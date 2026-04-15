Aegea mantém crescimento sustentável, com receita líquida pró forma do Ecossistema de R$ 18 bilhões, aumento de 21% se comparado à 2024.

SÃO PAULO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Aegea Saneamento encerrou 2025 consolidando, mais uma vez, sua trajetória de crescimento no país. A Companhia registrou receita líquida pró forma do Ecossistema de R$ 18,3 bilhões, avanço de 21% em relação ao ano anterior, refletindo o fortalecimento de suas operações e o aumento de sua presença em diferentes regiões do Brasil.

A Aegea é hoje a líder privada em saneamento no Brasil, com presença em 15 estados, 893 cidades e atendimento a mais de 39 milhões de pessoas. Ao longo dos últimos anos, a Companhia evoluiu de uma atuação regional para se tornar uma das principais plataformas de investimento em infraestrutura do Brasil, com histórico de crescimento e execução em projetos complexos de saneamento.

Esse contexto, de forte crescimento e maior complexidade, demandou aprimoramentos nos processos e na qualidade das informações financeiras. A Companhia realizou, junto aos auditores, uma revisão técnica aprofundada, que incluiu o reprocessamento de períodos anteriores. As demonstrações financeiras foram emitidas com parecer limpo, sem impacto em caixa ou covenants.

O desempenho da companhia acompanha a evolução consistente da operação, com avanço no número de clientes atendidos, início de novas concessões e ganhos de eficiência. No período, o EBITDA pró forma do Ecossistema alcançou R$ 10,3 bilhões, crescimento de 24% e o Fluxo de Caixa Operacional, cresceu 45%, atingindo R$6,7 bilhões.

Ao longo de 2025, a Aegea investiu R$ 8,6 bilhões, sendo R$ 7,3 bilhões destinados à expansão e modernização da infraestrutura. Os investimentos foram direcionados principalmente para ampliar o acesso aos serviços de água e esgoto, contribuindo para levar saneamento a milhões de pessoas e avançar no desafio da universalização no Brasil.

Esse movimento de crescimento também foi impulsionado pelo início de cinco novas operações, incluindo projetos relevantes como Águas do Piauí e Águas do Pará, além da PPP Ambiental Paraná 2.

No campo financeiro, a Companhia captou cerca de R$ 22,3 bilhões ao longo de 2025, reforçando sua estrutura de capital e criando condições para sustentar o crescimento dos próximos anos. Parte relevante desses recursos foi destinada à gestão da dívida, com alongamento de prazos e redução de custos.

O crescimento da Aegea é sustentado por uma combinação de disciplina financeira, acesso a fontes diversificadas de capital e eficiência operacional, diferenciais que suportam sua evolução contínua. A Companhia também avançou em sua governança e acesso ao mercado de capitais, com a conversão do registro para categoria "A" na CVM, ampliando sua flexibilidade para futuras captações.

Segundo André Pires, CFO da Aegea, "Esse desempenho reflete o amadurecimento do nosso portfólio de ativos e a consistente geração de valor para o negócio, equilibrando o menor custo de outorga per capta paga nos leilões, com as maiores margens de eficiência e geração de caixa do setor, com aumento de 45% em 2025, se comparado ao ano anterior, atingindo R$ 6,7 bilhões".

Com uma trajetória consistente e investimentos robustos, a Aegea reforça sua posição como protagonista no saneamento brasileiro e avança rumo a universalização do saneamento no Brasil, combinando solidez, investimentos responsáveis e impacto social.

Sobre a Aegea

A Aegea atua por meio de ativos de saneamento em todas as regiões do País. Com um crescimento sustentável, a Companhia saltou de seis municípios atendidos em 2010 para mais de 890 em 2025, distribuídos em 15 estados, beneficiando mais de 39 milhões de pessoas. Em 2023, expandiu sua atuação para a disposição final de resíduos sólidos urbanos, reforçando sua atuação em desenvolver soluções integradas para os desafios ambientais brasileiros. A posição de liderança que a empresa ocupa e essa evolução foram possíveis devido ao modelo de negócio da Companhia, que tem como base eficiência e expertise operacional, disciplina financeira e o alinhamento aos princípios ESG. Para mais informações, acesse: http://www.aegea.com.br/

FONTE Aegea Saneamento