Addverb publie son rapport de durabilité 2023 qui détaille le parcours de l'entreprise vers l'écologie technologique

Objectif de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour l'exercice 2022-2023 fixé à 3 tonnes métriques atteint avec succès

Satisfaction de 17 % de la demande d'énergie à partir de sources renouvelables au cours de l'année civile 2023

Amélioration du facteur de puissance de 0,88 à 0,99 sur deux ans

NOIDA, Inde, 01 mai 2024 /PRNewswire/ -- Addverb, un leader mondial de la robotique et de l'automatisation, publie son premier rapport de durabilité intitulé « Technological Ecology » (Écologie technologique). Le rapport est produit conformément aux normes universelles de la GRI et intègre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), soulignant le dévouement inébranlable d'Addverb en faveur de la durabilité et son engagement. Rendant compte des initiatives menées entre le 1er janvier et le 3 décembre 2023, le rapport met en évidence l'engagement d'Addverb en faveur de l'écologie technologique, visant à réduire l'impact écologique tout en contribuant au bien-être de la planète.

Addverb's Bot-Verse features a bioretention pond and micro-forest.

Le rapport peut être consulté sur le site web de l'entreprise .

Concernant la publication du rapport, M. Sangeet Kumar, cofondateur et directeur général d'Addverb, a déclaré : « Addverb exploite l'énergie solaire, emploie des machines écoénergétiques et intègre des pratiques de fabrication allégée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et promouvoir une consommation d'énergie responsable. Notre vision va au-delà de la création de produits pour intégrer la durabilité dans tous nos processus de conception et de fabrication, en mettant l'accent sur l'équilibre écologique et les avancées technologiques. »

Addverb s'engage à atténuer l'impact environnemental grâce à des mesures proactives et à l'innovation, y compris des initiatives stratégiques de plantation d'arbres, la culture de ceintures vertes pour la restauration écologique, les pratiques de gestion durable de l'eau axées sur la recharge des aquifères, et la promotion d'un environnement de travail inclusif grâce à des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).

Ce rapport reflète le dévouement inébranlable d'Addverb en faveur de la durabilité, de l'innovation et des pratiques commerciales responsables. En accordant la priorité à la gestion de l'environnement et à la responsabilité sociale, l'entreprise continue d'ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus durable.

À propos d'Addverb

Fondée en 2016, Addverb offre des solutions robotiques de bout en bout pour les entrepôts et l'automatisation industrielle. Addverb est basé en Inde, avec des installations de R&D en Inde et aux États-Unis, et des filiales dans le monde entier, notamment en Australie, à Singapour, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Son parc de robots automatisés et de technologies de manutention de matériaux, ainsi que l'intégration de systèmes et de solutions logicielles en interne, améliore l'efficacité et la précision des opérations d'entrepôt.

Addverb fournit des solutions d'automatisation sur mesure, avec ses produits autofabriqués et un large portefeuille composé de robots mobiles autonomes, de robots de tri, de systèmes de stockage et de récupération automatisés et de technologies de préparation des commandes, alimentés par des logiciels d'entreprise ; avec une gamme de plus de 350 clients tels que Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Reliance, DHL, Amazon, ITC, pour n'en nommer que quelques-uns.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : www.addverb.com ou contactez [email protected] .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2399932/Bioretention_pond.jpg