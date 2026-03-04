Ações Itaú em Foco - 4º trimestre de 2025

SÃO PAULO, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco acaba de lançar a nova edição do boletim Ações Itaú em Foco, com os principais destaques do quarto trimestre de 2025. Acompanhe a trajetória e as iniciativas do banco que impactam os negócios e a experiência dos clientes.

Entre os destaques desta edição, estão:

Cronograma de pagamento de juros sobre o capital próprio mensais para o ano de 2026

para o ano de 2026 Resumo dos principais indicadores financeiros do período.

do período. Desempenho da ação do Itaú no trimestre.

Iniciativas de negócio e os prêmios e reconhecimentos conquistados.

Acesse aqui o boletim completo ou no site de Relações com Investidores: http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

