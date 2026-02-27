Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas que seu Conselho de Administração, na data de hoje, aprovou o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio no valor de R$ 3,85 bilhões, sendo R$ 0,34888 por ação, com retenção de 17,5% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,287826 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, que serão pagos até 31.08.2026.

A base de cálculo utilizada será a posição acionária final registrada no dia 19.03.2026, com suas ações negociadas "ex-direito" a partir do dia 20.03.2026.

Os valores dos juros sobre capital próprio são pagos igualmente para as ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4).

Em caso de dúvidas, por favor, acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores e siga a rota: Menu > Serviços ao Investidor > Fale com o RI.

