Aereo, a principal startup de soluções de drones comerciais da Índia, garante US$ 15 milhões em rodada de financiamento de Série B

Em uma rodada de investimentos liderada pela 360 ONE Asset, a Aereo fechou seu financiamento de Série B, anunciando planos de expansão global

BANGALORE, Índia, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Aereo, principal fornecedora de inteligência empresarial baseada em drones da Índia, fechou com sucesso uma rodada de financiamento de Série B de US$ 15 milhões liderada pela 360 ONE Asset. A rodada contou com a participação dos investidores de longa data StartupXseed Ventures e Navam Capital.

Left to Right - Vipul Singh, Co-Founder & CEO @ Aereo and Suhas Banshiwala, Co-Founder & CTO @ Aereo

A Aereo oferece soluções de inteligência empresarial para ajudar a gerenciar grandes ativos de capital usando drones proprietários e uma plataforma de análise de dados com IA. Suas soluções específicas para setores atendem as áreas de mineração, infraestrutura, desenvolvimento urbano e rural, registros de terras e outros setores, resultando em um crescimento de receita de 400% nos últimos dois anos e domínio do mercado.

Vipul Singh, cofundador e CEO da Aereo, declarou: "Este marco de financiamento nos permite expandir nossas soluções de inteligência aérea para a gestão de ativos de capital. Com nossa tecnologia proprietária de drones e a parceria da 360 ONE Asset, visamos revolucionar esse setor de US$ 10 bilhões e criar uma presença global."

Suhas Banshiwala, cofundador e CTO da Aereo, declarou: "Nossa visão é inovar continuamente a fabricação de drones e a análise de dados para o bem maior. Estamos entusiasmados com a confiança que nossos clientes e acionistas demonstraram e estamos nos preparando para uma mudança significativa."

A Aereo foi reconhecida pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) como uma das três principais organizações de tecnologia em infraestrutura. Como parceira de tecnologia da iniciativa Digicoal da Coal India Limited, a Aereo fornece inteligência empresarial importante para algumas das maiores minas de carvão do mundo para melhorar a produtividade, eficiência, segurança e conformidade ambiental. Também está credenciada junto à Tata Steel desde 2019, auxiliando na digitalização de mais de 27 minas e pátios de estocagem importantes. Nos últimos três anos, a Aereo alcançou marcos significativos, incluindo o mapeamento de mais de 45.000 aldeias sob o esquema SVAMITVA e a cobertura de mais de 50.000 km² de área terrestre para o Programa de Modernização de Registros Digitais Fundiários da Índia (DILRMP).

O investimento de Série B serve como um poderoso catalisador para o crescimento da Aereo, com foco principal na automação. Sua plataforma de análise de dados de drones com IA está preparada para revolucionar a automação e a digitalização. Com parcerias estratégicas, P&D e desenvolvimento de novos produtos, a Aereo está pronta para liderar o setor global de soluções de drones.

Karan Ahuja, gerente de fundos da 360 ONE, comentou: "Estamos extremamente felizes com o crescimento do setor de tecnologia de drones comerciais na Índia. Nossa parceria com a Aereo reflete nossa crença em suas inovações de ponta, e estamos animados para que suas soluções se tornem globais."

Ravi Thakur, sócio cofundador da StartupXseed, acrescentou: "A Aereo tem sido pioneira desde o início, oferecendo soluções excepcionais e construindo o ecossistema de drones. Estamos entusiasmados em apoiá-los em sua próxima grande fase de crescimento."

Sobre a Aereo:

Fundada em 2013 no IIT Kanpur, a Aereo (anteriormente Aarav Unmanned Systems) é a principal fornecedora de inteligência empresarial baseada em drones da Índia, atendendo a setores como mineração, infraestrutura, desenvolvimento urbano e rural, registros de terras e muito mais. A Aereo é apoiada por investidores notáveis de tecnologia avançada em estágio inicial, como Auxano Capital, KARSEMVEN, 3one4 Capital, GrowX Ventures, 500 Startups e Ashok Atluri (MD da Zen Technologies).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2464648/Aereo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2464649/Aereo_Logo.jpg

FONTE Aereo