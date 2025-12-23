Skincare nas férias: saiba como montar um nécessaire para levar na mala de viagem

Dermatologista e influenciadora ensinam como organizar um kit descomplicado para cuidar da pele

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- As férias são o momento perfeito para relaxar, desacelerar e renovar as energias. Mas, entre viagens, festas e muitos mergulhos no mar e na piscina, é comum que o skincare seja deixado de lado. O resultado? Pele desidratada, oleosa, sensível ou com manchas após o retorno. A boa notícia é que manter a rotina de cuidados mesmo longe de casa é simples. Basta montar um nécessaire funcional, leve e completo para levar na mala.

Imagem: divulgação Dermotivin® Original

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, manter uma rotina mínima de cuidados diários é fundamental, mesmo fora de casa. A entidade recomenda três passos básicos: limpeza, hidratação e proteção solar, sempre adaptando os produtos ao tipo de pele e ao clima do destino.

Como escolher produtos práticos

Um sabonete facial suave, de preferência em gel ou espuma, é essencial para remover impurezas sem agredir a barreira cutânea. Já os séruns concentrados podem ser grandes aliados em viagens, pois possuem textura leve e ajudam na hidratação do rosto, mantendo a pele equilibrada mesmo em climas diferentes.

O hidratante corporal também não pode ficar de fora. Fórmulas leves e de rápida absorção são ideais para aplicar após o banho ou depois de longos dias de sol e piscina. Produtos com manteiga de karité, glicerina ou aloe vera garantem maciez e conforto sem sensação pegajosa.

Além disso, o protetor solar continua sendo indispensável e deve ser reaplicado ao longo do dia. A dermatologista Dra. Sâmela Rosique (CRM-RO 35.27 | RQE 28.00) reforça: "A exposição ao sol sem proteção é o fator mais envelhecedor da pele". Então, invista em filtros com FPS 50 ou mais e versões resistentes à água, especialmente para praias e piscinas.

Fórmulas funcionais para cada destino

O clima do local influencia diretamente nos produtos que vão no nécessaire. Em regiões quentes e úmidas, o ideal é apostar em fórmulas calmantes, como aloe vera, niacinamida ou pantenol, que ajudam a reduzir vermelhidão e desconforto após a exposição solar.

"Agora, quem viaja para regiões frias deve priorizar hidratantes mais densos, que evitam o ressecamento e ajudam a manter a pele confortável e saudável", explica Dra. Sâmela.

Em grandes cidades, onde a poluição pode comprometer a saúde da pele, séruns antioxidantes com vitamina C e niacinamida são grandes aliados, combatendo radicais livres e preservando o viço natural da pele.

Versões compactas e multifuncionais

Como o espaço na mala costuma ser limitado, versões compactas e produtos multifuncionais são excelentes opções. "Produtos multifuncionais são perfeitos. Eles economizam tempo e espaço — e asseguram que sua pele receba todos os cuidados necessários sem excesso de embalagens", afirma Dra. Rosique.

Miniaturas e kits de viagem também garantem que você leve apenas o essencial, sem pesar a bagagem. E, claro, nada de exagerar na quantidade — menos é mais quando o objetivo é praticidade.

Cuidados diários nas férias

A influenciadora de beleza Mirella Qualha (@iamirella) reforça a importância do cuidado contínuo. Para ela, skincare deve ser feito todos os dias, inclusive em viagens ou férias, já que a pele também merece esse cuidado.

Mirella também comenta sobre praticidade: "Durante a viagem, gosto de levar apenas produtos que funcionem bem juntos, como os da linha Cetaphil Corporal. Assim, consigo cuidar da pele sem perder tempo e aproveitando cada momento." Segundo ela, separar alguns minutos do dia para cuidar da pele é também separar um tempo para si mesma, promovendo bem-estar e conforto.

Por isso, montar um kit de skincare para as férias é, acima de tudo, uma forma de autocuidado. Dessa forma, é possível aproveitar o descanso sem abrir mão da saúde cutânea — e voltar para casa com a pele luminosa, equilibrada e bem cuidada. Afinal, férias boas são aquelas em que corpo, mente e pele descansam juntas.

Confira produtos que podem ajudar nessa missão:

Cetaphil® Gel Creme de Rápida Absorção 236ml combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa2 de um gel de rápida absorção para deixar uma sensação de pele macia, suave e refrescante3A. Com sua fórmula enriquecida com Aloe Vera e Alantoína4, ajuda a reduzir a sensação de irritação e desconforto associada à pele muito seca e descamativa5.

Cetaphil® Loção Hidratante 50ml protege contra os 5 sinais da pele sensível: barreira cutânea enfraquecida, ressecamento, aspereza, desconforto e repuxamento6. Além do mais, conta com 48 horas de hidratação7 e reduz imediatamente a o ressecamento da pele8B.

Cetaphil® Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30ml oferece 7 benefícios em um único produto: reduz manchas escuras causadasC pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansada, melhora a hidratação e ilumina a pele9D. Com a exclusiva Tecnologia Gentlebright™, que combina niacinamida, lírio do mar e vitamina C, o produto ajuda a proteger contra o estresse oxidativo da luz azul10.

Dermotivin® Original Sabonete Liquído Facial 70ml é um sabonete facial prescrito para peles mistas e oleosas. Contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la11E.

Dermotivin® Oil Control Sabonete Liquído Facial 70ml contém Sebaryl™12F, um complexo com ingredientes que melhoram a aparência e o sensorial da pele oleosa, reduzindo a oleosidade e o brilho12F. Ideal para peles muito oleosas.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

