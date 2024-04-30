Addverb 發佈 2023 年可持續發展報告，詳述該公司邁向技術生態的旅程

Addverb 聯合創辦人兼行政總裁 Sangeet Kumar 先生就該報告發表評論：「Addverb 利用太陽能，使用節能機械，並整合精益的製造手法，從而減少溫室氣體（GHG）排放並推广負責任的能源消耗。我們的願景不僅是創造產品，還包括在我們的設計和製造流程中嵌入可持續性，並專注於生態平衡和技術進步。」

Addverb 致力透過主動的措施和創新來減輕對環境的影響，包括策略性植樹計劃、用於生態恢復的綠帶栽培、以地下水補給為重點的可持續水管理實踐，以及透過多元化，公平和包容（DEI）倡議，促進共融的工作場所環境。

Addverb 透過本報告反映了其對可持續發展，創新和負責任的業務實踐的堅定決心。透過優先考慮環境管理和社會責任，該公司持續為更環保和更可持續的未來做好準備。

關於 Addverb

Addverb 成立於 2016 年，為倉庫和工業自動化提供端對端的機械人解決方案。Addverb 總部位於印度，在印度和美國設有研發設施，並在全球範圍內設有附屬公司，包括澳洲，新加坡，荷蘭和美國。它的自動化機械人和物料處理技術，以及內部系統集成和軟件解決方案，提高了倉庫操作的效率和準確性。

Addverb 提供量身訂製的自動化解決方案，包括自動移動機器人、分類機器人、自動化存儲和檢索系統及採集技術，以及由企業軟件驅動的自動化產品；該公司擁有超過 350 名客戶，例如 Coca-Cola、PepsiCo、Unilever、Reliance、DHL、Amazon、ITC 等。

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