Addverb lança relatório de sustentabilidade de 2023 detalhando a jornada da empresa em direção à ecologia tecnológica

Alcançar com sucesso a meta de Responsabilidade Estendida ao Produtor (EPR) do ano fiscal 22-23 de 3 toneladas métricas

Atendeu 17% da demanda de energia de fontes renováveis no ano civil 2023

Melhoria do fator de potência de 0,88 para 0,99 em dois anos

NOIDA, Índia, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Addverb, líder global em robótica e automação, lança seu primeiro Relatório de Sustentabilidade intitulado 'Ecologia Tecnológica'. O relatório é produzido de acordo com os Padrões Universais da GRI e incorpora fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ESG), ressaltando a dedicação inabalável da Addverb à sustentabilidade e ao compromisso. Relatando iniciativas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o relatório mostra o compromisso da Addverb com a Ecologia Tecnológica, visando reduzir o impacto ecológico e ao mesmo tempo contribuir para o bem-estar do planeta.

Addverb's Bot-Verse features a bioretention pond and micro-forest.

O relatório pode ser acessado no site da Empresa.

Comentando sobre o lançamento do relatório, o Sr. Sangeet Kumar, cofundador e CEO da Addverb, afirmou: "A Addverb aproveita a energia solar, emprega máquinas eficientes em energia e integra práticas de manufatura enxuta para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e promover o consumo responsável de energia. Nossa visão vai além da criação de produtos para incorporar sustentabilidade em todos os nossos projetos e processos de fabricação, com foco no equilíbrio ecológico e avanços tecnológicos."

A Addverb está comprometida em mitigar o impacto ambiental por meio de medidas proativas e inovação, incluindo iniciativas estratégicas de plantio de árvores, cultivo de cinturões verdes para restauração ecológica, práticas sustentáveis de gestão da água com foco na recarga de aquíferos, e promoção de um ambiente de trabalho inclusivo por meio de iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI).

A Addverb, por meio deste relatório, reflete sua dedicação inabalável à sustentabilidade, inovação e práticas empresariais responsáveis. Ao priorizar a gestão ambiental e a responsabilidade social, a empresa continua preparando o caminho para um futuro mais verde e sustentável.

Sobre a Addverb

Fundada em 2016, a Addverb oferece soluções robóticas ponta a ponta para armazéns e automação industrial. A Addverb está sediada na Índia, com instalações de P&D na Índia e nos EUA, e subsidiárias em todas as partes do mundo, incluindo Austrália, Singapura, Holanda e EUA. Sua frota de robôs automatizados e tecnologias de manuseio de materiais, juntamente com integração de sistemas internos e soluções de software, aumentam a eficiência e a precisão das operações de armazém.

A Addverb oferece soluções de automação personalizadas, com seus produtos fabricados internamente e um amplo portfólio que inclui Robôs Móveis Autônomos, Robôs de Separação, Sistemas de Armazenamento e Recuperação Automatizados e Tecnologias de Coleta, impulsionadas por software corporativo; atendendo a uma variedade de mais de 350 clientes, incluindo Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Reliance, DHL, Amazon, ITC, entre outras empresas.

Para mais informação, acesse: www.addverb.com ou conecte-se em [email protected].

