido hialurônico injetável não é tudo igual: conheça os diferentes géis e suas indicações

Desvende os benefícios desse tratamento que gera curiosidade quando se trata de eficácia, naturalidade dos resultados e durabilidade

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Nome já conhecido no universo da beleza, o ácido hialurônico, um queridinho da rotina de skincare, tem ganhado destaque também na forma injetável para procedimentos estéticos. Sua crescente utilização e a variedade de tratamentos, no entanto, geram dúvidas sobre suas indicações. A busca por resultados naturais, eficazes e duradouros levanta a importância de entender que existem diferentes tipos de géis, cada um com características e indicações específicas.

© GALDERMA - CAPA PICTURES/ EDWARD LINSMIER

"Quando falamos sobre realçar pontos de beleza do rosto e gerenciar o envelhecimento da pele, existem objetivos que só alcançamos com o uso do ácido hialurônico injetável. Isso porque, ao longo dos anos, acompanhamos um aumento das opções desse produto que atende necessidades e regiões específicas. É essa versatilidade que o torna um componente insubstituível na medicina estética e nos permite oferecer resultados mais personalizados e naturais aos pacientes", explica a dermatologista Livia Sabia (CRM-SP 143768/RQE 69247).

Para tirar as dúvidas, Dra. Livia detalha os diferentes tipos de géis existentes e suas principais indicações para tratamentos.

Definição da estrutura e contorno do rosto

Para a redefinição de contornos faciais, como mandíbula, queixo e maçãs do rosto, são utilizados géis de alta densidade, mais espessos e viscosos. "Eles são ideais para criar estrutura e projeção, conferindo suporte e um efeito de lifting (sustentação) à pele, restaurando a harmonia e o equilíbrio do rosto", comenta a dermatologista.

Um dos ácidos hialurônicos injetáveis pioneiros no mercado é Restylane®. Com 28 anos de história e mais de 77 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo1, o produto se diferencia por redefinir contornos2-4 e melhorar a qualidade da pele5-7, entregando naturalidadeA e personalizaçãoB,4,8-12. O portfólio da linha conta com Restylane® Lyft™e Restylane® Defyne™, projetados para oferecer projeção e estrutura13-16 da região das bochechas, além de contorno, com resultados que podem durar até 12 meses17C.

Realce dos lábios

Para a volumização e o preenchimento dos lábios, a preferência recai sobre géis mais suaves e maleáveis, que garantem um aspecto natural e um sensorial agradável ao toque.

"No caso específico dos lábios, dispomos de um ácido hialurônico injetável formulado especificamente para se adequar ao movimento da boca, ao mesmo tempo que realça a beleza dessa região", explica a dermatologista.

A linha de Restylane® apresenta Restylane® Kysse™, um gel macio e flexível para preencher naturalmente os lábios, restaurando a forma e melhorando a textura18,19. O produto, inclusive, já é reconhecido como a escolha mais recomendada pelos profissionais injetores20.

Tratamento de olheiras e linhas de expressão

A atenuação de linhas finas e rugas de expressão, como o famoso 'bigode chinês' (sulco nasogeniano), as rugas periorais ('código de barras') ou as linhas de marionete, exige um gel de consistência firme. "Eles são projetados para preencher esses tipos de depressões, integrando-se perfeitamente à pele, sem adicionar volume indesejado ou comprometer a expressão facial", afirma Dra. Sabia.

Um exemplo é Restylane® Lidocaine™, gel firme projetado para oferecer um preenchimento versátil15,21-23, ideal para suavizar linhas e rugas24, além de demonstrar eficácia comprovada no tratamento de olheiras25.

Contorno e projeção do queixo

Essa região é um componente fundamental da forma facial e do perfil do paciente, especialmente durante o processo de envelhecimento, que pode causar perda de volume junto à diminuição da densidade óssea26-29. "Nesse caso, optamos por géis mais firmes, que foram desenvolvidos para simular a estrutura óssea", explica a médica.

Para essa indicação existe o recém-lançado Restylane® Shaype™, que simula a projeção, forma e estrutura óssea do mento14,30,31.

Hidratação e melhora da qualidade da pele

Segundo a dermatologista, para esses casos, os chamados skinboosters, géis de ácido hialurônico mais finos, são ideais. "É um tipo de ácido hialurônico injetável que age atraindo e retendo moléculas de água na derme, o que contribui para hidratá-la profundamente, de dentro para fora. Além do rosto, ele também pode ser aplicado nas mãos. O resultado é uma pele mais viçosa e luminosa", conclui a especialista.

Restylane® Skinboosters™ se destaca, pois, além de promover uma hidratação profunda6,7,32-37, também age melhorando outros cinco aspectos da qualidade de pele: cicatrizes de acne e poros, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas5,7,38,39. Além do rosto, pode ser aplicado nas mãos, no pescoço e colo35,38,40.

É importante ressaltar que a aplicação de Restylane® deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

Referências

A. Alta manutenção das expressões faciais naturais com a linha OBT (95%, n=63); Tecnologia NASHA que resulta em géis mais próximos da composição do AH natural.

B. Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento.

C. Para a correção de sulcos nasolabiais.

1. Galderma Data on file. (MA-57232).

2. Weiss RA et al. Dermatol Surg. 2016 Jun;42(6):699-709

3. Di Gregorio C et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Apr 14;15:681-690.

4. Talarico S et al. Dermatol Surg. 2015 Dec;41(12):1361-9.

5. Belmontesi M et al. J Drugs Dermatol. 2018 Jan 1;17(1):83-88.

6. Kerscher M et al. Restylane Skinboosters for improved facial skin quality using two treatment sessions. Presented at IMCAS World Congress Paris, France. January 26-29, 2017

7. Wu Y et al. J Cosmet Dermatol. 2020 Jul;19(7):1627-1635.

8. Philipp-Dormston WG, Wong C, Schuster B, Larsson MK, Podda M. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832

9. Rzany B, Cartier H, Kestemont P, Trevidic P, Sattler G, Kerrouche N, Dhuin JC, Ma YM. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

10. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

11. Ohrlund A et al. Poster presented at AMWC 2019.

12. Sarubi J, et al. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Oct;21(10):5261-5263.

13. IFU EU Restylane Lyft

14. Rogerio V et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2022 Sep;123(4):440-447.

15. Åke Öhrlund. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2018, 8, 47-54

16. Galderma data on file (MA-43049_HL)

17. Andriopoulos B; Facial augmentation with hyaluronic acid fillers in an Asian population; pôster apresentado em Presented at AMWC Monte Carlo, Monaco. April 2019

18. Bertucci V et al. J Cosmet Dermatol. 2021 May;20(5):1499-1504.

19. Nikolis A et al. Dermatol Surg. 2021 May 1;47(5):e168-e173.

20. Pesquisa global da InCrowd com profissionais de saúde sobre a percepção de Restylane e das SKUs Hero em 2024.

21. Galderma data on file (MA-43049)

22. Galderma data on file (QMS-4706)

23. Restylane® Injectable Gel. Summary of safety and effectiveness data

24. Instructions for Use Restylane, EU

25. Viana GA, et al. Treatment of the Tear Trough Deformity With Hyaluronic Acid. Aesthet Surg J. 2011 Jan;(31)225–231

26. Braz A, Eduardo CCP. Indian J Plast Surg. 2020;53(2):207–18.

27. Gewargis J, Swaminathan V. J Aesthet Nurs. 2021;10(8):336–43.

28. Swift A et al. Aesthet Surg J. 2021;41(10):1107–19 .

29. Go B et al. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2023;9(2):131–7.

30. Galderma Data on file (MA-56724)

31. Galderma Data on file (MA-56848)

32. Williams S et al. J Cosmet Dermatol. 2009 Sep;8(3):216-25.

33. Nikolis A et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018 Oct 10;11:467-475.

34. Jongseo Kim. Arch Aesthetic Plast Surg 2014;20 (2 ):97-103

35. Bertucci V et al. Plast Reconstr Surg. 2015; 136(5 Suppl): 132S-138S

36. E. I. Gubanova et al. Aesthetic Medicine. 2010; 1:94-98

37. Distante F et al. Dermatol Surg. 2009 Feb;35 Suppl 1:389-93; discussion 394.

38. Dierickx C et al. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal StabilizedHyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg. 2018 Nov;44 Suppl 1:S10-S18.

39. Kim J, et al. Effects of Injection Depth and Volume of Stabilized Hyaluronic Acid in Human Dermis on Skin Texture, Hydration, and Thickness. Arch Aesthetic Plast Surg. 2014;20(2):97-103

40. Streker M et al. J Drugs Dermatol. 2013 Sep;12(9):990-4.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824880/GALDERMA___CAPA_PICTURES_EDWARD_LINSMIER.jpg

FONTE Galderma